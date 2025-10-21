La Asamblea Nacional (AN) retomó sesiones luego de una semana de suspensión para aprobar tres acuerdos: uno por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, otro que incluyó un balance y propuestas de acciones del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz y un tercero para conmemorar 13 años del “golpe de timón: comuna o nada” declarado por el expresidente Hugo Chávez.

Del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz que dirige el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, desde el 17 de septiembre, se apuntó que ha instalado 25 consejos estadales. El punto fue aprovechado por el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Timoteo Zambrano, para resaltar que dicho Consejo es la respuesta de la “diplomacia parlamentaria” a la “amenaza” de ataque por parte de Estados Unidos, a partir del despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.

“El último desafío”

Zambrano, exdirigente de Acción Democrática (AD) y actual líder de la organización política Cambiemos, recordó que cuando la AN fue elegida el 6 de diciembre de 2020 el actual presidente estadounidense, Donald Trump, culminaba su primer mandato y que fue derrotado – a través de los comicios parlamentarios en Venezuela- en su apoyo a la “dualidad de poder” que representó el gobierno interino de Juan Guaidó.

A diferencia de lo que suele ser el discurso de los diputados y altos funcionarios chavistas, Zambrano se refirió al mandatario estadounidense por nombre y apellido para culparlo de la “amenaza” sobre Venezuela. Lo señala de ya intentar “lanzar misiles sobre Venezuela” en el último mes de su primer mandato (2017-2021) y bloquear las costas venezolanas, medida que, subrayó, si concretó en la actualidad, con el despliegue de buques “con armas de destrucción masiva”, cercanos a Venezuela.

“Iniciamos nuestra legislatura confrontando con Donald Trump, terminar una legislatura que sea la contención y la derrota definitiva del imperio que pretende venir a robar todos nuestros recursos naturales, que son necesarios para el equilibrio energético de todo el planeta. Ese es el último desafío que tiene este Parlamento, que lo comenzamos en 2020 para reinstitucionalizar el país, dando equilibrio político a la región”, recalcó Zambrano.

El integrante de la fracción de la Alianza Democrática llamó a convocar a las sedes parlamentarias de América Latina y el Caribe y las organizaciones interparlamentarias que hacen vida en la región, como forma de “contención” a las pretensiones de EEUU y como advertencia de que lo que ocurra en Venezuela se va a reflejar en el resto de los países.

Convocarán a encuentro parlamentario del Caribe

La plenaria dominada por el chavismo aplaudió las palabras de Zambrano, de quien Jorge Rodríguez dijo “es el canciller” de la AN.

Rodríguez informó que en los próximos días se llevará a cabo el “encuentro parlamentario del gran Caribe”, que convocará a parlamentarios de Venezuela y toda la región, en la procura de un pronunciamiento conjunto contra la injerencia estadounidense que inició hace poco más de dos meses con el despliegue aeronaval en aguas internacionales.

A la fecha, al menos seis lanchas han sido destruidas, con más de 20 ocupantes muertos y dos sobrevivientes. El propio Trump las ha señalado de transportar droga para que termine llegando a EEUU y de que han salido de las costas venezolanas.

Existe una tentativa de ataque dentro del territorio que no se ha concretado, a partir de la notificación de Trump al Congreso (3 de octubre) de declarar un conflicto armado internacional contra los carteles de la droga, entre los que incluye al llamado Cartel de los Soles y al que vincula con el líder chavista, Nicolás Maduro.

El pasado 15 de octubre, Trump también dijo que autorizó a la Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.