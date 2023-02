La Luna, el cometa C/2022 E3 (ZTF) y la luz zodiacal llegan al cielo de febrero

Llegamos al segundo mes del 2023 con la visibilidad (bajo cielos oscuros) del cometa C/2022 E3 (ZTF) y diversas conjunciones planetarias imperdibles.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no te pierdas ninguno de los acontecimientos celestes.

1 y 2 de febrero: el cometa C/2022 E3 (ZTF) alcanza su brillo máximo

Es el turno del hemisferio sur para observar el llamado “cometa verde” mirando hacia el norte y cerca del planeta Marte en horas de la noche-madrugada.

Si bien se ha dicho que podría ser observado a simple vista, lo cierto es que se debe usar algún instrumento que facilite la observación, como binoculares o telescopios, así como ubicarse en cielos oscuros y despejados.

C/2022 E3 (ZTF) fue avistado por primera vez en marzo de 2022, cuando estaba dentro de la órbita de Júpiter; su acercamiento más próximo fue el 12 de enero, con un punto más cercano a la Tierra que ocurrirá el 12 de febrero.

De acuerdo con la Nasa, en su blog What’s Up In The Sky?, los cometas son notoriamente impredecibles, pero si este continúa con su tendencia actual de brillo, será fácil de detectar con binoculares y es posible que se vuelva visible a simple vista bajo cielos oscuros.

“No se espera que este cometa sea el espectáculo que el cometa NEOWISE fue en 2020. Pero sigue siendo una oportunidad increíble para establecer una conexión personal con un visitante helado del lejano sistema solar exterior”, aclara la agencia espacial.

El cometa C/2022 E3 desde el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) en Llano del Hato. Esta imagen muestra el cometa hoy, 25 de enero del 2023, a las 5:20 HLV, lograda con el Telescopio Schmidt del OAN.



18 de febrero

La Luna y Mercurio en conjunción.

22 de febrero

La Luna y Venus en conjunción.

23 de febrero

La Luna y Júpiter en conjunción.

Esa misma noche, Júpiter pasará “por detrás” del satélite de la Tierra, produciéndose una ocultación del gigante gaseoso.

28 de febrero

La Luna y Marte en conjunción.

En esa misma noche, el planeta rojo también pasará “por detrás” del satélite, en una ocultación.

Objetos cercanos a la Tierra

Según el Monitor de Asteroides de la Nasa, entre el 1 y el 28 de febrero, unos 30 objetos cercanos a la Tierra (NEO, en inglés) pasarán cerca de nuestro planeta sin peligro de impacto.

El listado completo de NEO puede ser consultado a través del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa (CNEOS-NASA, en inglés).

Los pases más favorables de la Estación Espacial Internacional

El megalaboratorio más famoso del mundo tendrá varios pases por nuestro país durante febrero, pero estos serán los más favorables en cuanto a visualización y hora (por la noche):

5 de febrero

Hora: 7:50 pm a 7:53 pm

Magnitud: -3,0 (muy brillante)

Dirección: Noroeste

6 de febrero

Hora: 8:38 pm a 8:41 pm

Magnitud: -1,2 (brillante)

Dirección: Oeste – Suroeste

7 de febrero

Hora: 7:48 pm a 7:52 pm

Magnitud: -2,7 (muy brillante)

Dirección: Noroeste – Sureste

Te deseamos cielos despejados para que no te pierdas ninguno de estos eventos previstos para febrero.