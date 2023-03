Google abre acceso anticipado a Bard, el rival de ChatGPT

Google anunció este martes que abre el acceso anticipado a un grupo selecto de usuarios en EE.UU. y el Reino Unido para que interactúen con Bard, su chatbot impulsado con inteligencia artificial (IA) y rival tanto de ChatGPT de OpenAI como de Bing de Microsoft.



«Comenzamos a abrir el acceso a Bard, un experimento inicial que le permite colaborar con IA generativa», anunció en un comunicado la compañía, que señala que esta nueva herramienta no será un sustituto de su buscador, pero va a permitir a los usuarios de este último «aumentar su productividad, acelerar sus ideas y alimentar su curiosidad».

La compañía también anunció que los usuarios podrán unirse a una lista de espera en bard.google.com, aunque Google señala que la implementación será lenta y no ha ofrecido todavía una fecha para el acceso general.



«Hemos aprendido mucho hasta ahora probando Bard, y el próximo paso crítico para mejorarlo es recibir comentarios de más personas», anota Google.

Bard: un modelo de herramientas de IA

Bard funciona con un modelo de Large Language Models (LLM) -herramientas de inteligencia artificial que pueden leer, resumir y traducir textos y predecir palabras futuras en una oración-.



«Si bien los LLM son una tecnología emocionante, no están exentos de fallas», anota el comunicado y reconoce que Bard puede proporcionar información inexacta, engañosa o falsa.



Por lo que, según la compañía, la mejor manera de «verificar sus respuestas o explorar fuentes en la web» es buscarlo en el buscador de Google it.



A diferencia de Bing, Bard no proporciona notas al pie o citas con sus respuestas a menos que esté citando directamente una fuente, pero da la opción de buscar la misma respuesta en el buscador tradicional haciendo clic a un botón que dice: «Google it» (búscalo en Google).



Este anuncio se produce unos días después de que Google anunciara algunas funciones de IA para Google Workspace, incluida la generación de texto asistida por IA en Gmail, Docs y Sheets, entre otros servicios.



ChatGPT de OpenAI salió al público el año pasado, mientras que solo un grupo selecto de personas tienen acceso a Bing de Microsoft.