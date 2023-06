El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, anunció que renunciará a su cargo ante la Asamblea Nacional de mayoría chavista, pese a no convalidar la renuncia previa de dos rectores principales y seis suplentes afines al chavismo, que creó una «crisis institucional» en el ente comicial.

Este lunes 19 de junio emitió un comunicado en el que manifestó su decisión de poner su cargo a la orden ante el Legislativo, para facilitar la designación de nuevas autoridades.

«Tras un amplio proceso de consulta con los factores que apoyaron nuestra participación en el Consejo Nacional Electoral, he decidido renunciar ante la AN al cargo que detento como rector principal. No para convalidar una situación que a todas luces es irregular, sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN», dice parte del texto que dio a conocer.

Te contamos: Estos son los rectores que renunciaron al CNE

Quiénes renunciaron al CNE

El pasado 15 de junio los rectores Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, principales, junto a los suplentes Leonel Párica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Francisco Garcés, Rafael Guzmán y Saúl Bernal, pusieron sus cargos a la orden ante la AN de 2020, para que escogieran nuevas autoridades, pese a que el 4 de mayo de 2021 se habían nombrado para un periodo de siete años.

«No nos rendimos, en fin, ni abandonamos los espacios que con gran esfuerzo conquistamos. En ese sentido, propongo a todos los factores sociales y políticos que mantengamos el compromiso con la ruta democrática, pacífica, constitucional, y electoral, participando decididamente en el proceso de reconfiguración del Consejo Nacional Electoral, para que este cuente con la fortaleza institucional necesaria para regir los procesos electorales que se avecinan en el bienio electoral 2024-2025», pidió Roberto Picón este 19 de junio.

Truncan camino electoral

Junto con Enrique Márquez, quien es el actual vicepresidente del CNE, fueron nombrados en 2021 como un acuerdo con factores de la oposición venezolana. Analistas coincidieron que contar con ellos en representación de un sector político de la sociedad, era uno de los órganos electorales más equilibrados en más de una década en Venezuela.

Picón cuestionó que la renuncia de los afines al chavismo «truncó» la ruta electoral que se comenzó en el año 2021 con las elecciones regionales y municipales de ese año.

«Nuestra gestión conjunta al frente del CNE logró avances significativos en relación a la concreción de garantías electorales para las elecciones regionales y municipales de ese año. Esos resultados fueron reconocidos dentro y fuera del país, al contar con la participación de todos los sectores políticos y abrir un compás de esperanza para los venezolanos», destacó.

Añadió que fue «un hecho que significó un punto de partida hacia el fortalecimiento del voto como instrumento de cambio en democracia».

Comunicado de renuncia al CNE de rector Roberto Picón by Efecto Cocuyo on Scribd