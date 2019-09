De 953 presos en PNB de Boleíta solo 80 fueron trasladados a Yare - Efecto Cocuyo

Finalizó el motín. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) confirmaron que habría terminado el alzamiento en el centro de detención de la PNB en Boleíta. Al menos 80 reclusos fueron trasladados al centro penitenciario San Francisco de Yare, en el estado Miranda.

El levantamiento de los presos, que inició el pasado martes 3 de septiembre y finalizó el miércoles 4, deja al menos dos reclusos muertos: Erick José Gastón, de 24 años y Javier Román Castillo, de 34 años, que presuntamente habrían sido decapitados por otros reos.

Según información del Observatorio Venezolano de Prisiones, el recinto de reclusión preventiva de Boleíta puede albergar a 250 reos, pero con los nuevos traslados, autorizados por el Ministerio Para Asuntos Penitenciarios, la sede policial quedaría con 873 reclusos. Quiere decir que el hacinamiento sería de 249%.

La mañana de este jueves, 5 de septiembre, familiares de los detenidos se acercaron a la sede policial para entregar comida y agua. A pesar de que el motín terminó las visitas aún no han sido reactivadas. “Aún no se procederá a recibir las visitas por lo ocurrido ayer (motín). Pero la situación está en calma y todo está normal”, afirmó un funcionario de la PNB.

A pesar de que las autoridades aseguran que ya la situación está “bajo control”, familiares denuncian que aún no han podido tener comunicación con sus reclusos. “Ellos dicen que todo está bajo control pero yo no he visto a mi esposo. No sé si lo golpearon si está agredido ni nada”, aseguró una mujer que no se identificó por temor a represalias.

Fuentes extraoficiales del Ministerio de Servicio Penitenciarios, informaron a la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), que al centro de detención preventiva de Boleíta, se le entregaron 200 cupos para cárceles el 18 de julio del año 2019 de los cuales, se concretaron 80.

UVL asegura que en el despacho de la ministra Iris Varela desconocen “por qué no se han concretado los 120 traslados restantes”.

