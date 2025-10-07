Tras exitosas temporadas en Colombia, México y Argentina, el musical ¡Mamma Mia! se presentará por primera vez en Venezuela. El estreno será este viernes 10 de octubre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, de Caracas.

De la mano de Clas Producciones, la misma que trajo Los Miserables y Matilda en 2023, Venezuela se unirá a la lista de 60 países que han recibido este espectáculo inspirado en la música del legendario grupo ABBA.

La puesta en escena cuenta con 33 artistas, dirigidos por Marianery Amín y una banda en vivo a cargo de Jhosmarni Martínez, que bailarán y cantarán emblemáticos temas como «Dancing Queen», «Super Trouper», «The Winner Takes It All» y, por supuesto, “Mamma Mia”.

El elenco lo componen: Marilyn Chirinos, Alba Paola Paoletti, Marielena González, Mariana Marval, Beto Baralt, Carlos Arraiz, Fernando Vieira, Daniel Albornoz, Cristina Mosquera, Gabby Brett, José David Heredia, Eudomar Chacón Hernández, Dizzi Perales, Lenyis Rivero, Rided Kredli, Alexandra Quintero, Mariana Jovito, Adriana Meléndez, Edgar Sibada, Luis Serría, Verónica Verdú, Nasin Naame, Luis Golding, Krisbell Jackson, Paulina Murillo, Verónica Canelón, Néstor Díaz, Joxander Medrano, Alejandro Velásquez, Gabriel Fernández, Daniel Marcano, Kamila Vidal y Fransheska Cocilov.

Un musical con más de 20 años de éxito

La historia de ¡Mamma Mia! se centra en Donna, una hostelera que vive en una isla griega, donde prepara la boda de su hija Sophie, con ayuda de dos amigas de toda la vida.

Sophie, sin embargo, tiene otro plan: descubrir la identidad de su padre biológico para que la acompañe al altar. En busca de cumplir su objetivo, Sophie invita a tres hombres del pasado de su madre a la ceremonia.

El montaje se desenvuelve al ritmo de las contagiosas canciones de ABBA, y mezcla momentos de comedia, drama y emoción que durante 30 años han emocionado a públicos de diferentes países desde su estreno en 1999.

Las presentaciones serán del 10 al 19 de octubre, los viernes a las 7 p.m., sábados a las 5 p.m. y domingos en doble función a las 11 a.m. y a las 5 p.m. Las entradas tienen un precio a partir de $40 y se pueden adquirir a través de Ticket Plate.