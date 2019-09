Solórzano: Comisión de ONU determinará quiénes violan los DDHH - Efecto Cocuyo

Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de Justicia y Paz del Parlamento, celebró la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear una Comisión de Investigación en esta materia en Venezuela, y afirmó que se determinarán los culpables de violaciones de este tipo.

«El Consejo designará una comisión especial que tiene una función específica. Ya no es determinar si se violan los derechos humanos, eso ya ocurrió. Ahora es determinar quiénes violan los derechos humanos», dijo Solórzano este viernes, 27 de septiembre.

Más temprano este mismo día, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la propuesta de resolución con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, luego de ser propuesta por los países del Grupo de Lima.

Esto resulta luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en este materia, Michelle Bachelet, presentó el 5 de julio el informe que evidenciaba importantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela, con una serie de recomendaciones que el chavismo gobernante rechazó y no acató.

La administración de Nicolás Maduro, además, ha reiterado que no permitirá el ingreso de una comisión de este tipo, al señalarlo de invasión en Venezuela. Solórzano afirmó que no dejar ingresar a esta Comisión no detendrá su trabajo, sino que hará que sea un informe más severo.

«Todos los violadores de derechos humanos le temen a la verdad. Cuando (Maduro) no ha dejado a los funcionarios entrar, queda reflejado en los informes, porque viola los tratados, que Venezuela tiene la obligación de cumplir», expresó la parlamentaria.

Además, indicó que de negarse el ingreso de estos otros funcionarios, el informe que debe presentarse en al menos un año, luego de que se comiencen las labores de la Comisión, puede realizarse fuera del país.

«En el primer informe que elaboró la oficina de Derechos Humanos fue desde afuera. Pero el informe se hace con el testimonio de las víctimas, con la documentación», dijo.

La diputada recordó que en Venezuela ya se encontraban otros funcionarios de Bachelet, que evaluaban el estado de los derechos humanos, para llegar a la instalación de una oficina. Mientras, los funcionarios de la Comisión de investigación serán otros con diferentes responsabilidades.

«La labor de estos funcionarios es diferente a la Comisión que se pidió instalar desde hoy y que debe emitir un informe en un año. En Venezuela desde hace varios días hay representantes de la oficinas de Bachelet, están cumpliendo con su trabajo».

Solórzano también se refirió a las recientes sanciones de la Unión Europea hacia siete funcionarios del chavismo gobernante que anunció este mismo día e indicó que estas apuntan a los rangos menores militares, a quienes ejecutan las órdenes en la violación de derechos humanos.

«Esto es una advertencia, que, quienes ejecutan las acción, no puede excusarse en el cumplimiento de órdenes, porque también es responsable de los hechos. Son sanciones más severas y directas contra violadores a los derechos humanos, no contra el país», manifestó.

Pruebas para la CPI

La diputada Adriana Pichardo sostuvo que el informe presentando por Bachelet, esta resolución del Consejo de Derechos Humanos y la investigación que resulte de esta Comisión, son pruebas que se remiten al expediente de la Corte Penal Internacional (CPI), en el caso de Venezuela.

«Este informe no es uno más. Va a la Corte Penal Internacional, es el que tiene la legitimidad de ser llevado como las pruebas para continuar con el proceso», expresó Pichardo, quien acompañó el pronunciamiento en esta materia.

La parlamentaria agregó que «hoy la ONU, el organismo más importante en la materia, le entrega las pruebas de las violaciones sistemáticas de derecho humanos».