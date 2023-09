Aplicar la vacuna contra los virus del papiloma humano (VPH) de mayor riesgo es la mejor estrategia para prevenir el cáncer de cuello uterino, la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres venezolanas.

Aunque la vacuna aún no está disponible en el sistema público de salud de Venezuela, sí es posible conseguirla en el sector privado. Sin embargo, no toda la población sabe si se puede vacunar, cuál es la edad ideal, cuánto cuesta cada dosis y dónde puede encontrarlas.

Esta es una guía con preguntas y respuestas para difundir información sobre la vacunación contra VPH, en el marco del especial #VPHenVenezuela, realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (Iwmf) como parte de su Iniciativa global de reportajes sobre la salud: vacunas e inmunización en América Latina y el Caribe, en alianza con el Sabin Vaccine Institute.

1️⃣ ¿Quiénes se pueden vacunar contra el VPH?

La población prioritaria para la vacunación son las niñas entre los 9 y los 14 años de edad, en el marco de la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública. Los niños son la población objetivo secundaria.

Las vacunas contra VPH estimulan al organismo para producir anticuerpos contra algunos VPH de alto riesgo. La mejor manera de prevenir el cáncer de cuello uterino es vacunarse antes del inicio de la actividad sexual, por lo cual a nivel global se planteó el objetivo de vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (Svpp) recomienda la administración de la vacuna contra VPH en niñas, niños y adolescentes a partir de los 10 años. Generalmente se aplica entre los 11 y los 12 años.

Según la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (Slipe), todos los adolescentes, hombres y mujeres idealmente deberían ser vacunados. Sin embargo, de acuerdo con Slipe, bajo la perspectiva de salud pública los gobiernos pueden decidir priorizar la vacunación en las mujeres dada la carga de enfermedad.

Las sociedades científicas médicas de Venezuela también recomiendan la vacunación en ambos sexos entre los 19 y los 26 años de edad. Entre los 27 y los 45 años, aconsejan vacunarse solamente bajo recomendación médica. No es una vacuna para tratar o curar una infección actual.

“Existen muchos tipos de VPH, e incluso si una mujer está infectada con uno de ellos, la vacuna puede protegerla de otros tipos a los que aún no ha estado expuesta, incluyendo los tipos de alto riesgo que causan cáncer o que causan verrugas genitales”, resalta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2️⃣ ¿Por qué vacunar a los niños y niñas tan chiquitos? ¿Esto promueve la iniciación sexual?

Vacunar a tan temprana edad no promueve la iniciación sexual: quienes se vacunan antes de los 15 años establecen una respuesta inmunológica más alta que quienes son vacunados a mayor edad o luego de haberse expuesto al VPH.

“Varios estudios han demostrado que las niñas que se vacunan contra el VPH no son más propensas a involucrarse en actividades sexuales en edad temprana que aquellas que no se vacunan”, publicó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Te puede interesar: Cáncer de cuello uterino: un problema de salud pública vigente en Venezuela (I), la primera entrega del especial #VPHenVenezuela

3️⃣ ¿Hay límite de edad para vacunarse contra el VPH?

No existe edad límite para vacunarse contra el VPH, pero los fabricantes realizaron estudios hasta los 45 años en mujeres, por lo cual las vacunas están autorizadas en su mayoría hasta esa edad.

En Estados Unidos, el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda que quienes no recibieron la vacuna antes de los 26 años hablen con sus médicos para saber si la vacunación es adecuada, pues entre los 27 y los 45 años muchas de las personas ya se habrán expuesto al virus.

Tener una nueva pareja sexual a cualquier edad es un factor de riesgo de la infección por VPH.

“No hay edad límite porque la actividad sexual puede mantenerse durante toda la vida. Por cultura uno tiende a decir que después de los 55 años ya no se indica”, expresó el pediatra epidemiólogo Alejandro Rísquez, integrante de la Comisión de Inmunizaciones de la Svpp y director de Vacuven, Centro de Vacunación.

“Lo importante es saber que el objetivo es vacunar a las niñas y niños porque tienen mejor reacción inmunológica y porque no han tenido contacto con el virus. Ese debe ser el objetivo de la vacunación”, añadió la ginecóloga Paula Cortiñas, experta en prevención del cáncer.

Quienes se vacunan reciben una tarjeta con la información de la vacuna | Foto: Miguel Rodríguez Drescher

4️⃣ ¿Qué vacunas contra el VPH se consiguen en Venezuela?

Desde su introducción en el sector privado, en Venezuela era posible conseguir las vacunas Cervarix (bivalente, contra los tipos 16 y 18); Gardasil 4 (contra los tipos 6, 11, 16 y 18) y la vacuna Gardasil 9 (nonavalente 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58).

Para finales de este 2023, los distribuidores de las vacunas en el país solo están comercializando la vacuna Gardasil 9 en Venezuela.

La vacuna Gardasil 4 que se conseguía en Venezuela llegaba desde Colombia, pero en el transcurso de 2023 su fabricante notificó a los clientes que la vacuna tetravalente en Colombia se destinará exclusivamente al programa de inmunizaciones de ese país.

5️⃣​ ¿Cuánto cuesta vacunarse contra el VPH en Venezuela?

La vacuna Gardasil 9 que protege contra nueve tipos de VPH cuesta entre 190 dólares y 350 dólares cada dosis.

La vacuna Gardasil 4 cuesta entre 60 y 100 dólares por dosis, y solo es posible conseguirla entre quienes compraron lotes antes de la notificación enviada por el fabricante este año.

Te sugerimos: ¿Qué pasa con la vacuna contra el VPH en Venezuela? (II), la segunda entrega del especial #VPHenVenezuela

En Caracas el precio promedio es 250 dólares por dosis | Foto: Mariana Souquett

6️⃣​ ¿Cuántas dosis se necesitan?

Entre los 9 y los 14 años, el esquema recomendado hasta 2022 eran dos dosis, con un intervalo de 6 a 12 meses (mínimo 5 meses después de la primera dosis). En 2022, la OMS actualizó sus recomendaciones. Ahora, sugiere aplicar:

💉 Una o dos dosis para las niñas de 9 a 14 años.

para las niñas de 9 a 14 años. 💉 Un esquema de una o dos dosis para las niñas y las mujeres de 15 a 20 años.

para las niñas y las mujeres de 15 a 20 años. 💉 Dos dosis con un intervalo de 6 meses para las mujeres mayores de 21 años.

Las sociedades venezolanas de Infectología (SVI), Puericultura y Pediatría (Svpp), Salud Pública (Svsp), Neumonología (Sovetorax) y Obstetricia y Ginecología (Sogv) publicaron un consenso de vacunación este 2023, en el cual recomiendan:

💉​ Entre los 10 y los 18 años: de 1 a 3 dosis según la edad.

💉​ Entre 19 y 26 años: 2 o 3 dosis dependiendo de la edad.

💉​ Entre los 27 y los 45 años: consultar a su médico el número de dosis que aconseja.

En general, para las mujeres adultas en Venezuela, especialistas siguen recomendando la pauta de tres dosis: tras la primera dosis, la segunda dosis se debe aplicar entre uno y dos meses después, mientras que la tercera dosis se debe poner seis meses después de la primera (esquema de 0, 1-2, 6 meses).

Las tres dosis se deben administrar dentro de un periodo de 1 año. Si olvidó una inyección programada, consulte a su médico.

Los profesionales de la salud deben recordar a las familias la importancia de vacunarse | Foto: Mariana Souquett

“Después de los 15 años, si ya ha comenzado actividad sexual, yo recomiendo por lo menos dos dosis”, indicó Alejandro Rísquez, director de Vacuven. “Ya una mujer adulta que ha tenido muchas experiencias y ha sufrido la infección y que se quiere proteger para no sufrir otra, se pone tres en la medida de los posible. Si puede solo dos, que se ponga dos, que es mejor que una”.

En los programas de vacunación pública, el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS sobre enfermedades prevenibles por vacunación recomendó que América utilice el esquema de dosis única contra el VPH, ya que es una medida más costoefectiva y puede proporcionar una eficacia y una protección duradera comparables a la del esquema terapéutico de dos dosis.

Aquellos que están inmunocomprometidos y/o infectados con el VIH, incluso si son menores de 15 años, también deben recibir el programa de tres dosis, bajo el esquema de 0-2-6 meses.

7️⃣ ¿Dónde consigo una vacuna contra VPH en Venezuela?

Por los momentos, solo es posible conseguir la vacuna contra el VPH en el sector privado, en consultorios y organizaciones autorizadas. Algunos médicos de las áreas de Ginecología, Urología, Pediatría y Coloproctología coordinan con las droguerías para adquirir y administrar las vacunas a sus pacientes.

En Caracas, dos centros de vacunación cuentan con la vacuna contra VPH:

🔵 Vacuven (Av. Mariscal Sucre, Edif. Medicentro, PB, Local 2, Anexo C, San Bernardino, municipio Libertador)

​​​🟢​ Centro de Vacunación Santa Paula (Av. Circunvalación del Sol, Torre de Consultorios Médicos del Grupo Médico Santa Paula, Piso 3, Santa Paula, municipio Baruta)

Para elegir dónde vacunarse, el pediatra epidemiólogo Alejandro Rísquez recomienda escoger un sitio que la persona conozca y al cual se pueda reportar cualquier evento.

“Es indispensable que el sitio esté higiénico y tenga las condiciones para eso”, señaló el director de Vacuven. “Hay que revisar las etiquetas de las vacunas y que el lugar cumpla con los estándares de seguridad. Que sea un sitio al que puedas volver y consultar. Es indispensable que se pueda hacer seguimiento”.

La organización no gubernamental Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), en alianza con Provacunas y la cadena de farmacias Red Vital, realiza periódicamente jornadas de vacunación contra VPH a menor costo en las sedes de Red Vital en Carabobo y Caracas. Cuando hay convocatorias, se anuncian a través de las redes sociales de la organización.

El 2 de septiembre hubo jornada de vacunación en Valencia y Caracas | Foto: Miguel Rodríguez Drescher

Aunque para 2023 se había informado que la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) empezaría a vacunar contra VPH, no se pudo concretar y quienes se habían inscrito fueron derivados a otros centros. Esperan en el futuro cumplir todos los pasos para poder ofrecer las vacunas a un costo mucho menor.

“Tuvimos que referir a centros que sí tuviesen los permisos porque estábamos tratando de conseguirlos, pero fue difícil. Plafam tiene que tener todo regular, todo dentro del marco legal, y cuando comenzamos a ofrecerla pensamos que era mucho más fácil la regulación. Lo que queremos es colocar las que cumplan con todos los requisitos de ley”, contó Nelmary Díaz, gerente de programas de Plafam, quien afirmó que su meta es facilitar el acceso en salud sexual y reproductiva.

8️⃣​ ¿Se pueden intercambiar las vacunas?

La OPS recomienda hacer todo lo posible para utilizar la misma vacuna contra VPH para cada dosis. No obstante, si la vacuna utilizada para las dosis anteriores no está disponible, se puede utilizar cualquiera de las otras vacunas contra VPH para completar las dosis programadas.

9️⃣ ¿Las embarazadas pueden vacunarse contra VPH?

Aunque en ensayos en embarazadas no se detectaron problemas, la OMS no recomienda administrar la vacuna contra VPH a las embarazadas. Las sociedades médicas coinciden.

“No se recomienda vacunar con el embarazo porque la reacción inmunológica en el embarazo es muy pobre porque es un estado de inmunosupresión, por eso no se recomienda vacunar a las mujeres embarazadas. Te vacunas antes o después del embarazo”, afirmó la doctora Cortiñas, quien también es integrante de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (Sogv).

Si una mujer queda embarazada después de haber comenzado su serie de vacunas contra el VPH, debe posponer la dosis siguiente hasta que se complete el embarazo, de acuerdo con la OPS. La lactancia materna no es una contraindicación para vacunarse contra VPH.

🔟​​​ ¿Qué beneficios trae la vacunación para los hombres?

Aunque la mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas, pueden generar problemas de salud en los hombres.

“Los hombres también pueden tener verrugas o condilomas asociados a VPH, tienen cáncer de ano, cáncer de pene. Además transmiten el virus a través de las relaciones sexuales. Si el hombre no lo tiene, no lo transmite a quien no haya sido vacunado”, explicó la ginecóloga Paula Cortiñas, especialista del Hospital Universitario de Caracas.

Los hombres también pueden sufrir cáncer orofaríngeo (parte de atrás de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas). En Estados Unidos, según los CDC, el VPH causa el 70 % de los cánceres orofaríngeos.

Los hombres también pueden vacunarse contra el VPH y deben ir al urólogo. El uso del preservativo no elimina la posibilidad de infectarse con VPH | Foto: Mariana Souquett

​1️⃣​1️⃣​​​¿Las vacunas son seguras?

La OMS explica que las vacunas contra VPH son seguras y efectivas y fueron probadas en miles de personas antes de ser autorizadas y aplicadas en millones de personas, sin evidencia de eventos adversos graves.

“La vacuna es segura. El efecto adverso más frecuente es el dolor en el lugar de la vacunación. Con poner hielo y analgésico es suficiente. Hubo casos de desmayos que se atribuyeron, pero como la vacuna es entre los 9 y los 15 años, es una época en que la aguja te da miedo”, enfatizó Cortiñas.

En casi todos los casos, los efectos secundarios se resuelven pronto por sí solos. Algunas personas no experimentan ningún evento adverso.

“Estudios científicos, así como las revisiones del Grupo Asesor Global para la Seguridad de las Vacunas (Gavcs por sus siglas en inglés) de la OMS no han demostrado mayor riesgo de desarrollar problemas neurológicos por vacunarse contra el VPH”, destaca la OMS en su web.

Las vacunas deben mantenerse refrigeradas entre e 2 y 8 °C | Foto: Miguel Rodríguez Drescher

​​1️⃣​2️⃣​ ¿Si me vacuno ya estoy protegido frente a todos los VPH?

La vacunación contra VPH es una estrategia de prevención, pero no elimina la necesidad de someterse a exámenes de detección para cáncer cervicouterino a lo largo de la vida. Las vacunas protegen contra algunos tipos de VPH de alto riesgo, pero no contra todos. Aunque la persona esté vacunada, debe acudir con regularidad al ginecólogo o urólogo.

La Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino llama a garantizar que 70% de las mujeres se sometan a pruebas de alto rendimiento antes de los 35 años y, de nuevo, antes de los 45. La estrategia se completa al garantizar que 90% de las mujeres con lesiones y con cáncer invasivo reciban tratamiento adecuado.

“Cuando la gente se vacuna asume que puede relajar la prevención, y no. Es allí donde igual tienes que seguir previniendo porque puedes infectarte con otro genotipo. O puedes tenerlo y simplemente no reportarlo porque no tenemos la posibilidad”, dijo la ginecóloga Yrama Baloa, gerente de las Unidades de Clínicas Móviles de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela.

Con información de entrevistas, CDC, OMS, OPS, MSD y NIH

Me gusta esto: Me gusta Cargando...