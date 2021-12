Viuda de Albán: En esa sentencia banalizan lo sucedido a Fernando y se burlan de los familiares

Este 15 de diciembre, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, Tarek William Saab, dijo que por el caso del exconcejal Fernando Albán, fallecido el 8 de octubre de 2018 durante su custodia en la sede del Sebin, fueron condenados el pasado 3 de diciembre dos funcionarios con el cargo de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

En respuesta, la esposa de Albán, Meudy Osío, a través de un comunicado que difundió en la red social Twitter, indicó que las investigaciones por los hechos no han sido conducidas con la debida diligencia.

«No se ha investigado diligentemente las circunstancias de su detención ni la persecución en su contra, no a quienes dieron las órdenes para que se cometieran esos delitos.

«La respuesta del gobierno de Maduro y esta supuesta sanción y condena de los responsables banaliza lo que le ocurrió a Fernando y se burla de sus familiares».

Los dos funcionarios, de acuerdo a Saab, admitieron los hechos y recibieron una pena de 5 años y 10 meses de prisión, dijo Saab.

Ante ello, Osío dijo: «En Venezuela no existe acceso a la justicia, nuestra familia y yo no hemos encontrado justicia, no sabemos la verdad de lo que ocurrió. Tanta crueldad sigue impune. Reiteramos que con asistencia de mi equipo legal, en memoria de Fernando Albán, seguiremos el curso de las solicitudes internacionales que nos permitan evidenciar que estos procesos nacionales no han dado respuesta a la necesidad de justicia, verdad y reparación para sus familiares».

Insistió en que no ha tenido acceso a ningún procedimiento de investigación independiente, que no se ha realizado una autopsia con aplicación de los protocolos de Minnesota y de Estambul, y que a tres años no se ha dado la petición que hicieran, por humanidad, sobre a exhumación de su cuerpo, para que los familiares le den su últimos adiós.

Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018, pocas horas después de que regresara de la Asamblea General de las Naciones Unidas en EEUU. Tres días después falleció mientras estaba bajo custodia del Sebín.

«La misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que existen motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida. El secretario de la ONU concluyó en 2019 que se trataba de una represalia por cooperar con el sistema de a ONU», expresa Osío en su carta pública.