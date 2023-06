El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, también renunció al cargo de rector principal, un día después de que el también rector, Roberto Picón, hiciera pública su dimisión.

Así se completan las vacantes de los cinco rectores principales del Poder Electoral anunciada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, el pasado miércoles 14 de junio. Antes renunciaron los funcionarios ligados al chavismo (dos principales y cinco suplentes), encabezados por el presidente del organismo, Pedro Calzadilla.

«Hago pública mi decisión de poner a la orden de la Asamblea Nacional el cargo de Rector Electoral Principal que ocupo desde el mes de mayo de 2021», escribió Márquez en su cuenta de Twitter y que acompañó con el texto completo de su carta de renuncia.

«Al informarle al país que he decidido poner el cargo a disposición de la AN, reconozco la crisis institucional en que se encuentra el CNE, luego de la renuncia de la mayoría de sus rectores y admito reflexivamente que, para resolver esta crisis, este es el camino que debo tomar. Lo hago a conciencia e inspirado por el mismo pensamiento que me trajo acá, el fortalecimiento de la vía electoral como única ruta para reconstruir nuestro país», expresó.

¿Habrá negociación?

El también presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE señala en su carta que el nuevo Poder Electoral que designe el Parlamento con mayoría del chavismo debe «contar con todo el apoyo de la clase política y de la sociedad civil venezolana», lo que podría indicar una eventual negociación entre el chavismo y la oposición al respecto.

«No es momento de personalismos ni egos, muy al contrario, estos deben ser tiempos de desprendimiento y de humildad personal que nos permitan encontrar un camino como sociedad, como nación. Los nombres y los cargos jamás serán más importantes que el futuro del país», sostuvo.

Márquez calificó como logros del paso de dos rectores vinculados a la oposición por el CNE el haber contribuido a fortalecer la participación política electoral, al punto de que ningún actor en la actualidad habla de abstención. Recalcó que ello cobra gran importancia con unas elecciones presidenciales en puertas.

Igualmente resaltó, entre otros, el esfuerzo porque las elecciones regionales de 2021 contaran con observación internacional, aparte de la observación nacional, «las más completas en 15 años», según destacó.

La AN de 2020 ya inició el proceso de designación de un nuevo CNE con el nombramiento de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, compuesta por 11 diputados. A su vez, la instancia convocó a la sociedad civil desde el 19 de junio al 25 de junio, para completar la integración de 21 miembros en total.