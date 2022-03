Jorge Rodríguez: No nos vamos a reunir con Guaidó, a los narcotraficantes los metemos presos  

Nuevos señalamientos por supuestos vínculos contra el narcotráfico y amenazas de prisión contra diputados opositores de 2015, encabezados por Juan Guaidó, profirió el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, este 18 de marzo.

Desde el Salón Francisco de Miranda, del Palacio Federal Legislativo, el diputado del 6 de diciembre aludió también al diálogo nacional, cuyo formato, dijo, será anunciado luego de la ronda de reuniones a las que convocarán con todo los sectores del país la semana que viene. Dejó claro que Guaidó no está llamado a participar.

Señalamientos contra dirigentes de VP

Rodríguez se refirió directamente a Guaidó y a los diputados de 2015, Marco Aurelio Quiñones y Franco Casella, todos de Voluntad Popular (VP) de presuntos nexos con Biagio Garofalo, acusado por narcotráfico en numerosos países y cuya extradición solicitada por España, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó.

El político sostuvo que Guaidó habría designado a Garofalo como coordinador municipal de VP en Anaco, estado Anzoátegui, en calidad de secretario de organización del partido en 2016.

En el lote también señaló al exconcejal de Mérida, también activista de VP, Golfredo Morett, quien además es hermano de Fabiana Rosales, esposa de Guaidó y al hermano del diputado Quiñones, Marco Augusto.

En su recuento de la supuesta nueva «trama de corrupción» contra los opositores, recordó que Garofalo fue detenido en Caracas en 2015, solicitado para ese momento por las autoridades de España por introducción de estupefacientes a través de la compañía Top Tropical Fruit Group que, según dijo, importa a Sudamérica cargamentos de frutas con destino a Barcelona, España.

Garofalo Forte, de nacionalidad ítalo-venezolana, buscado por la Interpol, estaba en libertad y fue detenido nuevamente este domingo 13 de marzo en territorio colombiano. De acuerdo autoridades del vecino país fue ubicado en un hotel de Cartagena, previa alerta de Migración Colombia.

Rodríguez mostró fotos que aseguró demuestran vínculos de Guaidó con narcotraficante

Por definirse nuevo formato del diálogo

Consultado sobre si el “reformateo del diálogo” marca el fin de la negociación de México, Rodríguez fue de nuevo evasivo.

Recordó que el memorando de entendimiento suscrito por la delegación del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria es un acuerdo vinculante para la República en el que la oposición reconoce a la administración chavista en Miraflores “y reconocen que perdieron la pelea”.

«Lo que planteó el presidente Maduro el 7 de marzo es un reformateo, un diálogo más inclusivo, que reconoce la foto electoral del 21 de noviembre, con la incorporación de todos los sectores, eso no tiene nada de malo, si no quieren participar no es obligado», advirtió.

Dijo que la modalidad del diálogo al que llamó Maduro luego de su reunión con enviados del gobierno de Estados Unidos y su ubicación, saldrá de los encuentros a los que se convocará desde la AN con sectores políticos, oposición moderada incluida, económicos, gremiales y sociales, «menos con Guaidó».

«Nosotros no nos vamos reunir con Juan Guaidó, con narcotraficantes, a ellos los metemos presos, no vamos a aceptar que se imponga el expediente de la narco política en el país. Vamos a un diálogo inclusivo, amplio, con todos los sectores, con narcotraficantes no», recalcó.