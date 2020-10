Siete claves de Margarita López Maya sobre la crisis política en Venezuela

La historiadora y analista política Margarita López Maya desnudó en el programa #ConLaLuz las estrategias de la oposición venezolana que la han llevado a “un derrotero” que tendrá en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre el remate final de las estrategias que impulsaron desde enero de 2019.

Este martes, 6 de octubre, en la entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, López Maya, dijo que Venezuela se enfrenta a la “derrota de la democracia” y al enraizamiento de Nicolás Maduro en el poder.

Estas son siete claves de lo que dijo López Maya al tratar de responder la pregunta de si ¿Existe una solución en Venezuela a la crisis?

1.- La oposición fracasó

La historiadora fue dura en su análisis. Para ella la estrategia de la oposición venezolana representada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional fracasó, después de su juramentación en enero de 2019 como presidente encargado al alegar que Nicolás Maduro usurpaba el poder.

“Las estrategias de los últimos dos años de la Asamblea Nacional (AN) no condujeron a ningún resultado. El objetivo era quebrar la coalición que apoya a Maduro, pero eso no se logró. No se logró tampoco sentarlo en una mesa de negociación para que se pudieran negociar elecciones medianamente justas y competitivas. La verdad es, y es un poco duro lo que voy a decir, estamos frente a una derrota de la democracia venezolana por ahora.

López Maya aseguró que el llamado cese de la usurpación no fue posible porque careció de fuerza. Esto se demostró en varias ocasiones; entre ellas recordó la del intento de ingreso de ayuda humanitaria en febrero, que consideró fue un intento de generar “un levantamiento insurreccional” y otro el fallido alzamiento del 30 de abril de 2019.

“No se puede derrotar a Maduro con ese cese de la usurpación, no hay fuerza de los partidos de la oposición”, insistió.

2.- Población huérfana en sus demandas sociales

La historiadora dijo que el verdadero termómetro y la agenda de Venezuela está en las demandas sociales de la población. Reiteró que las manifestaciones de las últimas semanas por reclamos de gasolina, agua, electricidad y gas doméstico están huérfanas de expresión política.

“Esa situación atroz que está viviendo la población se está expresando en la protesta de calle que no encuentra expresión política”, manifestó a Luz Mely Reyes.

Aunque admitió que hay un intento de Juan Guaidó por conectarse con las protestas por las mismas presiones de los factores políticos, consideró que “necesitamos políticas y políticos con realismo y el oído en tierra. Ese es el desafió más grande el de políticos que estén escuchando a la gente que está en la calle huérfana de expresión política”.

3.- Actores sociales y ONG organizadas

Entre todo el panorama desalentador que analizó, López Maya rescató el trabajo de las ONG, asociaciones civiles y sociales que han logrado articular con la ciudadanía, prestarle apoyo y visibilizar tanto dentro como fuera de Venezuela la realidad que se vive en el país.

“Ante esta orfandad de los sectores políticos ha habido una cierta movilización y dinamismo por parte de los activistas sociales y de las organizaciones de la sociedad civil. Allí ha habido mucho movimiento, reuniones y organización, mucho apoyo a las protestas, todas estas cosas que estamos viendo en la ONU, la OEA, en otras instancias internacionales se debe a la labor de las ONG y al activismo social en general para denunciar y registrar, pero también para proteger internamente a la gente que ha quedado desamparada por la falta de un Estado que les brinde algún tipo de garantías a sus DDHH básicos y de una oposición que ha estado mucho más focalizada en conseguir los apoyos internacionales y tratar de encontrar una salida”.

4.-Maduro buscará reacomodo económico

Con la Asamblea Nacional que salga de las elecciones de diciembre, la historiadora ve como fuerza mayoritaria al Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. Esto le permitirá imponer su Ley Antibloqueo, con la cual buscará un reacomodo económico para evadir las sanciones.

López Maya dijo que contará con el apoyo no solo de sus socios o aliados internacionales, sino también de inversionistas y empresarios que buscan reactivar el aparato productivo en el país.

“Maduro sabe que en 2021 no va a tener resistencia política significativa, por lo que va a tratar de concentrarse posiblemente en algunas salidas económicas con sus socios, inversionistas y con algunos que puedan estar interesados o que ya están ansiosos por entrar a Venezuela a ver si pueden reabrir y reiniciar el aparato productivo”, sostuvo.

5.- Oposición debe sincerarse

La analista fue clara al decir que la oposición debe reconocer que no tiene la fuerza necesaria y no la tuvo para derrotar a Maduro con la estrategia del cese de la usurpación. Sugirió que los partidos políticos en Venezuela deben reconocer que fallaron, que no funcionó su estrategia de los últimos dos años y a partir de allí reagruparse para crear un “movimiento nacional democrático”.

“Es una situación bastante triste y estamos viendo el fin de una estrategia que no logró alcanzar sus objetivos por parte de las fuerzas democráticas y eso significa que las fuerzas del oficialismo permanecen en el poder y de cierta manera ya Maduro puede enraizar o consolidar con más fuerza su proyecto, en todo caso si tiene alguno, que es permanecer en el poder”.

Criticó la dependencia de la estrategia opositora al Gobierno de Estados Unidos y a su política exterior, lo que a su juicio solo evidencia que mientras la gente está en la calle, Guaidó busca más apoyo internacional o depende de él, sin encontrar la forma de capitalizar el descontento social.

6.- Consulta popular

Cuestionó la consulta popular planteada por la Asamblea Nacional, porque sólo busca legitimar al gobierno interino, pese a que la Constitución es clara al señalar que el actual periodo del Parlamento vence los primeros días de enero del próximo año.

Dijo que las preguntas son muy parecidas al referéndum revocatorio que se le hizo a Hugo Chávez en el año 2004.

“Esa oposición ha decidido primero hacer una consulta popular con unas preguntas absurdas y en un contexto absurdo, de quién va a salir a una consulta popular el mes que viene, con qué preparativos se hizo eso, quiénes son los entes, cuál es el escrutinio, cuáles son las condiciones de esa consulta, pero que la hagan y van a contestar que sí porque las preguntas prácticamente se responden ellas solas y no hay fuerza para ello”.

7.- Comunidad internacional cambiará

Además, auguró que la comunidad internacional después de los resultados de las elecciones presidenciales de EEUU el próximo mes de noviembre y tras la nueva AN en Venezuela, irá a un reacómodo.

Primero porque pone en problemas el reconocimiento a Guaidó, quien al perder la legitimidad de origen como presidente de la AN ya no podría ser presidente interino, y segundo porque Maduro dirá que fue a unas elecciones con partidos de oposición.

Comparó el actual sistema político de Maduro con el PRI mexicano, pues se parecen en lo hegemónico y en la imposición de un sistema con trampas, pero que se mantiene en el poder. En México este dominio duró 70 años.

“Creo que los países europeos y los latinoamericanos con todos los problemas que ha tenido la pandemia y con esta regresión económica que se está viviendo en América Latina y Europa se van a comenzar a desentender, a debilitar o por lo menos tienen que abrir mucho más frentes y no van a poder estar abocados como se estuvo sobre todo en el año 2019”.

También abogó por una mayor asistencia humanitaria internacional porque la actual no ha sido suficiente y cree que el año que viene debe aumentarse esa ayuda externa para ayudar a paliar los efectos de la crisis humanitaria compleja y la de la pandemia del COVID-19 en el país.

Vea la entrevista completa aquí: