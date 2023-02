Un “salario mínimo de emergencia” o “ingreso perentorio” proponen sindicatos de trabajadores mientras se acuerda el mecanismo definitivo que implementará el gobierno nacional en una mesa técnica que debe instalarse el próximo 16 de febrero.

Esta instancia técnica fue uno de los pocos avances que se concretaron en el tercer “diálogo social tripartito” que acompañó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre el 30 de enero y el 1 de febrero.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, explicó a Efecto Cocuyo que el salario de emergencia es una “medida paliativa” que debe calcularse tomando como referencia el costo de la canasta básica tal y como establece el artículo 91 de la Constitución.

Aunque el dirigente sindical evita fijar un monto específico, la secretaria general de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI), Leida Marcela León, declaró a Efecto Cocuyo que se plantea un aumento progresivo del salario mínimo que arranque con 50% del valor de la canasta alimentaria.

Cálculo del salario mínimo

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), solo la canasta alimentaria supera los 480 dólares. Si se usa este monto como referencia, el salario de emergencia pudiera rondar los 240 dólares inicialmente.

Actualmente, el salario mínimo equivale casi a 6 dólares (a tasa oficial del BCV). La ONU establece como indicador de pobreza extrema un ingreso mensual de 57 dólares.

Sin embargo, la dificultad está en que el gobierno de Nicolás Maduro acepte usar las estimaciones del Cenda para hacer los ajustes requeridos. Esta es una de las razones por las que Torres prefiere no hablar de montos.

“Cuando vamos a discutir el problema es de cuál canasta hablamos, de la que me dices tú o la que me dice fulano. Nosotros hemos dicho que la que maneja el gobierno tampoco nos convence porque se debe tomar en cuenta la inflación, etc. La más conocida es la de Cenda que está concatenada con la realidad del bolsillo cuando vamos al mercado. Pero entonces pongamonos de acuerdo en una referencia que pueda servir para llegar a un acuerdo”, afirma.

Las centrales sindicales también proponen que el ajuste salarial tenga tres fases: la de emergencia, la de recuperación y la de estabilización.

La de recuperación contemplaría bonificaciones que no solo abarcan la alimentación sino la salud y el transporte. La tercera “iniciaría cuando haya productividad en el país, mayor crecimiento y política de empleo”, dijo León de ASI.

“Hay varias alternativas, esto debe coger forma con más fuerza ahora. Se habló de bonos que pudieran aliviar la carga durante dos o tres meses. Lo cierto es que los bonos son lo menos deseable porque vienen siendo como una curita para una herida. Pero no estamos cerrados a nada, queremos que haya una solución, que se vaya aliviando paulatinamente la carga de los trabajadores”, declara Torres.

¿El gobierno no tiene ingresos?

El representante de la CTV dice que para el gobierno resulta inviable pagar sueldos de 1.600 dólares para casi siete millones de personas entre jubilados, pensionados y trabajadores del sector público. Sin embargo, considera que sí tiene solvencia para cubrir los salarios de emergencia que proponen.

“Cuando revisamos los números, con economistas amigos, nos dicen que se mejoró la recaudación del impuesto sobre la renta, hay ingresos adicionales, lo que entra por el Arco Minero, sabemos el salario no es el único gasto y que hay otros servicios perentorios que el gobierno tiene que atender, pero hay dinero como para aliviar la carga momentánea mientras se reactive el aparato productivo”, sostiene.

Otra propuesta que se maneja es la creación de un Fondo de Estabilización Macroeconómica que se nutra de recursos “congelados” (a los que Maduro no puede acceder por las sanciones) que están en el exterior para prestar asistencia a sectores vulnerables de la población.

Sobre esto, Torres comenta que es una alternativa que se está discutiendo, pero que requiere la incorporación de expertos en materia económica a la mesa técnica.

Este fondo de estabilización también gana respaldo en el sector empresarial. El expresidente de Fedecámaras y miembro del Foro Cívico, Ricardo Cusanno, dijo que este mecanismo puede recibir ingresos petroleros en la medida en que se levanten las sanciones contra Pdvsa.

“Hay mecanismos para que los fondos puedan ser auditables, para que las transferencias no se utilicen con una visión de populismo o de una búsqueda de réditos políticos”, declaró el empresario quien considera que los jubilados y pensionados deben ser uno de los sectores priorizados.

Sindicalistas presos

Torres destaca que la liberación de sindicalistas tras su detención por ejercer su derecho a la protesta es parte de la agenda y defiende el papel que han asumido las organizaciones de trabajadores que forman parte de la mesa tripartita: la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Te recomendamos dar clic aquí para conocer quiénes son los sindicalistas presos.

Se refirió a las organizaciones sindicales que denuncian haber sido excluidas del diálogo social: “Ojalá que estuviéramos todos, pero hay posiciones que tienen más influencia de carácter político. Esto no nos va a parar en seguir la presión y buscar conciliar para que empujemos todos en una misma dirección”.

Aunque admite que el diálogo es lento, destaca la necesidad de que se preserve la mesa de diálogo como un canal de comunicación directa con el gobierno.