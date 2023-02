El secretario ejecutivo de la CTV, Pedro Moreno, expresó su rechazo a la propuesta de algunas centrales sindicales de aplicar un salario de emergencia para los trabajadores en el país.

Cuestionó los resultados de la tercera ronda del diálogo social, que se realizó en Margarita con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, los trabajadores y Fedecámaras.

En un artículo que publicó en el sitio web del partido Bandera Roja, Moreno calificó como «apafuegos» del gobierno a los representantes sindicales y patronales que hicieron la propuesta del salario de emergencia.

«Los principales voceros de sindicatos y empresas, como verdaderos bomberos apagafuegos, salen hermanados solicitando a Maduro que decrete un ‘salario de emergencia’, o sea, para que siga haciendo la misma política salarial bonificadora, mientras se ponen de acuerdo en la mesa técnica», expresó.

Te puede interesar: En qué consiste el salario de emergencia que proponen sindicatos

Qué es el salario de emergencia

Desde la misma Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) salió este salario de emergencia. En declaraciones a Efecto Cocuyo, José Elías Torres, dijo que sería una «medida paliativa» ante la falta de un ajuste salarial.

Aseguró, sin dar un monto específico, que debería calcularse siguiendo lo que establece el artículo 91 de la Constitución; es decir, que se tome en cuenta el costo de la canasta básica como referencia.

“Cuando vamos a discutir el problema es de cuál canasta hablamos, de la que me dices tú o la que me dice fulano. Nosotros hemos dicho que la que maneja el gobierno tampoco nos convence porque se debe tomar en cuenta la inflación, etc. La más conocida es la de Cenda que está concatenada con la realidad del bolsillo cuando vamos al mercado», explicó.

Sin embargo, Moreno aseguró que esta tipo de propuestas revelan «el divorcio» entre los sindicatos y el movimiento de protestas laborales que comenzaron el mes de enero.

«Quienes de verdad estén comprometidos con la búsqueda de ‘un mundo mejor para los trabajadores’ —como reza el lema de la CTV— debemos hacer el máximo de esfuerzos de apartar las diferencias secundarias y centrar nuestros esfuerzos en la dignificación: el trabajo, el salario, la pensión y la jubilación son la base para la reconstrucción de una nueva democracia que esté al servicio de quienes producen la riqueza», expresó.