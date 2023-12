Súmate: Roberto Abdul cumple 4 días detenido e incomunicado

La asociación civil Súmate denunció que su presidente, Roberto Abdul, cumple cuatro días detenido e incomunicado este domingo 10 de diciembre.

“Ni siquiera su esposa ha podido verlo. Hoy, día de los derechos humanos, solicitamos se le respeten a Roberto, a su familia y a todos los presos”, exigieron a través de la red social X.

Hoy #10Dic se cumplen 4 días de la detención del presidente de nuestra ONG @Sumate Roberto Abdul, y a la fecha sigue incomunicado. Ni siquiera su esposa ha podido verlo. Hoy día de los DDHH solicitamos se le respeten a Roberto, su familia y a todos los presos, todos sus derechos. pic.twitter.com/kzxYKlma9t — A.C. Súmate (@Sumate) December 10, 2023

“Ante las declaraciones en contra del presidente del comité ejecutivo de nuestra asociación civil Súmate estamos obligados a reivindicar su reputación, ya que la información divulgada sin pruebas contraviene lo previsto en el artículo 60 de la Constitución de la República”, respondió la organización tras las acusaciones hechas contra Abdul.

El Ministerio Público solicitó la aprehensión del ingeniero por presuntamente cometer los delitos de “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Foro Penal denunció, el pasado 8 de diciembre, que Abdul había sido presentado ante el Tribunal 4to de terrorismo “a escondidas”, dentro de El Helicoide, donde se presume está privado de libertad. La audiencia de presentación se hizo sin permitir acceso a sus abogados privados.

“No he tenido contacto con él. No he podido constatar su integridad física, me preocupa su salud. Él toma medicamentos diarios para varias condiciones que tiene, no sé si se lo han administrado ni si le han dado comida. No tengo ningún tipo de noticia de él”, alertó su esposa María Eugenia Abad a los medios de comunicación.

Los organizadores de la primaria también rechazaron la detención de Abdul: “Tras todo un año de intenso trabajo en conjunto, podemos dar fe que Roberto es un ciudadano honesto, desprendido, responsable y profesional cumplidor de las actividades inherentes a las funciones para la cual fuimos postulados”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related