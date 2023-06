Madonna pospone su gira mundial tras ser ingresada en cuidados intensivos

La cantante estadounidense Madonna pospuso su gira mundial después de ser ingresada el pasado sábado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital con una grave infección bacteriana.

Según su representante, la infección de la estrella mundial del pop fue «grave» y la llevó a «una estancia de varios días en la UCI».

Agregó que está previsto que se recupere completamente.

En un comunicado, Guy Oseary dijo que la salud de Madonna está mejorando, pero que sigue bajo cuidados médicos.

Se esperaba que Madonna iniciara su gira de 84 conciertos el próximo mes.

El ícono pop de 64 años aspiraba celebrar el 40° aniversario de «Holiday», el sencillo que la lanzó a la fama, embarcándose en su primera gira de grandes éxitos.

La esperada gira

Bautizada como Celebration Tour, será el regreso de la cantante a los estadios después de sus shows más experimentales y teatrales de Madame X en 2019 y 2020.

Algunos de esos espectáculos se cancelaron debido a lesiones de rodilla y cadera de la estrella.

La gira de Madonna debía comenzar en Vancouver (Canadá) el 15 de julio.

Pero el representante de la cantante y compositora dijo que Madonna desarrolló una «infección bacteriana grave» el sábado 24 de junio y que todos los compromisos tendrían que ser pausados como resultado.

Pie de foto,En sus cuatro décadas de carrera musical, ha ganado 7 premios Grammy.

Los grandes éxitos de Madonna abarcan varias décadas e incluyen Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) y Hung Up (2005), entre otros.

En 2009, la cantante obtuvo el récord Guinness a la gira musical más taquillera de una artista femenina, tras completar su Sticky & Sweet Tour.

Madonna tiene seis hijos. La semana pasada publicó en su Instagram una felicitación a sus dos hijas gemelas de 10 años por haber terminado la escuela primaria.

Madonna Louise Ciccone creció en la ciudad de Detroit, Michigan. En 1978 se trasladó a Nueva York para dedicarse al baile y la música.

A principios de este año, su hermano mayor Anthony Ciccone murió a los 66 años tras luchar contra el alcoholismo.