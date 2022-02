Delsa Solórzano invita a jornada de protesta pacífica para este #24Feb  

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, advirtió que los partidos políticos, junto a movimientos sindicales y sectores de la sociedad civil se mantendrán en las calles en protesta para exigir salarios justos y demás reivindicaciones, así como la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres en Venezuela.

Como parte de la agenda Salvemos Venezuela, anunciada el 11 de febrero por el líder opositor, Juan Guaidó, para reactivar la movilización popular, Solórzano indicó que se han realizado 100 encuentros municipales hasta la fecha, así como distintas actividades de calle para retomar el contacto con la ciudadanía y renovar la lucha por el cambio político.

La también diputada de 2015 informó que para este jueves 24 de febrero se tiene previsto un pancartazo de protesta en todas las capitales del país por un salario justo, en el que aseguró participarán activistas de todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil.

«Desde Salvamos Venezuela nos mantenemos firmes y en pie de lucha desde el 11 de febrero, nos mantenemos en la calle, para levantar la voz, porque nadie nos va a pedir que nos quedemos en nuestras casas dormidos, esperando que la libertad nos toque la puerta», expresó en rueda de prensa.

Asimismo, indicó que apoyarán una protesta nacional que organizan los trabajadores para el 9 de marzo.

«Nos deben elecciones de 2018 y 2020»

La dirigente política aclaró que desde Salvemos Venezuela no se pide adelanto de elecciones presidenciales antes de 2024 sino que tengan lugar los comicios que de manera libre y transparente no se pudieron celebrar en 2018 y en 2020. Recordó que ambos procesos en el que se reeligió Nicolás Maduro y se impuso una nueva Asamblea Nacional no fueron reconocidos ni por la mayoría opositora ni por la comunidad internacional.

«No es un adelanto de elecciones, es que en 2018 no hubo elecciones, nos deben y esa fecha se venció. En el año 2020 tampoco hubo un proceso parlamentario como lo declaró la Unión Interparlamentaria, es por eso que estamos en la calle, luchando por obtener democracia», dijo.