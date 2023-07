Delincuente amenaza a voceras de consejos comunales de los Valles del Tuy

Un hombre que se identifica como “El Gordo” amenazó a las líderes de consejos comunales de varios sectores de Valles del Tuy, en el estado Miranda, utilizando para un video en el que se muestra armado con pistolas y una granada fragmentaria.

El video se filtró este viernes 21 de julio. El hombre armado les exige a las voceras que “colaboren” con su banda.

Fuentes policiales desconocen la fecha del video, pero señalan que es reciente.

“Espero que no se me vuelvan locas; estamos organizados, no estamos pendiente de escoñetarlas (hacerles daño), pero queremos que cooperen. Si no cooperan o hablan conmigo, la vaina va a ser peor”, amenaza el delincuente.

El hombre aparece en el video sin camisa, con un short rojo, una cadena dorada con un crucifijo, una granada y una pistola y se dirige a las voceras comunitarias.

“Todas esas voceras, ustedes saben como es la película: todas tienen comunicación, estamos en todos lados, espero y aspiro que no se me pongan rebeldes y renuentes; nosotros no vamos con acciones de matarla, no es una amenaza solamente que nosotros hablamos así porque nos gusta que nos cooperen, los que no nos cooperen ya saben como es le metemos mínimo 32 (balas) o una bomba en su casa”, se le escucha decir.

El presunto delincuente señaló que se comunicará con las voceras y espera que estás le atiendan el teléfono.

Por el momento, se desconocen las acciones que tomarán los cuerpos policiales para dar con el paradero del supuesto delincuente que, según se conoció, opera en zonas del estado Miranda.