Médicos reportan nuevo repunte de casos de COVID-19 en Venezuela

La pandemia de COVID-19 aún no termina: para comienzos de diciembre de 2022, especialistas reportan un repunte de casos en Venezuela.

«En las últimas semanas vemos un aumento del número de casos de casi 50% por semana nueva. La epidemia no se ha acabado ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo», dijo este 1 de diciembre el médico infectólogo Julio Castro, en el marco de las jornadas científicas por el 75° aniversario del Instituto de Medicina Tropical de Venezuela (IMT-UCV), al referirse a las cifras oficiales acumuladas por semana.

El monitoreo realizado en centros de salud por la Encuesta Nacional de Hospitales, coordinada por Castro, reflejó la misma tendencia que el número oficial del Ministerio de Salud: hay un aumento en el número de personas que acuden a las emergencias de los hospitales con infección respiratoria aguda, de las cuales «buena parte» corresponden a COVID-19.

Desde su experiencia como médico de un centro de salud privado, en las últimas dos semanas Castro ha atendido más pacientes con COVID-19, entre ellos médicos que acudieron a congresos científicos donde se relajaron las medidas de bioseguridad.

Castro explicó que a nivel global hay una tendencia al alza en las últimas tres semanas, por lo cual es muy probable que el mundo entre en una nueva onda pandémica. En ese contexto, llamó a seguir utilizando mascarillas en espacios de mayor riesgo de contagio.

«La solución no es asumir que no hay virus y no usar tapabocas ni medidas de control. La solución es asumir que sí hay y buscar estrategias para sobrepasar eso, no lo contrario», expresó.

Casos leves, pero preocupación por postcovid

Mario Comegna, infectólogo del Hospital Vargas y de la Clínica El Ávila de Caracas, destacó que en los centros de salud en los que trabaja también están viendo «un pequeño repunte de casos» de COVID-19, que por los momentos no es motivo de alarma, pero sí es un llamado a aumentar la prevención en Venezuela.

En referencia a las hospitalizaciones, aseguró que la cantidad es baja, pues solo ingresan a personas con riesgos muy elevados o con alguna otra enfermedad asociada.

«Lo que tenemos es ómicron. Su comportamiento es mucho más benigno que las variantes anteriores porque genera más un cuadro respiratorio superior. Lo que nos preocupa un poco es que aun cuando los cuadros agudos no son tan fuertes o tan serios, vemos que también generan postcovid, y el postcovid es un tema que no entendemos con mucha claridad y no tenemos un tratamiento específico», dijo a Efecto Cocuyo.

Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) e infectóloga de la Policlínica La Arboleda, coincidió con ambos médicos y resaltó que también ha visto un incremento en el número de casos, que en su mayoría son leves.

«El 85% de los casos pueden estar en su casa con aislamiento y tratamiento sintomático. Eso lo estamos viendo. Se han realizado actividades donde se han reunido grandes grupos de personas y nos hemos olvidado del uso de la mascarilla. No lo estamos viendo con la misma frecuencia, pero sí hemos tenido casos hospitalizados, con descenso importante de la saturación de oxígeno», dijo.

Aunque no registran un número tan alto de casos graves como en 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, Valenzuela advirtió que todas aquellas personas con afecciones crónicas y quienes no tengan un esquema de vacunación completo tienen mayor riesgo, por lo cual reiteró el llamado a mantener la mascarilla y a que los mayores de 50 años reciban una cuarta dosis (segundo refuerzo) de la vacuna contra COVID-19.

«Es importante la prevención y la vacunación. No nos confiemos, vienen fiestas decembrinas. Las personas vulnerables son la abuelita de la casa o ese tío que es diabético que a lo mejor no es tan mayor. Tenemos que tener conciencia: si estuviste expuesto y tienes síntomas que puedan ser sospechosos, quédate en tu casa, porque exponerlos a ellos es exponerlos a riesgo de COVID-19 que puede evolucionar de moderado a severo», enfatizó.

Cuidarse en diciembre

Valenzuela igualmente explicó que no solo hay un repunte de casos de COVID-19 en Venezuela y el mundo, sino que también hay un aumento de la circulación del virus sincitial respiratorio y de influenza, virus respiratorios que se previenen igual que el COVID-19: con uso de mascarilla, lavado de manos y mejor ventilación.

«En el mundo se están describiendo casos en aumento de virus sincitial respiratorio e influenza. La influenza había dejado de circular para 2020 quizás por las medidas extremas de confinamiento que se instauraron en el mundo, pero como se han ido liberando, está reapareciendo. El virus sincitial respiratorio, que siempre se había clasificado como agente causal de bronquiolitis, infección respiratoria principalmente en niños menores de un año, está apareciendo y produciendo casos», expresó.

En el marco de diciembre, mes de lucha contra el sida y mes de celebraciones navideñas, Valenzuela llamó a protegerse de diversas maneras: «En estos tiempos digo: hay que usar el condón, usar la mascarilla, lavarse las manos, hervir el agua, vacunarse y usar el cinturón de seguridad«.