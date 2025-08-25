Todavía quedan 18 trabajadores de la prensa venezolanos encarcelados

Tras las excarcelaciones que se dieron este domingo 24 de agosto, entre ellas las del político y periodista Pedro Guanipa, organizaciones periodísticas en el país recordaron que todavía quedan 18 trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela.

Desde el pasado 2024, las autoridades comenzaron detenciones de periodistas, antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, con lo que todavía la cifra de encarcelados es la más alta desde la llegada del chavismo al poder.

Entre julio y agosto se han otorgado medidas a favor de José Camero, quien estuvo preso en el estado Guárico, y ahora a Guanipa, pero quedan 18 encarcelados, entre ellos la joven de 28 años Nakary Mena Ramos, la única mujer periodista encarcelada y que es madre de una niña.

A ella se le agregan Carlos Julio Rojas, detenido desde abril de 2024 y en aislamiento e incomunicado desde hace más de dos semanas; Luis López y Gabriel González, a quienes apresaron en junio de 2024; Roland Carreño, Víctor Ugas, Biagio Pilieri, apresados en agosto del año pasado.

Desde 2025 las detenciones continuaron con Julio Balza, Ángel Godoy, Leandro Palmar y Salvador Belises Cubillán, el pasado enero; Rory Branker en febrero; Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo detenido el 20 de marzo, Nakary Mena Ramos y Gianni González, su esposo, arrestados en abril; y las de Juan Guanipa y Carlos Marcano que se registraron el pasado mes de mayo.

Hay 40 trabajadores de la prensa judicializados en Venezuela

En junio pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) recordó que había 40 periodistas y trabajadores de la prensa judicializados en Venezuela. De ellos, 18 se mantienen en prisión, a 12 los mantienen sometidos a procesos judiciales con medidas cautelares y otro grupo enfrenta interrogatorios o contra ellos hay órdenes de detención, denunció el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, en un acto en el que desplegaron una gigantografía con el nombre de estos colegas.

Sobre la medida a favor de Pedro Guanipa, exfuncionario de la Alcaldía de Maracaibo, dirigente político y hermano del también preso político Juan Pablo Guanipa, el Sindicato destacó que le dieron casa por cárcel.

“El periodista y dirigente Pedro Guanipa fue uno de los presos políticos objeto de medidas cautelares la madrugada de este #24Ago. Ahora tiene casa por cárcel, pero aún está sometido a una detención injusta y arbitraria como la de los otros 18 trabajadores de la prensa que siguen tras las rejas”.

La organización demandó la liberación del resto de los colegas que se encuentran injustamente detenidos.

En junio, Ruiz mencionó que “el periodismo se hace con valentía, con compromiso y con una profunda consciencia ciudadana. Pero en Venezuela la valentía ha sido castigada, el compromiso con la verdad ha sido encarcelado y la consciencia está siendo perseguida”.