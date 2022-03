Jorge Rodríguez anuncia incorporación de oposición moderada a «reformateo» del diálogo

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre de 2020, Jorge Rodríguez, anunció una ronda de reuniones con diferentes sectores del país, incluida la Plataforma Unitaria y la oposición con representación en ese Parlamento, con miras al «reformateo» del diálogo que inició el año pasado en México y se interrumpió en octubre de 2021.

Tras un reunión con delegados del gobierno de Estados Unidos, Maduro anunció el pasado lunes 7 de marzo, que se retomaría el diálogo con sectores que lo adversan políticamente, en alusión a la mesa de diálogo que se instaló en México, pero pidió la inclusión de otros factores políticos distintos a la Plataforma Unitaria.

«Lo decían los delegados de la Plataforma Unitaria en México, garantías electorales y políticas para todos. Por ejemplo que el diputado Luis Eduardo Martínez no puede participar, ¿por qué si es venezolano?, es diputado, ¿por qué Roberto Enríquez sí y Martínez o José Gregorio Correa (diputado de 2020) no, o Manuel Rosales, Morel Rodríguez, nuestro planteamiento es que todos estén en ese proceso de diálogo, para ver las expectativas a futuro», expresó Rodríguez desde el Palacio Federal Legislativo.

Indicó que luego de un proceso de reuniones con los factores políticos, gremiales y sociales, sería anunciado el nuevo formato para los encuentros que no precisó si continuarían o no en México. Previamente, el ala de Acción Democrática que controla Bernabé Gutiérrez, con más de 10 diputados en la AN de 2020, planteó que el diálogo fuera en Venezuela.

«Será un diálogo en paz, la cualidad del diálogo es distinta, en condiciones de paz, que nos permite ver hacia el futuro», apuntó.

¿Qué pasó con la defensa de Saab?

Consultado sobre qué ocurrió con la defensa de Alex Saab tras el diálogo directo con EEUU, Rodríguez aseguró que la posición del gobierno venezolano y de instituciones como la AN no ha cambiado.

«Alex Saab es miembro pleno de la delegación de diálogo de Venezuela y su traslado (a EEUU) atentó directamente contra el desarrollo del diálogo de México, dijimos que era una afrenta al trabajo diplomático y al diálogo, no hay cambio en ese sentido, nos asiste la razón legal y humana», zanjó.

En alusión al encuentro con los enviados de Joe Biden en Miraflores, del cual se ha dicho busca negociar la venta de petróleo venezolano a EEUU, Rodríguez también llamó a «separar» el diálogo político de las relaciones económicas y otras relaciones de naturaleza similar entre Venezuela y distintos países.

Por último, mostró su satisfacción por los resultados de las elecciones legislativas en Colombia a favor del Pacto Histórico que acompaña a Gustavo Petro, los cuales, subrayó, brindan una nueva foto electoral en el vecino país, un reacomodo de las fuerzas políticas en el Congreso y pasa la página del gobierno de Iván Duque. Adelantó que una vez se instale el nuevo Parlamento reanudarán el contacto parlamentario a través de una comisión bilateral ya designada.