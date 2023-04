Ocho aplicaciones para convertir tu celular en un planetario

Mirar el cielo es una práctica tan bonita como barata, realmente gratis. Sea de día o sea de noche, es una experiencia que siempre está abierta y nos acompaña.

Pero no siempre sabemos qué hay arriba. Los menos interesados tienden a identificar solo la Luna y algún “lucero” como Venus. Otros, más curiosos, distinguen algunas constelaciones.

A medida que pasa el tiempo y todo se digitaliza, la astronomía también se adapta a los cambios: ahora, existen diversas aplicaciones móviles que puedes tener en tu teléfono para que te conviertas en el astrónomo de tu familia y explores el cielo desde la comodidad de tu hogar.

Algunas de estas “apps” son pagas, pero muchas otras son gratuitas y lo más importante: son ligeras y usan pocos datos móviles.

En Solaz te mostramos una lista actualizada de ocho aplicaciones para que conviertas tu teléfono móvil en todo un planetario.

Heavens Above

¿Quieres explorar e identificar qué hay en el cielo con solo apuntar tu teléfono hacia arriba? Entonces, esta es ideal para iniciarte como astroaficionado.

Heavens Above es un sitio web sin fines de lucro, disponible para PC y Smartphone, dedicado a ayudar a las personas a observar y rastrear satélites que orbitan la Tierra sin necesidad de equipos ópticos como binoculares o telescopios.

Aunque al principio parezca complicada, su interfaz se va tornando muy amigable. Es una excelente herramienta porque reúne el mapa celeste y notifica avistamientos de objetos como los satélites Iridio, los satélites Starlink o la Estación Espacial Internacional.

Si te preocupa que tu teléfono no tiene tanta memoria de almacenamiento, ese no es problema. Heavens Above no supera los 12 MB y solo necesitas, al menos, un ratito de conexión a internet (para descargar los datos satelitales) e indicar tus coordenadas GPS.

Star Walk 2

Es un atlas del cielo, planetas y estrellas que utiliza el GPS de tu teléfono para mostrar en tiempo real todos los objetos celestes visibles: estrellas, constelaciones, planetas, satélites, planetas enanos y cometas estarán a tu alcance.

Sky Map

Utiliza la misma tecnología que Heavens Above y Star Walk 2, pero es más ligera que las dos juntas: no supera los 11 MB.

Solo necesita la calibración de la brújula de tu móvil y el GPS. Y listo, apunta al cielo y describe los objetos en tiempo real.

Find Starlink

Personas en todo el mundo han reportado un “tren de luces brillantes” cruzando el cielo nocturno.

No son OVNIs, son satélites Starlink lanzados por la compañía estadounidense SpaceX, y se ven así porque 60 satélites se lanzan juntos a la vez.

Con FindStarlink, podrás rastrear cuándo se verá el “tren Starlink” en tu ubicación. Es la versión móvil del sitio web FindStarlink.com, que ha reportado con éxito las predicciones de Starlink a las personas desde mayo de 2019 (cuando se lanzaron por primera vez).

FindStarlink pesa menos de 15 MB; además te permite configurar recordatorios y funciona sin conexión.

NASA

Con esta aplicación de 22 MB, básicamente, tendrás muchísima información de diversos temas en astronomía, misiones y exploración espacial.

Podrás explorar las imágenes recientes del espacio, progreso de misiones, noticias, reportajes, la televisión de la NASA en vivo, la función SpotTheStation para avistar la Estación Espacial y muchas actividades más.

NASA Selfies

Esta es más para diversión. NASA Selfies te permite poner tu foto en un traje espacial virtual frente a algunas de las imágenes espaciales más emblemáticas, desde nebulosas hasta galaxias.

Además, la foto te ofrece detalles adicionales y puedes guardarla en tu galería para compartirla después.

NASA Selfies fue lanzada originalmente para celebrar el aniversario número 15 del Telescopio Espacial Spitzer, pero fue tan exitosa que han ampliado su galería de imágenes.

Pesa menos de 60 MB y no requiere conexión a internet

Stellarium

Es un planetario de código abierto para computadora y móvil. Muestra un cielo auténtico en 3D, tal como se ve a simple vista, con binoculares o un telescopio.

También utiliza el GPS y tiene diversas opciones de visualización que se adaptan al móvil.

Sky Safari

Tiene el mismo principio que Heavens Above: apuntas tu teléfono al cielo y te muestra lo que estás viendo en tiempo real.

Su interfaz es amigable desde el inicio. Ideal para localizar planetas, constelaciones, satélites y millones de estrellas y objetos de cielo profundo. Además, tiene información y galerías interactivas.

También puedes simular el cielo nocturno desde cualquier lugar de la Tierra en el pasado o en el futuro, como lluvias de meteoritos, aproximaciones de cometas, tránsitos, conjunciones y otros eventos celestes.

Sky Safari tiene una sección llamada “Lo mejor de esta noche”, que muestra exclusivamente lo que está sucediendo en el momento que la seleccionas.

Su peso no supera los 60 MB y solo requiere la ubicación por GPS.

Todas estas aplicaciones son gratuitas y están disponibles en la tienda PlayStore. Al descargarlas, prácticamente podrás convertir tu teléfono en un planetario móvil.