Cada vez que llega octubre, Bolivia Bocaranda recuerda el día en que le diagnosticaron cáncer de mama. Para este 2023, 23 años después de aquella noticia, cumple su sueño de ver crecer a sus nietos y ayudar a más personas con cáncer de mama como presidenta de la organización SenosAyuda, con 17 años de labor.

En sus inicios, la organización donaba pelucas, prótesis y sostenes, pero ahora va más allá: educa y brinda apoyo, acompañamiento y atención a menor costo durante el proceso de diagnóstico, tratamiento (quimioterapias, radioterapias y cirugías) y rehabilitación.

“Ya no van a buscar prótesis y sostenes, van buscando Tamoxifeno o las quimioterapias que faltan”, dijo Bocaranda durante una rueda de prensa este 26 de septiembre, en vísperas del inicio de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. “Tenemos médicos trabajando y rompimos el tabú de que cáncer es igual a muerte”.

Mensualmente, la organización recibe más de 500 solicitudes. Cuenta con una red de especialistas y centros de salud privados con precios más asequibles, además de conseguir descuentos y aportar recursos para los procedimientos y tratamientos de las pacientes.

Entre enero y agosto de 2023 SenosAyuda atendió a 3.572 pacientes y prestó 4.242 servicios, cifras que superan los registros de la fundación de todo 2022. Solo este año suman 619 mamografías, 710 ecos y 632 consultas mastológicas

SenosAyuda ha apoyado con 261 quimioterapias en el año | Foto: Mairet Chourio

A pesar de la expansión de la organización, que está en búsqueda de una nueva sede para recibir al creciente número de solicitudes, la directiva considera que tener más pacientes refleja las deficiencias del sistema público de salud, pues organizaciones como SenosAyuda se convierten en las únicas alternativas.

“La situación de salud pública en el país es deplorable y cada día es peor. A mí me dicen que la organización ha sido muy exitosa y no es algo para sentirnos orgullosos. Mientras más exitosa es la organización, eso significa que son más las mujeres que llegan aquí porque el sistema de salud pública no les da la respuesta adecuada”, expresó Bocaranda.

A la organización acuden mujeres en busca de consultas con un mastólogo, mamografías o ecos mamarios. También pueden acercarse para sumarse como voluntarias.

Tras ser diagnosticada con cáncer de mama en 2021, Vanessa Ochoa sintió que tenía que ayudar a más personas con la enfermedad, por lo que decidió convertirse en voluntaria. Dos años después de su llegada, asumió como vicepresidenta de la junta directiva.

“Ayudamos a canalizar lo que sea que necesiten, desde el apoyo hasta todo el acompañamiento con la enfermedad. Nos encargamos de tratamientos, exámenes médicos, laboratorios, inmunohistoquímica, reconstrucciones, quimioterapias y radioterapias”, explicó Ochoa.

Realizaron una rueda de prensa este 26 de septiembre | Foto: Mairet Chourio

Más fondos para SenosAyuda

Recaudar fondos suficientes es crucial para que SenosAyuda pueda prestar sus servicios sin interrupciones.

“El llamado es a que colaboren no solamente en octubre, sino durante todo el año”, enfatizó Bolivia Bocaranda.

Para este 2023, el lema de la campaña por el Día mundial del cáncer de mama (19 de octubre) es “Celebremos juntos la vida“, que invita a la sociedad a ayudar para que más personas puedan superar la enfermedad.

Desde octubre de este año, SenosAyuda contará con el apoyo de marcas, que venderán productos y servicios «rosa». El monto recaudado por la venta de estos productos se destinará a la fundación. También habrá una “Ruta rosada gastronómica”: 20 restaurantes contarán con una comida rosa para apoyar a la organización.

Además, tendrán ruletas solidarias en centros comerciales, desfiles de moda, un torneo de tenis y de pádel y una carrera/caminata que se realizará el 5 de noviembre.

“Vamos a recaudar fondos para poder llegar a más mujeres”, aseguró Ochoa.

La fundación cuenta con una mascota llamada “Tetina” para educar y apoyar | Mairet Chourio

Más prevención para evitar el cáncer avanzado

Según José Maldonado, oncólogo de la fundación, aproximadamente la mitad de las pacientes con cáncer de mama que atienden ya llegan con ganglios positivos o metástasis, etapas más avanzadas de la enfermedad.

“Los esfuerzos deben ir a educar a la comunidad, a hacer más accesibles los medios diagnósticos para que esa balanza se invierta un poquito”, afirmó.

“Las mujeres a partir de los 40 años deberían hacerse al menos una mamografía cada dos años. Si hay algo anormal, complementar con un eco mamario. Debe hacerse a partir de los 30 años en mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama familiar u otros cánceres como ovario y páncreas”, destacó el especialista.

Una de las pacientes atendidas en SenosAyuda es Marisol Manzano, de 63 años. Con su cabello corto, afirma ya estar libre de células cancerígenas.

“Mi proceso fue sumamente rápido, yo empecé la quimioterapia el 6 de enero y ya estoy operada. Este camino no es fácil, pero si estamos apoyados de nuestros familiares y amigos, se nos hace mejor”, dijo Manzano. “Mi mensaje es que estemos alertas, que no nos descuidemos. Tenemos que estar alertas todos, no solo las mujeres”.

Mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, como Marisol Manzo, llamaron a la prevención | Foto: Mairet Chourio

SenosAyuda está ubicada en la avenida Rómulo Gallegos, Edificio Pascal, Torre A, piso 9, oficina 91-A, frente a la estación Miranda del metro de Caracas. Para comunicarse con la organización, escribir por WhatsApp al 0412-3285435

