Quirófanos registran 70% de desabastecimiento, según la Encuesta Nacional de Hospitales

El desabastecimiento de medicinas e insumos esenciales en las emergencias y quirófanos persiste en los principales hospitales de Venezuela en 2022, mientras que la mayoría de los tomógrafos y resonadores siguen inoperativos, alertó el más reciente boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH).

La publicación, elaborada por la organización no gubernamental Médicos por la Salud, resaltó que el desabastecimiento en los quirófanos entre enero y febrero alcanzó el 70%. Esta cifra, según el documento, debe levantar «serias alarmas» sobre la poca capacidad de los hospitales para realizar intervenciones quirúrgicas como consecuencia de la falta de insumos.

«Uno de los efectos de este alto porcentaje de desabastecimiento es que los hospitales de Venezuela prácticamente no realizan ninguna cirugía electiva, es decir no entra a quirófano ningún caso que no sea una emergencia», destacó la ENH en el boletín divulgado este jueves 3 de marzo.

Según la encuesta, que registró la situación de 40 hospitales del país entre enero y febrero, este panorama genera que todavía existen miles de pacientes a la espera de una intervención quirúrgica.

Durante ese mismo período, el desabastecimiento total en las emergencias fue de 44%: «Esto implica que cuando un paciente acude a una emergencia, hay una alta probabilidad de que no haya los insumos necesarios para tratarlo».

Los medicamentos con el mayor índice de desabastecimiento en las salas de urgencias son los antihipertensivos (37%). El dato, según la organización, resulta «realmente alarmante» debido a que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en el país.

Para diciembre de 2019, el desabastecimiento en los pabellones era solo del 32,5%.

Sin tomografías ni resonancias

Otros servicios básicos para diagnóstico tampoco funcionan en su totalidad. El servicio con el mayor porcentaje de inoperatividad fue el de tomografía y resonancias magnéticas, con 76%.

Durante los últimos tres años es el servicio que menos funciona, según las ediciones anteriores de la ENH, en su mayoría como consecuencia del daño de los equipos, que muy pocas veces se reparan o reemplazan.

«Si bien no todos los pacientes ameritan una tomografía o una resonancia magnética, estos son estudios que fuera del sistema público de salud resultan impagables para la mayoría de los venezolanos», indica el boletín. Por esa realidad, se reduce la cantidad de pacientes con acceso a estudios de este tipo.

Para los servicios de rayos X, la inoperatividad fue del 37%, una porcentaje que aunque no es tan alto, según Médicos por la Salud, igual es alarmante por constituir uno de los estudios más frecuentes entre los pacientes, en especial en medio de la pandemia de COVID-19.

«A casi dos años del inicio de la pandemia, el 36% de los hospitales de la ENH reportaron no contar con tapabocas. 21% reportó no tener guantes. Esto explica muy claramente por qué tantos miembros del personal de salud se han contagiado dentro de los hospitales», resalta el documento.

Vea el boletín completo aquí