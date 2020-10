Una bombona de gas cuesta más de 17 millones de bolívares en Amazonas

Diversas comunidades en el estado Amazonas han alzado su voz en los últimos días para protestar por un quinteto de problemas: la distribución de las cajas Clap, el servicio de electricidad, la falla en las telecomunicaciones, el suministro de gasolina y no menos importante, los más de tres meses sin una bombona de gas doméstico.

La última acción de calle fue protagonizada la mañana de este martes en la comunidad indígena Betel de Picatonal, en el municipio Atures, cuando cansados de esperar por los cilindros de gas y por no tener combustible, los habitantes cerraron la carretera principal.

Betel de Picatonal esta ubicada apenas a 10 minutos de la capital del estado Puerto Ayacucho. La localidad sobrevive con el cultivo de hortalizas y productos autóctonos de la región, los cuales transportaban a diario a la capital amazonense para su comercialización, pero la subsistencia de los miembros se ha visto afectada por el recrudecimiento de este cúmulo de problemas.

La diputada por la entidad Mauligmer Baloa, denunció este martes que el suministro de gas tendría más de tres meses que no se pasearía por Betel de Picatonal y otras 18 comunidades indígenas que se comunican con la capital entre los municipios Atures (Puerto Ayacucho) y Autana.

Debido a la escasez y las fallas considerables en la prestación de servicios básicos, los mismos han tenido un incremento considerable, donde los lugareños tienen que cubrir un recargo considerable en el costo del servicio. Una bombona de gas grande de 48 kilos, tendría un valor de 150 mil bolívares, pero podría llegar a costar en el propio Puerto Ayacucho entre 100 mil y 150 mil pesos colombianos, es decir más de 17 millones de bolívares.

Menos valor.

David, (quien prefiere identificarse de esta manera para evitar represalias) es habitante de la urbanización San Enrique, ubicada en la propia capital amazonense. Él, como todos los habitantes de su zona, deben entregar las bombonas y junto a sus líderes comunales esperar a que llegue la distribución. Casualmente este lunes dicha comunidad recibió las bombonas recargadas al precio en bolívares antes estipulado, pero comentó que cumplió cuatro meses a la espera del cilindro.

Manifestó que muchos han optado por buscar en el monte leña, pero esta claro que esto, de continuar así, puede crear problemas ecológicos considerables. Hizo un esfuerzo y adquirió una hornilla eléctrica, pero en una semana han pasado hasta doce horas continuas sin el servicio de electricidad durante varios meses, por lo que uno u otro “pañito caliente” que ubica, se convierte en otro obstáculo.

El valor del peso colombiano este martes pudo cotizarse en aproximadamente uno 113, 83 bolívares por cada divisa neogranadina, pero según comenta David, cuando acude al mercado paralelo en el propio Puerto Ayacucho, la moneda extranjera pueden cotizarla hasta en dos y tres veces menos.

Más de doce manifestaciones en un mes.

La parlamentaria Baloa comentó que desde el primero de septiembre hasta este martes lleva una cuenta personal de unas 15 protestas aproximadamente, todas relacionadas a los temas antes expuestos.

Considera que todos estos problemas generan sentimientos encontrados en la población como la frustración, la rabia y la necesidad de una respuesta. Esto termina convirtiéndose en una protesta de calle.

“No tienen comida, no salen a vender sus cosechas por no tener gasolina, no hay forma de cocinar de una manera honrosa. Anteriormente los Clap llegaban de manera regular, pero ahora hay comunidades que tienen hasta tres meses sin las cajas”, dijo Baloa, quien aseveró que las protestas continuarán

Fotos cortesía Mauligmer Baloa