El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó la noche de este jueves 30 de octubre que el periodista de suceso y profesor universitario, Joan Camargo, fue detenido por hombres sin identificación y vestidos de negro.

A Camargo se lo llevaron a las 8 de la mañana tras salir de su residencia, ubicada en el sector Cotiza, de Caracas.

“El reportero salió de su casa, en Cotiza, a las 8:05 am a bordo de su moto cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir en el auto”, denunció el Sntp mediante su cuenta oficial en la red social X.

— SNTP (@sntpvenezuela) October 30, 2025

Por el momento se desconoce el paradero de Camargo y los motivos de su arresto. La organización que defiende los derechos de los trabajadores de la prensa en Venezuela señaló que su última conexión a la red de mensajerías instantánea WhatsApp fue a las 8:12 am.

Persecución contra el gremio

Con la detención de Camargo se eleva a 21 trabajadores de la prensa detenidos. Recientemente el Sntp condenó la detención del colaborador Yorbin García el 18 de octubre de 2025 en Isnotú, Trujillo, por presuntos funcionarios del Sebin, mientras cubría un evento para el medio digital Palpitar Trujillano.

A esto se suma el arresto de Omario Daniel Castellanos, estudiante de Comunicación Social y reportero de SoyLarense.com, detenido sin orden judicial junto a su familia el 16 de octubre de 2025 en Barquisimeto, estado Lara.

El estudiante de comunicación social fue presentado, junto a su madre Blanca Guerrero y su hermano José Castellanos, sin sus abogados de confianza, y le imputaron los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.

El grupo de encarcelados incluye a periodistas y colaboradores como Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Roland Carreño, Víctor Ugas, Biagio Pilieri, Julio Balza, Ángel Godoy, Leandro Palmar, Salvador Belises Cubillán, Rory Branker, el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, la periodista Nakary Mena Ramos junto a su esposo Gianni González, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano.