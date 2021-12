El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la gobernación del estado Barinas, Sergio Garrido, aseguró que tanto los partidos que respaldan su candidatura como las y los barineses «estamos preparados para todo», en alusión a las acciones que pueda tomar el gobierno chavista de caras a los comicios del próximo 9 de enero.

Durante la entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo Luz Mely Reyes, en su programa semanal #ConLaLuz, el también diputado al Consejo Legislativo barinés, aseguró que tienen el respaldo de la verdadera oposición en la entidad llanera para volver a triunfar en las elecciones.

«Se trata de la candidatura de la verdadera oposición barinesa para alcanzar y conquistar todos esos espacios que habíamos perdido», sostuvo durante la conversación la noche de este martes 7 de diciembre.

Garrido añadió que «estamos preparados para todo, que no vayan a pensar (Psuv) que nos vienen a agarrar desprevenidos… quiero pedirle a mis paisanos barineses que tengan la fe y la confianza en estos hombres y mujeres que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para lograr el objetivo de triunfar nuevamente. Tenemos que votar masivamente», insistió.

«Estamos preparados»

El secretario general de Acción Democrática del ala de Henry Ramos Allup reiteró que su candidatura se inscribió después de las inhabilitaciones de Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano y a quien la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le invalidó el triunfo, así como la de Julio César Reyes, exdiputado opositor a la Asamblea Nacional.

«Los llaneros somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. No vamos a desmayar hasta ver que nuestra Barinas sea libre y democrática», insistió Garrido.

Agregó que «sabemos que en enero el Plan República, los coordinadores de centro y toda la gente del gobierno van a estar en los centros de votación para abusar del poder, van a amedrentar y tener una persecución férrea con los electores y si no votan por ellos los van a amenazar con quitarle los que le van a dar, pero estamos convencidos de que mis paisanos barineses van a salir a votar por nosotros en cada una de las tarjetas que nos están respaldando», sostuvo.

Plana mayor del Psuv en Barinas

Denunció que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se encuentra en Barinas junto con otros altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, para tratar de convencer a la gente con dádivas para que voten por el candidato chavista, Jorge Arreaza.

«Ayer (lunes) y hoy (martes) han repartido cauchos, pinturas, una gran cantidad de cosas… ¿por qué no lo hacían antes?, para un pueblo que estaba pasando penurias. Ahora no hay problemas de gas en Barinas, cuando hace días atrás la gente se la pasaba buscando una bombona para cocinar, la mayoría lo hacía con leña. Tuvo que pasar esto para que el gobierno atendiera al pueblo de Barinas que está pasando tantas penurias».

Para Garrido la elección del 9 de enero es un plebiscito para el chavismo, aunque está convencido de que volverán a ganar como ocurrió con Freddy Superlano el pasado 21 de noviembre.

«Tenemos preparada la maquinaria que participó el pasado 21 de noviembre, pero ahora se han sumado otros partidos políticos. Once de esas organizaciones políticas que estaban con la Alianza Democrática se sumaron, y también sus defensores del voto», expresó Sergio Garrido.

Candidatos paracaídas

El candidato a gobernador aseguró que no ha conversado con el aspirante de los partidos Soluciones y Cambiemos, Claudio Fermín, pero le recriminó que es un dirigente político que no conoce la realidad barinesa al no hacer vida política en esa entidad.

«Vemos la candidatura de Claudio Fermín como vemos la de Jorge Arreaza, que quieren buscar la división opositora. Ellos no son de Barinas, no conocen Barinas. Si usted les pregunta dónde queda la plaza Bolívar, dónde está la calle Camejo o cualquier calle de Barinas o dónde se comen los mejores perros calientes, simplemente no lo saben», resaltó.

Además, recordó que tanto Fermín como Arreaza votaron en Caracas en los comicios del 21 de noviembre, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) les permitió participar como candidatos, pese a no vivir en esa región.

«Jorge Arreaza votó en Caracas y Claudio Fermín también. Nos les duele Barinas, quieren venir a buscar esta gobernación para mantener el Psuv mandando en este estado. No somos tontos ni somos estúpidos, estamos cansados», advirtió.

Garrido dijo que la sorpresa del Psuv el pasado 21 de noviembre venía gestándose desde que en las elecciones parlamentarias de 2015 la MUD ganó cinco de los seis diputados nacionales.

Además, de que las y los barineses se cansaron de la gestión de Argenis Chávez y por eso los derrotaron en los comicios regionales y municipales del mes pasado.

«Esta oposición va creciendo cada día más. La gente va a salir masivamente a votar masivamente el 9 de enero. Estamos empeñados en sacar adelante a Barinas y sacarlo del atraso en que lo ha dejado este gobierno», aseguró Sergio Garrido.

