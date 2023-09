“Necesitamos saber qué pasó con el Metrotexate” fue una de las frases expresadas por Margaret Uzcátegui frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este 14 de septiembre.

Un día antes, el servicio de Hematología del J.M. de los Ríos, al que acude su nieto de 6 años diagnosticado con leucemia, cerró sus puertas tras más de un mes con problemas con el Metrotexate, un fármaco utilizado en los protocolos de quimioterapia.

A inicios de agosto, diez pacientes del servicio del hospital de niños presentaron reacciones adversas tras recibir Metrotexate vía punción lumbar. Quedaron hospitalizados de inmediato y posteriormente fueron diagnosticados con meningitis bacteriana. Una paciente falleció y los demás ya se recuperaron.

Al ser el único medicamento que les suministraron en esa oportunidad, el personal mandó a investigarlo y suspendió su aplicación hasta que se demostrara que era seguro.

Sin embargo, mes y medio después todavía no han obtenido una respuesta oficial de parte de las autoridades sanitarias.

“Las doctoras han pasado varios informes a la Dirección (del hospital) y la Dirección nos ha informado que a su vez ellos los han transmitido al despacho de la ministra (de Salud) y todavía esta es hora que no tenemos respuesta, ya a un mes y medio de los niños haberse contagiado”, indicó Uzcátegui.

“Alegan que están cerrando el servicio porque no han tenido respuesta del Ministerio de Salud ni de medicina de Alto Costo porque los medicamentos estaban contaminados”, añadió Karina Trujillo, madre de una paciente de 14 años.

Familiares de pacientes se sienten desamparados | Foto: Mairet Chourio

El nieto de Margaret Uzcátegui es un paciente nuevo: es atendido desde febrero de este año, pero su tratamiento no se puede pausar.

“Él no puede esperar, es de riesgo medio. Les pregunté a las doctoras cuánto tiempo mi nieto puede estar en mantenimiento y me dijeron que no podía esperar. Es importante tener respuesta, ministra (Magaly Gutiérrez), de ese medicamento”, destacó. “Sus hijos van a clínicas, para los de nosotros pedimos una salud digna y de calidad”.

Ubicado en Caracas, el hospital de niños J. M. de los Ríos es el principal centro pediátrico de salud de Venezuela. Su servicio de Hematología recibía entre 200 y 500 pacientes mensuales provenientes de todo el país. Desde 2019 está amparado por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), pero estas medidas no se cumplen.

Sin respuestas y con medicamentos vencidos en Hematología del J. M.

Albert Lamus, padre de un niño de un año y diez meses con leucemia linfoblástica aguda, también instó a las autoridades a pronunciarse. Semanalmente su hijo debe acudir a consulta y recibir quimioterapia. Para culminar su protocolo le falta lo que resta de 2023 y todo 2024, pero con el cierre del servicio ya no tiene a dónde ir.

“Las doctoras se sienten de manos atadas, cerraron todo y no tenemos quién nos atienda los niños”, afirmó. “Si el Ministerio no les da una respuesta a las doctoras, ellas no nos dan una respuesta a nosotros. Mientras eso no ocurra, ellas están bajo presión y la única manera fue hacerse a un lado. Necesitamos que el Ministerio de Salud dé una respuesta”.

Las familias no tienen recursos para atender a sus hijos en clínicas y centros privados | Foto: Mairet Chourio

Entre quienes quedan desasistidos está la hija de 4 años de Lisdionis Pacheco, con leucemia mieloide aguda. Para tratarse recibe Citarabina y transfusiones sanguíneas, un protocolo paliativo, que con el cierre del área no puede cumplir.

“No tenemos ninguna alternativa, sino esperar lo peor. Actualmente no hay otro hospital que nos cubra. Nos toca esperar una recaída o lo peor”, destacó Pacheco, proveniente de los Valles del Tuy, estado Miranda.

Falta de catéteres e insumos, largos tiempos de espera, fallas con el aire acondicionado y el quirófano, al igual que ausencia de hemoderivados, son otros de los problemas que aquejan al servicio de Hematología, de acuerdo con las familias. Los padres también denuncian el envío de medicinas vencidas.

“Los medicamentos que están recibiendo nuestros niños están vencidos. En el caso de mi niña, recibe Ciclosporina que viene vencida, con tres o cuatro años de vencida. Tenemos que salir a comprar yelcos, tenemos que salir a comprar tubos para hacer hematologías”, dijo Rigoberto Rodríguez, padre de una paciente.

Esperan que el TSJ dé respuesta la semana siguiente | Foto: Mairet Chourio

“¿Para dónde agarramos con nuestros muchachos?”

El cierre del servicio no solo afecta a los niños, niñas y adolescentes con cánceres hematológicos, sino también a decenas de pacientes pediátricos con otras enfermedades de la sangre, como talasemia y anemia drepanocítica, que además suman años a la espera de trasplantes de médula ósea, paralizados por la suspensión de los convenios que tenía el Estado venezolano.

El servicio de Hematología del J. M. de los Ríos, además, ya había asumido el tratamiento de pacientes de otros hospitales que dejaron de prestar servicios en el área hematológica.

“El servicio del Hospital Vargas había cerrado y los absorbió el J. M. Ahora cierra el J. M., ¿y quién absorbe al J. M.? ¿Para dónde agarramos con nuestros muchachos? Mi hijo que tiene pauta de transfusión el 28 de septiembre, ¿para dónde lo voy a llevar?”, cuestionó la madre de un paciente con talasemia, quien antes era atendido en el pediátrico Elías Toro y ya había tenido que migrar al hospital de niños por el cese de la atención en su centro.

“El Ministerio de Salud tiene que dar doble respuesta: acerca de ese medicamento y acerca de la reapertura del servicio“, añadió la madre. “Se debe garantizar que todos los medicamentos proporcionados por el Estado venezolano estén en condiciones aptas para precisamente preservar la vida y la salud de nuestros niños”.

Este 14 de septiembre, las familias solicitaron un amparo constitucional ante el TSJ por el derecho a la salud y la vida de los pacientes.

“Hay unos medicamentos y las doctoras exigen que se entregue respuesta. Nosotros en conjunto el día de hoy hemos exigido al Ministerio de Salud y el Seguro Social que den respuesta de los medicamentos que estaban presuntamente intoxicados”, expresó la abogada Fabiana Garantón, directora de la asociación civil Santi y sus amigos.

Familiares de pacientes de hematología del J. M. de los Ríos protestaron ante el TSJ | Foto: Mairet Chourio

