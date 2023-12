Esposa de Roberto Abdul denuncia que el Sebin no le permite tener contacto con él ni informa dónde está

La esposa del presidente ejecutivo de Súmate, María Eugenia Abad, denunció que no tiene contacto con Roberto Abdul desde el miércoles 6 de diciembre cercano al mediodía cuando hablaron por última vez antes de que el Ministerio Público pidiera su detención.

Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, Abad dijo que no habla con Abdul desde el miércoles a las 11:00 de la mañana cuando conversaron poco antes de que él se dirigiera a su oficina.

“No he tenido contacto con él. No he podido constatar su integridad física, me preocupa su salud. Él toma medicamentos diarios para varias condiciones que tiene, no sé si se lo han administrado ni si le han dado comida. No tengo ningún tipo de noticia de él”, dijo Abad en declaraciones que ofreció a periodistas.

El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, pidió orden de captura contra 11 políticos, entre ellos tres dirigentes de Vente Venezuela, varios opositores en el exilio, dos exministros de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, además de Abdul al implicarlos en un supuesto plan de conspiración contra el referendo consultivo del 3 de diciembre.

En manos del Sebin

De todas las personas que nombró, solo el ejecutivo de Súmate y un estadounidense que está preso desde octubre pasado, están en manos de las autoridades.

Abad aseguró que por segundo día acude a las sedes del Sebin, tanto en El Helicoide como Plaza Venezuela, pero a diferencia del jueves este 8 de diciembre sí le confirmaron que el exmiembro de la Comisión Nacional de Primaria está bajo custodia de la policía política del gobierno de Nicolás Maduro.

“El jueves vine a preguntar aquí a la sede del Sebin, fui a Plaza Venezuela también, y no, no sabemos, no tenemos ni idea. Hoy (viernes) volví y sí me dijeron que él estaba bajo disposición y control del Sebin, pero no me dijeron dónde estaba, no me dijeron si estaba aquí, si estaba en en Plaza Venezuela o si estaba en otro sitio. No me dieron en ningún momento certeza de su paradero”, agregó.

La asociación civil Súmate dijo más temprano que después de 48 horas no tienen conocimiento del sitio de reclusión de Roberto Abdul, lo que considera como una desaparición forzada.

A las 11:30am #8Diciembre ya han transcurrido 48 horas de la detención del presidente de nuestra Asociación Civil @Sumate, Roberto Abdul, y seguimos sin información del lugar de su reclusión, manteniendo en zozobra a su esposa, hijas, familiares y voluntarios de la Organización. https://t.co/Xwnlg3MjBF — A.C. Súmate (@Sumate) December 8, 2023

La orden del fiscal también contempla detenciones para Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, miembros de la dirección nacional de Vente Venezuela; los opositores en el exilio Julio Borges, Leopoldo López, David Smolansky, Juan Guaidó, Lester Toledo y Carlos Vecchio; y los exministros de Petróleo y Comunicación en gestiones del chavismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra respectivamente.

Este viernes, excandidatos a las primarias del 22 de octubre denunciaron que hay una nueva ola de persecución política en Venezuela, acción que viola los acuerdos de Barbados que la plataforma unitaria democrática firmó con el chavismo el pasado 17 de octubre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related