Superlano espera línea de María Corina Machado sobre acudir o no al TSJ para revisar inhabilitaciones

El coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, señaló que esperará la decisión de la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, sobre acudir o no al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la revisión de la inhabilitación política.

El excandidato de las primarias dejó claro que no acudirá al TSJ a pedir se reconsidere la inhabilitación que también pesa en su contra antes que lo haga la máxima dirigente de Vente Venezuela.

Sin embargo, no aclaró si la aspirante a Miraflores acudirá a la Sala Político Administrativa del máximo tribunal para apelar a la posibilidad que concedió Miraflores, anunciada por Noruega como mediador en las negociaciones con la oposición.

«Nosotros no estamos por encima, no solamente del acuerdo (de Barbados) ni por encima del interés nacional. Yo esperaría en mi caso personal y lo tengo que discutir con mi partido. Aquí quien lidera en este momento a la oposición venezolana, quien hoy en día es nuestra representante por haber ganado las primarias, defina qué hacer en este caso. No pienso ir (al TSJ) ni antes que María Corina y si decide no ir tampoco iría ante el TSJ», declaró Superlano en rueda de prensa este 5 de diciembre.

El exdiputado nacional, quien declinó su candidatura en las primarias para apoyar a Machado, ratificó el respaldo de la tolda naranja a la aspirante a la Presidencia de la República. Recalcó que la ventana que se abre para 2024 debe ser convertida en una puerta para el cambio político, la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados.

Superlano venció al exgobernador Argenis Chávez en las elecciones de la gobernación de Barinas de 2021, tras lo cual el TSJ anuló los resultados al alegar una inhabilitación contra Superlano que a pesar de ello le permitió inscribirse como candidato. No obstante, la Sala Electoral del tribunal ordenó la repetición de los comicios.

El exdiputado no pudo competir en las nuevas elecciones y la medida en su contra permanece, al igual que contra Machado y el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles.

¿Qué dice María Corina Machado?

La Embajada de Noruega informó a través de un comunicado que los inhabilitados por la Contraloría General de la República (CGR) podían presentar un recurso de amparo ante la Sala Político Administrativa del TSJ para solicitar un pronunciamiento sobre su caso. Se estableció un lapso del primero hasta el 15 de diciembre.

El texto de la embajada noruega indicó que esta decisión se logra como parte del acuerdo de Barbados, suscrito entre el gobierno y la oposición en octubre de este año, en el cual se concretaron una serie de negociaciones para abrir una vía a las elecciones libres.

Machado no ha dicho de forma tajante si acudirá o no al TSJ, pero lo dejó entrever al afirmar que el pueblo la habilitó a partir de las primarias. La oposición reitera que las sanciones de la CGR son inconstitucionales porque no hubo debido proceso del cual derivara una sentencia firme, tal como lo dicta la Constitución, para imponerlas.

Superlano recordó que antes de las primarias había amenazas contra su celebración y pese a ello se concretaron con éxito, sugirió que lo mismo podría ocurrir con la inhabilitación contra Machado.

Al votar durante el referendo consultivo sobre el Esequibo, Capriles expresó que consultaría con su abogado la revisión de su inhabilitación ante el TSJ, aunque hizo un llamado a quienes son objeto de las sanciones a acudir ante el máximo tribunal.

Aniversario de VP

Las declaraciones de Superlano se produjeron en medio de un encuentro con la prensa con motivo del 14 aniversario de la tolda liderada por Leopoldo López, quien permanece en el exilio desde 2020.

VP también fue intervenida por el TSJ en 2020 y le fue impuesta una directiva encabezada por José Gregorio Noriega y Guillermo Luces, quienes controlan la tarjeta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«En un país en el que muchos vendieron su dignidad a cambio de una mejor posición económica o una supuesta cuota política, en VP decidimos estar de lado de los venezolanos (…) Era más fácil lo primero, era lo cómodo, el dinero, evitar la persecución, ser dóciles, pero decidimos no rendirnos hasta dejarle un país libre a nuestros hijos», expresó Superlano.

