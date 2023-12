La ONG Foro Penal denunció que al presidente del comité ejecutivo de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul, lo presentaron “a escondidas” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) este viernes 8 de diciembre.

El presidente de la organización no gubernamental que defiende presos políticos, Alfredo Romero, calificó esta acción como una violación “insólita” de los derechos humanos en Venezuela.

“Insólita violación a DDHH: Hace pocos minutos el defensor público 110 llamó a esposa de Roberto Abdul para informar que el Tribunal 4to de Terrorismo celebró, a escondidas, dentro de El Helicoide, la audiencia de presentación, sin informar ni permitir acceso a abogados privados”, escribió el activista en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Añadió que desde la detención de Abdul, el miércoles 6 de diciembre, no hubo información oficial sobre su paradero. Su esposa, María Eugenia Abad, acudió este viernes y por segunda ocasión a El Helicoide, donde sólo le dijeron que Abdul estaba bajo custodia del Sebin, pero sin detallarle en cuál de las sedes del organismo lo recluyeron.

Desde las afueras de la sede principal de la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, Abad mostró su preocupación porque su esposo necesita una serie de medicamentos y desde las 11:00 de la mañana del miércoles perdió comunicación con él.

“No he tenido contacto con él. No he podido constatar su integridad física, me preocupa su salud. Él toma medicamentos diarios para varias condiciones que tiene, no sé si se lo han administrado ni si le han dado comida. No tengo ningún tipo de noticia de él”, dijo Abad a periodistas este 8 de diciembre.

De qué acusan a Abdul

El Ministerio Público acusa a Abdul de formar parte de una supuesta conspiración en contra del referendo consultivo sobre el Esequibo, que se celebró en Venezuela el pasado domingo 3 de diciembre.

El titular de este despacho designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, lo involucró en esta trama junto a un grupo de políticos venezolanos, además de señalar a dos empresarios de origen estadounidense, uno de ellos preso en el país desde el pasado 24 de octubre.

“Roberto Abdul-Hadi: Desde su detención 6dic, no se indicó oficialmente su paradero. Esposa y abogados fueron al Sebin y les negaron q estaba allí. En sede del Tribunal 4to en Caracas negaron que hoy (viernes) se realizaría la audiencia. A escondidas se realizó audiencia dentro del Helicoide”, reiteró Alfredo Romero en su denuncia.

Los delitos de los que habló Saab el 6 de diciembre fueron “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Además de Abdul, dijo que había órdenes de detención contra el coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Álviarez; el politólogo Pedro Urruchurtu, quien fungió como coordinador de relaciones internacionales del comando de campaña de María Corina Machado en la primaria; y la periodista y coordinadora nacional de comunicaciones de ese partido, Claudia Macero.

Igualmente mencionó a Leopoldo López, Julio Borges, David Smolansky, Juan Guaidó, Lester Toledo, Carlos Vecchio y Yon Goicoechea, así como a los exministros del chavismo y ahora disidentes, Rafael Ramírez y Andrés Izarra. Los estadounidenses que implican son Savoi Jandon Wright y Damián Merlo.

Contra Abdul había una investigación previa desde el pasado 25 de octubre, cuando la Fiscalía abrió un procedimiento contra miembros de la Comisión Nacional de Primarias que organizó las elecciones internas de la oposición.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...