Día de la Salud Mental: unir recursos y conectarse es clave para los venezolanos - Efecto Cocuyo

Con más de 200 días de emergencia nacional por el nuevo coronavirus y una crisis de servicios, el Día mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre, toma a los venezolanos en un nivel de “estrés sostenido”. La pandemia se instaló en un país con su cotidianidad vulnerada, mientras la ausencia de un panorama distinto amenaza con agravar la “sintomatología mental” de la población, según voces expertas.

“Estamos en un estrés crónico que hace que nuestra salud mental cada vez esté más frágil, más vulnerable y se deteriore más”, dice Siboney Pérez, psicóloga e integrante del servicio de atención de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela y el Grupo Social Cesap, llamado “Acompañando en el dolor”.

Afirma que el venezolano está “sobreexigido” en materia de salud mental. Aunque destaca que la población también ha desarrollado la resiliencia y ha podido sobreponerse a las adversidades, afirma que en ocasiones las fuerzas se pueden agotar. Una de las repercusiones puede ser el incremento de los suicidios, que a su juicio es parte de la sintomatología de una sociedad que está “enferma”.

“Las personas se estresan, se angustian, y la desesperación, el miedo y la incertidumbre que estamos viviendo se están acentuando. Es un estrés que tiene consecuencias nefastas a nivel físico, psicológico, mental. El estrés crónico también afecta de manera inmediata el sistema inmune, tan importante ahora”, expresa la especialista.

Para Siboney Pérez, todos necesitan tener apoyo, pues la sociedad venezolana ha padecido la crisis económica, política, social y sanitaria y nadie está saliendo ileso. Así, unir esfuerzos y acercarse al otro resultan cruciales en estos tiempos.

Reconfigurar los ritos de duelo por COVID-19

Al duelo migratorio al que se había sometido el venezolano en los últimos años se añade el duelo por la pandemia. En caso de perder a un ser querido por COVID-19, la psicóloga recomienda reconfigurar los ritos de despedida, como los novenarios que ahora son virtuales, al no poder estar directamente con el fallecido por las medidas de protección. Así, será posible aliviar un poco la tensión emocional que deja el dolor y la ausencia de una despedida cercana.

“Es un duelo que se suma a otros, porque hemos hecho duelo migratorio, pérdida de calidad de vida y bienestar. Es otro duelo que se suma y es más difícil porque no están esos rituales conocidos que sirven para lidiar con el dolor que produce una pérdida. Hay que resignificar, reconfigurar esos ritos para que den o proporcionen esa salida emocional y ese alivio frente a a esa pérdida”, manifiesta.

Moverse por la salud mental

En medio de la pandemia de COVID-19, el lema del Día mundial de la Salud Mental es “Moverse por la salud mental”. La fecha busca impulsar la colaboración, el compromiso y las inversiones en salud mental, tanto en el plano personal, como en el nacional e internacional. Pero, ¿Cómo pueden moverse las comunidades en un país como Venezuela? La psicóloga Siboney Pérez destaca que se pueden ayudar creando redes.

“Hay que estar pendientes de aquellas personas que manifiestan cierta sintomatología, personas que viven solas, que no tengan familia aquí. Ahorita es importante mantener el distanciamiento físico pero no social. No nos olvidemos del que tenemos la lado, hay que estar pendientes”, añade la también coach.

Aunque la situación del país y de la pandemia afectan a todas las personas, hay poblaciones más vulnerables que requieren mayor apoyo.

“Todos necesitamos sentirnos protegidos. El apoyo psicosocial en este momento es tener a alguien a quien decirle cómo me siento, si me siento mal o me siento solo. Es importante tener redes e incluso pueden ser religiosas. Hay que buscar a las comunidades”, indica.

Estrategias para todos

En contextos de incertidumbre y en el marco del Día mundial de la Salud Mental, la psicóloga Siboney Pérez destaca que existen algunas estrategias de afrontamiento:

1️⃣Tomar conciencia de las cosas que podemos controlar

Las fallas de agua, gasolina y la interrupción del servicio eléctrico son problemas estructurales que no dependen del ciudadano. Se trata de evaluar qué está bajo mi control, de qué me puedo hacer cargo y de qué no.

“Es ver cómo resolvemos lo que está en nuestro control. Ante la escasez de agua, gasolina y de servicios, esas cosas no dependen de uno. Molestan y atentan contra la calidad de vida, pero además de las protestas que hemos visto recientemente, no se puede hacer mucho más. Cada persona debe evaluar primero qué puede manejar y que está bajo su control”, indica.

2️⃣ Unir recursos

Juntar recursos psicológicos, espirituales, e incluso económicos puede servir: todo lo que se considere de ayuda en un momento dado. Es importante la unión familiar y vecinal, según la especialista.

“Ver cómo abordar desde el punto de vista individual, familiar, vecinal, comunitario. Reunir recursos entre todos. Solos no podemos ante tantas cosas porque es una crisis muy compleja y de unas dimensiones muy grandes que no podemos afrontar solos. Ante esa complejidad, si no tenemos recursos, entran el pesimismo, la incertidumbre y la desesperanza”, afirma.

3️⃣ “¿Cómo te puedo ayudar?”

Es necesario conversar, ofrecernos a escuchar a los demás: “Es acercarnos al otro. Te noto así, triste. Decir ‘cómo te puedo ayudar’ o ‘estoy aquí cuando me necesites para escucharte, conversar, cocinar juntos’. Hay maneras de que el otro se sienta tomado en cuenta en esta pandemia que ha cambiado nuestros patrones de rutina cotidianos”.

4️⃣ Todos pueden invertir en su salud mental

Expresar las emociones es necesario. Todas las personas pueden buscar ayuda cuando sienten que la situación los sobrepasa. Sin embargo, no es necesario llegar a esa instancia para buscar ayuda o ir a terapia.

“La persona debe buscar ayuda cuando siente que no puede manejar una situación, cuando siente que no tiene bienestar, que su vida esta desestructurada, cuando hay aspectos distintos a como venía funcionando, si está muy irritable, desanimado, si duerme mucho, si hay muchos cambios de humor, si siente que no puede manejar cosas que antes sí manejaba”, explica. “Pero no es necesario estar en esas situaciones para buscarla. Yo puedo estar bien y querer saber cómo sentirme mejor”.

5️⃣ Conectarnos con pequeñas cosas

Buscar cosas que nos produzcan goce, disfrute, placer y tranquilidad. “Hay pequeñas cosas dentro de lo cotidiano que podemos experimentar como placer. Hay tantas cosas que cobran más importancia y hay que tomarlas en cuenta, además de mantener una rutina de sueño y ejercicio“, dice.

-Lea más sobre el Día Mundial de la Salud Mental aquí