Trabajadores de la AN denuncian irregularidades en elecciones sindicales  

Este 17 de febrero se realizan elecciones de los nuevos miembros del Sindicato Nacional de Obreros y Empleados Legislativos de la Asamblea Nacional (Sinolan), con un retraso de dos años.

No obstante, trabadores de la Asamblea Nacional (AN) bajo la gestión de la directiva presidida por Jorge Rodríguez, así como candidatos participantes denuncian la imposición de una junta electoral «viciada», reforma del estatuto del Sindicato sin consulta, previo a los comicios sindicales, impedimento a testigos acreditados para ejercer sus funciones, no publicación del padrón electoral e incorporación ilegal de los jubilados como votantes en el proceso.

«El señor Carlos Arévalo, secretario general saliente reformó el estatuto para crear un cargo de presidente de Sinolan que nunca antes se había elegido, la máxima autoridad del Sindicato es el secretario general. Además, impuso a la señora Carolina Rodríguez como presidenta de la Junta Electoral, estando inhabilitada para ello por cuanto Recursos Humanos la suspendió por inasistencia al trabajo», expresó a Efecto Cocuyo, la trabajadora María Eloísa Rodríguez.

Rodríguez señaló que fue acreditada como testigo del proceso pero al presentarse en la sede de Sinolan ubicado en el edificio Mercantil de la esquina de San Francisco, le impidieron ejercer sus funciones como tal, bajo la excusa, según dijo, de no cumplir con los requisitos. Advierte que hasta el 31 de enero de 2022 su recibo de pago del salario refleja el descuento correspondiente al Sindicato y aún así quedó excluida del registro de votantes.

«Pusieron a votar a los jubilados»

Indicó además que tres planchas se lanzaron para optar por los distintos cargos y en todas aparece Arévalo como único candidato a la presidencia. También se eligen los cargos de secretario general, de Organización, Deporte, Formación, Cultura, Bienestar Social, entre otros. Sinolan agrupa a más de 2.000 trabajadores del Poder Legislativo.

«Puso a votar a los jubilados y ellos están afiliados a una asociación aparte, también incluyó a trabajadores que se encuentran en comisión de servicio en otras instituciones del Estado, lo que va contra lo establecido en el Estatuto», rechazó.

Subrayó, igualmente, que para reformarse el Estatuto del Sindicato debe convocarse una asamblea de trabajadores, designarse una comisión que será la encargada de hacer los cambios y luego aprobarse.

«Los trabajadores no quieren a Arévalo por irregularidades durante su gestión, ya denunciamos la situación ante la directiva de la AN y nos dijeron que presentáramos la denuncia con las pruebas», agregó.

Versiones extraoficiales indican que Arévalo estaría ligado al diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Francisco Torrealba y tiene «contactos» en el Ministerio del Trabajo.

Recopilarán irregularidades

Otro trabajador de la AN, Víctor Monsalve, dijo que registrarán las irregularidades observadas durante el proceso que cierra a las 4:00 p.m. de este 17 de febrero, así como las presentadas previamente para hacer las denuncias ante los organismos competentes.

Monsalve, que aspira a la Secretaría de Formación de Sinolan, mencionó que junto a otros 18 compañeros decidió postularse uninominalmente para enfrentar al grupo de Arévalo.

«Los trabajadores participamos porque queremos cambiar esta estructura que no da respuesta a los reclamos y representa una estafa sindical», agregó.