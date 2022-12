Mejorar relaciones internacionales, economía y neutralizar primarias entre objetivos del chavismo para 2023

Normalización de relaciones internacionales, mejorar la economía hasta donde le sea posible y evitar que las primarias opositoras se conviertan en una amenaza para su permanencia en el poder, están entre los retos que deberá encarar el chavismo madurismo en Miraflores durante el nuevo año 2023, a juicio de politólogos.

Aguas abajo, se estima, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) continuará moviéndose, con estructuras de base renovadas, para mantener el control social con fines electorales (2024 o antes) hasta donde los recursos para «beneficios» y la resolución de algunos problemas básicos con la intermediación de la tolda, lo permitan.

«El principal reto para el gobierno es a nivel internacional, mejorar relaciones, minimizar o acabar con las sanciones, terminar de vender la idea de más democracia con una ruta electoral en puertas, de cierta mejora en la economía y de que sí es un gobierno legítimo, lo cual se le facilita con la eliminación de la presidencia encargada. A lo interno tiene las armas y el dominio para seguir en el poder», indica el analista político Christian Rivas.

Gobierno «cómodo»

Para el politólogo, de concretar la Asamblea Nacional (AN) de 2015 la supresión del presidente interino en la sesión convocada para este jueves 29 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro inicia el nuevo año con una «piedra menos en el zapato» representada en la figura de Juan Guaidó y su partido Voluntad Popular (VP).

«Con la decisión de los partidos de la AN de 2015, el gobierno no solo sale de Guaidó al que podría perseguir y encarcelar si no se va al exilio, sino que termina de debilitar a VP que ha sido un objetivo desde hace tiempo, así se acomoda, gobierna más cómodo y continúa en el camino para perpetuarse en el poder», sostuvo.

Rivas enfatizó que la eliminación de la presidencia encargada es un «error» y que los efectos de dicha decisión se verán en los próximos meses. Los partidos mayoritarios en la AN de 2015, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo aprobaron en primera discusión la supresión de la presidencia interina, mantener la vigencia de dicho Parlamento con un Consejo de Protección de Activos, más las juntas ad hoc de organismos como el Banco Central de Venezuela y Pdvsa.

Juristas como el exprocurador especial, José Ignacio Hernández han alertado que la medida es inconstitucional y pondrá en problemas la defensa de los activos en el exterior.

A lo interno del chavismo, Rivas estimó que mantendrán la «unidad» en torno a la figura de Maduro como candidato presidencial para 2024 o antes, como «garante de privilegios» y conservación del poder.

Ni lo social amenaza

Durante el último lunes de 2022 (26 de diciembre), el gobernante Nicolás Maduro se pronunció a través de su cuenta de Twitter para asegurar que las metas de 2022, entre ellas «crecimiento económico», fueron logradas y que 2023 será «próspero, de victorias y esfuerzos» para seguir desarrollando el país.

Llegamos al último lunes de este año, convencidos de que hemos logrado las metas que nos propusimos este 2022. Ahora vamos con mucha fuerza por un 2023 próspero, de victorias y esfuerzos para seguir desarrollando nuestro país. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 26, 2022

El también politólogo Daniel Santolo señaló que ni la oposición, a menos que haga unas primarias demasiado exitosas, ni las protestas sociales protagonizadas por gremios y sindicatos representarán una «amenaza» para Maduro el año que viene.

«Las protestas no representan inestabilidad porque porque son por temas muy puntuales como salarios, problemas de agua, de luz que no alcanzan los niveles de 2014 y 2017 y que intentaron derrocar al gobierno, ahora la oposición está muy dividida y no tiene esa capacidad de movilización», dijo.

Aunque debería, apuntó, no ve entre los objetivos de Miraflores la convocatoria a un gran diálogo nacional con todos los sectores para abordar y resolver la precariedad de los servicios públicos, los bajísimos salarios de los trabajadores y la pobreza extrema porque «cree que puede solo».

Durante el foro Prospectivas 2023, el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, afirmó que el Gobierno nacional no necesita «arreglar» el país para ganar las elecciones de 2024 sino solo «transmitir» que sí se puede. Según un sondeo reciente, el chavismo tiene 28,7% de aceptación (viene en recuperación), la oposición cuenta con 32,9%, mientras que 38,5% de los encuestados no se identifica con ningún bando político.

¿Primarias en la mira?

Ambos politólogos ven como probable que sí se realicen las primarias para escoger al candidato presidencial de oposición pero bajo condiciones favorables para el chavismo, es decir, con una oposición dividida, ahora por las secuelas de la eliminación del presidente interino y otros factores como la persistencia de las inhabilitaciones contra dirigentes políticos.

«Ante la división que actualmente muestra la oposición por el número de candidaturas presidenciales, sumado al tema del Gobierno interino, al Gobierno nacional le convendría que se realicen esas primarias porque la oposición podría salir de ellas más dividida», opinó Santolo.

Rivas se pregunta si VP apoyará a figuras como Henrique Capriles y Manuel Rosales si estos llegan a ganar las primarias presidenciales, luego de que sus partidos en la AN de 2015 votaron a favor de que Guaidó no continuara como presidente encargado, «poniendo su cabeza en bandeja de plata» al gobierno de Maduro.

Pero tampoco descarta que Miraflores pueda forzar la escogencia del candidato presidencial opositor por consenso, por la vía del adelanto de presidenciales para 2023, la persecución y las inhabilitaciones políticas. Si este es el caso, apuntó, los esfuerzos irán dirigidos a que los adversarios escojan a un candidato, sino a la medida de Miraflores, que sea el menos «incómodo» y siempre distinto a Guaidó.

«El Gobierno persistirá con las inhabilitaciones políticas, jugará a que las primarias no se den o si se dan que sea de la manera más corroída posible, mellando en el liderazgo opositor y en la confianza de la militancia», dijo.

Santolo no dejó de advertir que adelantar las presidenciales para 2023 viola la Constitución en su artículo 230, el cual establece que el período presidencial es de 6 años, aunque no descarta que sí pudieran adelantarse.