Qué es el virus respiratorio sincitial y por qué aumentan los casos este 2022

Tras casi tres años de pandemia, los virus respiratorios que eran más comunes antes de la llegada del coronavirus volvieron a aparecer: la influenza y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Con el levantamiento de las medidas de protección y el aumento de la movilidad, para el cierre de este 2022 los hospitales pediátricos de países como Estados Unidos y España reportan un aumento de hospitalizaciones por estas causas.

En Estados Unidos, este mes de noviembre la Asociación de Hospitales Infantiles y la Academia Americana de Pediatría (AAP) informaron que están registrando niveles sin precedentes de hospitalizaciones pediátricas por el virus respiratorio sincitial y la gripe y pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que declare emergencia por el aumento de hospitalizaciones pediátricas.

¿Pero de qué se trata este virus y por qué hay un repunte este 2022? Estas son seis claves:

1️⃣ ¿Qué es el virus respiratorio sincitial?

El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus común que causa enfermedad aguda con síntomas similares a los de un resfriado, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Aunque la mayoría de las personas se recuperan en una semana o dos, en algunos casos puede causar complicaciones pulmonares, especialmente en bebés y niñas y niños pequeños, al igual que en personas mayores de 60 años.

Su mayor incidencia se registra en los últimos meses del año, con un pico de infecciones en diciembre.

«Una característica muy típica de estas epidemias es su marcado ritmo estacional, ya que sólo se presentan en los meses de invierno: en los países del hemisferio norte la mayor incidencia se da desde principios de noviembre hasta mediados de febrero», indica la Asociación Española de Pediatría (AEP).

El pasado 16 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el aumento en simultáneo de COVID-19, VRS e influenza y llamó a los países a reforzar la vigilancia y adoptar las medidas necesarias para la prevención, así como un manejo clínico adecuado y el tratamiento oportuno de las complicaciones asociadas.

2️⃣ ¿Cuáles son sus síntomas?

El período de incubación generalmente varía entre tres y seis días. Con frecuencia, los niños se exponen e infectan con el VRS fuera de sus casas, en colegios o guarderías, y luego transmiten el virus a otros miembros de su familia.

Los síntomas incluyen:

🔵 Congestión nasal y moqueo

🔵 Tos

🔵 Estornudos

🔵 Apetito reducido

🔵 Fiebre

🔵 Sibilancias (sonido silbante al respirar)

El tratamiento para el VRS es sintomático, mientras que los cuidados de apoyo son fundamentales. La mayoría de los niños se recuperan solos. Busque atención médica si los síntomas no mejoran. Todavía no hay vacunas contra el VRS, pero algunas candidatas están en desarrollo.

3️⃣ ¿Cómo se transmite?

El VRS se transmite a través de las gotitas de la nariz o garganta. Puede contagiarse a través de contacto directo o cuando una persona infectada tose o estornuda cerca de otra.

También puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y después pasarse la mano por las mucosas de la cara sin lavarse las manos, pues el virus puede sobrevivir en superficies u objetos entre 4 y 7 horas.

Según los CDC, las personas con infección por este virus pueden ser contagiosas entre tres y ocho días. Algunos bebés y personas con el sistema inmunitario debilitado pueden seguir propagando el virus por hasta cuatro semanas.

Puede contraerse varias veces, incluso en la misma temporada, pero generalmente las infecciones siguientes son menos graves que la primera, destaca la Academia Americana de Pediatría.

4️⃣ ¿A quiénes afecta?

El virus respiratorio sincitial es la causa más común de bronquiolitis (inflamación y congestión de las pequeñas vías aéreas de los pulmones) y neumonía en los niños menores de un año en países como Estados Unidos.

Se estima que para cuando los niños tienen 2 años, ya habrán contraído una infección por el VRS. A menudo, los niños se exponen y se infectan con el VRS fuera de sus casas, como en la escuela o centro de cuidado de niños. Pueden luego transmitir el virus a otros miembros de la familia.

Tienen más riesgo de complicación los bebés prematuros, niños pequeños con defectos cardíacos congénitos y enfermedad crónica de los pulmones, niños pequeños y adultos con el sistema inmunitario deprimido y adultos mayores con enfermedad cardíaca y pulmonar.

Según un estudio del consorcio internacional Resceu y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Idis), en España, uno de cada 56 recién nacidos sanos que se infecta por virus respiratorio sincitial acaba hospitalizado, reseña la agencia EFE.

Un estudio publicado en la revista científica The Lancet calculó que en 2019 se registraron 33 millones de infecciones respiratorias agudas asociadas al VRS en niños menores de cinco años y 101.400 muertes atribuibles al VRS en general.

5️⃣ ¿Por qué hay más casos este año?

Las consecuencias de las medidas tomadas ante la pandemia de COVID-19 ya están asomándose.

Con las medidas de cuarentena y confinamiento, los niños y niñas pequeños tuvieron menor exposición a los virus comunes que ya deberían haberlos infectado para sus edades. Ahora, con el levantamiento de medidas como el uso de mascarillas y el regreso a clases, hay un mayor riesgo a enfermar, explicó el pediatra epidemiólogo Luis Echezuría este 22 de noviembre en una transmisión de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI).

A finales del año, además, aumenta el frío en el hemisferio norte. Con el frío también incrementa el hacinamiento, con más personas reunidas en ambientes cerrados, lo que facilita la transmisión de enfermedades respiratorias.

En Venezuela, la llegada de familiares desde países del hemisferio norte y la celebración de reuniones familiares pueden favorecer la transmisión no solo del COVID-19 y de la influenza, sino también del virus sincitial respiratorio, expresó la infectóloga María Eugenia Galíndez en la transmisión de la SVI.

En el caso de Venezuela, según datos a los que tuvo acceso la SVI sobre las causas de otras enfermedades respiratorias entre más de 200 muestras, la primera fue la influenza tipo B, seguida del virus sincitial respiratorio.

En España, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (Seup) alertó que algunas unidades atienden hasta 40% más casos que antes de la pandemia, principalmente por un mayor número de casos de bronquiolitis asociadas al VRS. Además del VRS, también hay un aumento de gripe y COVID-19. situación que ha generado un retraso en la atención a los pacientes.

La Seup igualmente identificó a la falta de circulación de los virus en los últimos dos años, la ausencia de inmunidad en los niños pequeños y el levantamiento del uso de mascarillas y del distanciamiento físico como razones del repunte.

6️⃣ ¿Cómo prevenir enfermarse por el virus respiratorio sincitial?

💦 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tiene agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol.

✋ No se lleve las manos a la cara: evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

🥤 Evite el contacto cercano con personas enfermas: no dé besos ni comparta vasos, tazas o cubiertos con las personas que tengan síntomas similares a los de un resfriado.

🤧 Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude.

📱 Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que las personas tocan frecuentemente, como los juguetes, las manijas de las puertas y los dispositivos móviles.

«Cuando las personas infectadas con el virus respiratorio sincitial tocan superficies y objetos, pueden dejar allí los microbios. Además, cuando tosen o estornudan, pueden caer sobre las superficies y los juguetes gotitas con los microbios», explican los CDC.

😷 Quédese en la casa cuando esté enfermo: no vaya al trabajo, la escuela ni a lugares públicos cuando esté enfermo. No mande a los niños con síntomas al colegio. Esto ayudará a proteger a los demás para que no contraigan su enfermedad. Si es obligatorio salir, use una mascarilla adecuadamente.

🎄 En Navidad y Fin de Año, reúnase al aire libre o en ambientes bien ventilados, use mascarillas en espacios cerrados y no acuda a celebraciones si está enfermo.

Con información de CDC, AAP, AEP, Ukhsa, SVI.