En la desaparición de Carlos Lanz no hubo violencia y su salida del hogar fue voluntaria, informa el MP

El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab (sobre el caso del profesor Carlos Lanz), informó las experticias determinaron que no hubo un acto violento vinculado a su desaparición, que su salida del hogar fue voluntaria y que no existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno.

“No hay testigos, ni amenazas previas ni contactos posteriores”, dijo el funcionario quien afirmó que desde el momento en que se recibió la denuncia, el Ministerio Público (MP) designó a tres fiscales con competencia en Derechos Humanos, Extorsión y Secuestro y Delitos Comunes para realizar las diligencias de investigación.

Posteriormente, se incorporó a un psiquiatra, a la Unidad Criminalística del MP, a dos expertos en poligrafía y a un cuarto fiscal, quienes sumados a órganos auxiliares de investigación como la Dgcim, el Sebin y el Cicpc, han llevado adelante las pesquisas.

“Desde entonces se han realizado diversas mesas de trabajo, con todos los organismos actuantes a fin de repasar cada una de las líneas de investigación. En el transcurso de las investigaciones se han realizado más de 100 diligencias”, dijo.

También, destacó que han realizado 53 entrevistas (al círculo familiar, vecinos, equipo de trabajo, amigos, compañeros de ideales, entre otros), experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayo de luminol, verificación en puertos y aeropuertos, despliegues en los estados Guárico, Bolívar, Aragua y Distrito Capital, experticias psiquiátricas y perfil psiquiátrico familiar, entre otras.

De esas actuaciones, señaló, han aprehendido a grupos criminales que intentaron cobrar dinero a cambio de información falsa sobre la ubicación del profesor universitario, intelectual, exguerrillero y dirigente de izquierda que desapareció el 8 de agosto de 2020,

No obstante, aclaró que las experticias determinaron que no hubo un acto violento vinculado a la desaparición de Lanz. “Su salida del hogar fue voluntaria y no existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. En la actualidad se mantiene vigente la alerta amarilla ante Interpol a fin de rastrear su paradero en el extranjero, en el supuesto de que ese fuese el caso.

El pasado 18 de abril el MP atendió al Comité de Búsqueda de Carlos Lanz, quienes que acudió en compañía de la Defensoría del Pueblo. Luego, el 28 de abril se instaló una mesa de reuniones en el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes) del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, en el que participaron las Fiscalías 94ª y 46ª Nacional.

También se activó el número 0800-CARLOSL (es decir, 0800-227-5675), para que todo aquel que tenga información sobre el caso, pueda compartirla en tiempo real.

Destacó que con los distintos jefes de los organismos como el Cicpc y la PNB, se acordó instaurar una Sala Situacional para monitorear las indagaciones.