La escena cultural caraqueña ofrece para este fin de semana buenas opciones, entre las que destaca el retorno de París Aguilar la marquesina venezolana luego de una década.

Los amantes del tango podrán asistir a la gala tanguera El Día Que Me Quieras en el Centro Cultural de Arte Moderno, mientras el actor Félix Loreto celebra sus 50 años de trayectoria con su unipersonal Relatos de amor y muerte.

Además, el aclamado musical ¡Mamma Mia! se despide del Teresa Carreño con tres funciones. Mientras siguen en cartelera Fedra, El padre, Escenas de la vida conyugal y el humor-musical de la Alpargata Cantorum estará el domingo en el Centro Cultural Chacao.

El Centro Cultural Chacao se viste de gala este jueves 16 de octubre a las 7:30 p.m. con Paris Aguilar, quien vuelve a los escenarios venezolanos tras una década de ausencia. Su espectáculo Qué sabe nadie promete una velada de brillo, emoción y talento, con un repertorio dedicado a las grandes divas del showbiz mundial.

En esta presentación única, la cantante y actriz venezolana combinará su potente registro vocal con una puesta en escena cargada de energía y glamour. La función contará con la participación especial de Estelita del Llano, Euler Guillén, Sofía Castillo y Deborah Emperatriz. Entradas: $20, $25 y $35.

El sábado 18 de octubre, el Centro Cultural de Arte Moderno abrirá sus puertas al tango con el recital El Día Que Me Quieras: Tangos, Milongas y Serenatas.

La cita es las 6 p.m. y reunirá a la soprano Natalia Díaz y a los tenores Andy Perillo, Robert Girón y Ángel Faría, acompañados por Andrés Roig al piano y Andrés Ávila al violín, en un recorrido por clásicos como “Mi Buenos Aires Querido”, “Caminito”, “Libertango” y “Balada para un loco”. Entradas: $10.

El unipersonal Relatos de amor y muerte regresa al Centro Cultural Chacao este domingo 19 de octubre a las 4 p.m. Escrita y protagonizada por Félix Loreto, la obra celebra 50 años de carrera de este actor venezolano.

Bajo la dirección de Rossana Hernández, el espectáculo invita a recorrer la vida y trayectoria de Loreto a través de anécdotas que conectan con la época dorada de la televisión y el teatro nacional. Lo acompañan Sebastián Luy, Leomar Aponte, Raquel Ríos y Jayler Romero. Entradas: $10 y $15.

El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano llega al Trasnocho Cultural el sábado 18 de octubre a las 10 a.m. con Diálogos de Carmelitas, una poderosa obra escrita por Georges Bernanos y dirigida por Virginia Aponte.

Ambientada en los días turbulentos de la Revolución Francesa, la historia sigue a una joven noble que busca refugio en un convento carmelita, donde debe enfrentarse al miedo, la fe y el sacrificio. Encabezan el elenco Agustín García, Verónica Pochet, Luigi Di Pietro, Sancho Pérez, Ellen Andara y Mónica González, acompañados por un nutrido reparto de más de 50 intérpretes. Entrada: $12.

Bajo la dirección de la maestra invitada Elisa Vegas, la Orquesta de Cámara Simón Bolívar se presenta el 18 de octubre a las 5 p.m. en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas. Entre las piezas que interpretarán se encuentran Primavera Apalache de Aaron Copland, Adagio de Spartacus y la Suite Masquerade de Aram Khachaturian. Entradas: $5 y $10.

El 19 de octubre, en el mismo Centro Nacional de Acción Social por la Música, la Orquesta Barroca Simón Bolívar ofrecerá el concierto “In Handel’s Hands” a las 11 a.m.

Boris Paredes dirigirá el programa que incluye el Concerto Grosso en Si bemol mayor, HWV 325 de Georg Friedrich Handel, la Obertura de la Suite Radamisto de Johann Friedrich Fasch, el Concerto Grosso en Fa mayor No. 4b Op. 3 HWV 315 y el Concerto Grosso en Si bemol mayor Op.3 No.2 HWV 313 de Handel. Entradas: $5 y $10.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas se une a la celebración de los 10 años del Proyecto Mayū con el concierto Haciendo Mayū a través de la música, que se realizará el domingo 19 de octubre a las 4 p.m. en el Centro Nacional de Acción Social por la Música.

El repertorio estará a cargo de jóvenes músicos de la orquesta, quienes interpretarán algunas de las piezas más emblemáticas del compositor George Williams. Entradas: entre $5 y $25.

La comedia Favoritas pero Solteras se presentará en la Sala La Viga del Centro Cultural Chacao con tres fechas: viernes 17 de octubre a las 8 p.m., sábado 18 y domingo 19 de octubre a las 6 p.m.

Escrita y dirigida por Reinaldo Navas, la obra cuenta con la actuación de Bárbara Arez, Margareth Aliendres y Bey Blanco, quienes exploran con humor y picardía las vicisitudes del amor moderno y la amistad femenina. Entradas: $10.

El viernes 17 de octubre a las 7:30 p.m. será la única función de la comedia Soltero, casado, viudo y divorciado, original del argentino Román Sarmentero, en el Centro Cultural Chacao.

Dairo Piñeres dirige este montaje en el que un soltero, un casado, un viudo y un divorciado exhiben de forma humorística las conversaciones que los hombres pueden tener sobre las mujeres. Xavier Muñoz, Karl Hoffman, Marcos Moreno y Rolando Padilla encarnan a estos cuatro personajes. Entradas: $5, $10 y $15.

Y también en el Centro Cultural Chacao, pero el 19 de octubre, se repondrá en el Centro Cultural Chacao ¿Sí o no?, una producción de Juan Carlos Duque sobre una pareja en crisis que decide contratar a una psicoterapeuta y hacer terapia de pareja para tratar de salvar su relación. El director es Rafel Romero y actúan Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar y María Antonieta Duque. Entradas: $10, $15 y $20.

Sigue en cartelera

El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano 2025 se celebrará hasta el 2 de noviembre. La quinta edición reúne más de 50 actividades en distintos espacios de la ciudad, con teatro, danza, música, circo, ópera, títeres y encuentros formativos.

El festival resalta el liderazgo femenino en la escena, con 10 de las 12 propuestas nacionales dirigidas por mujeres. La programación se completa con conciertos, lecturas dramatizadas, foros, talleres y un homenaje al maestro Guillermo Díaz Yuma. Para más información consulta a través de festivalfrancovenezolano.com.

Aún puedes asistir al Teatro Trasnocho para disfrutar de El Padre, pieza de Florian Zeller, bajo la dirección de Julie Restifo. La historia se centra en Andrés, un hombre de 70 años que padece alzhéimer y rechaza la ayuda de su hija.

El montaje cuenta con las actuaciones de Javier Vidal, Josette Vidal, Leo Aldana, Jessica Arminio, Valentina Rodríguez y Manuel González Cárdenas, en su debut como actor. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $15.

También en el Trasnocho Cultural, se seguirá presentando Simón, obra de Isaac Chocrón que narra la relación entre Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez durante su estancia en Europa.

El elenco está integrado por Andrés Moro como Simón Bolívar y Alejandro Míguez como Simón Rodríguez, con dirección de Rafael Barazarte. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábados y domingos 4:30 p.m. Entradas: $12.

En el Trasnocho Cultural se mantiene Escenas de la vida conyugal, versión teatral que Ingmar Bergman hizo de la película del mismo nombre. La pieza está protagonizada por Nohely Arteaga e Iván Tamayo, quienes interpretan a Juan y Mariana, una pareja que expone frente al público las distintas etapas de su relación, desde el matrimonio hasta el divorcio.

La puesta en escena, dirigida por Héctor Manrique, combina momentos divertidos y dramáticos que reflejan el amor y la condición humana. Funciones: los viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

Además, en el mismo Trasnocho Cultural puedes ver Prima Facie, pieza británica escrita por Suzie Miller que desnuda con crudeza las fisuras del sistema judicial. El montaje, dirigido por Héctor Manrique y protagonizado por Angélica Arteaga, expone con intensidad la distancia entre la justicia y la experiencia humana. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

El exitoso musical ¡Mamma Mia! se despedirá de la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño con tres funciones finales este 17, 18 y 19 de octubre.

Este espectáculo, inspirado en la música del legendario grupo ABBA, cuenta con 33 artistas, dirigidos por Marianery Amín y una banda en vivo a cargo de Jhosmarni Martínez, que bailarán y cantarán emblemáticos temas como “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All” y “Mamma Mia”. Funciones: los viernes a las 7 p.m., sábados a las 5 p.m. y domingos en doble función a las 11 a.m. Entradas: desde $40 hasta $150.

Alpargata Cantorum, la agrupación vocal de humor negro y sátira que marcó los años 80, se volverá a subir al escenario del Centro Cultural Chacao este 19 de octubre. Con su estilo híbrido y polifónico, o más bien “poliafónico”, el conjunto regresa con un repertorio que combina adaptaciones de Miguel Otero Silva, piezas de la tradición popular venezolana y clásicos reinventados como “Cumpleaños Feliz” y “Rodolfo, el reno”. Entradas: $10.

En la sala Rajatabla aún se puede ver Fedra, Ensayo Clínico Sobre Una Pasión, versión de Phèdre de Jean Racine con dramaturgia de Nathalia Martínez y dirección de Marisol Martínez.

La pieza se adentra en la mente de una actriz, interpretada por Verónica Arellano, que se pierde en la locura de Fedra, entre la música de bolero y un juego constante entre realidad y ficción. Completan el elenco Ignacio Marchena, Sandra Moncada, Erick Palacios y Verónica León. Funciones: viernes y sábados a las 6 p.m., y domingos a las 5 p.m. Entradas: $5.

Lírica, propuesta teatral que expone las tensiones de la amistad y el duelo, sigue en la marquesina del Trasnocho Cultural. La trama sigue a la profesora Ramírez, quien convoca a las madres de sus alumnos más destacados, desatando un enfrentamiento marcado por la pérdida, la rabia y la búsqueda de justicia.

El reparto está conformado por Oriana Valentina Chirinos como la directora Ramírez, Yuricbet de Jesús en el papel de Abril de López, Andrea López como Norway González, junto a Lisandro Castillo y Gael Martin Cardone en los roles de Lennon y David. Funciones: jueves a las 7 p.m. Entradas: $10.

El 18 y 19 de octubre, en el Centro Cultural Chacao, serán las última presentaciónes de Capilla Ardiente, una comedia de humor negro que mezcla enredos y ambiciones alrededor del velorio de un difunto cuyo testamento no aparece.

Escrita y dirigida por Morris Merentes, el montaje cuenta con la actuación de César La Máscara, que interpretará a cada uno de los personajes. Funciones: sábado a las 8 p.m., y domingo a las 4 p.m. Entradas: $10.

Hasta el 19 de octubre estará en el Trasnocho Cultural Grisella, una historia que aborda el bullying desde la mirada de una niña que se niega a perder su color. La dramaturga y directora Gabriela Villalobos conduce a un elenco infantil encabezado por Isabella Hernández, acompañada por Fabiola Duarte, Ximena Alvarado, Samantha Flores, Mía Paz y Paula Caballero, entre otros jóvenes talentos del Grupo Fábula. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m. Entradas: $10.