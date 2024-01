El 6 de marzo de 2023 se vio por última vez a Tarek El Aissami, como ministro de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Aquel día, el dirigente chavista contaba con orgullo como había cerrado un trato con Igor Sechin, director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft.

La opacidad de información por parte de las autoridades venezolanas han aumentado los rumores sobre El Aissami

Dos semanas después, el 20 de marzo, El Aissami publicaría dos mensajes en Twitter, en los que anunciaba su renuncia a la cartera que le habían asignado en junio de 2017. Desde ese día no se supo nada más de él.

¿Dónde está?, ¿con quién?, ¿sigue en Venezuela?, ¿cuál es su estado de salud? ¿Está siendo investigado por las autoridades venezolanas? Preguntas que, casi un año después, no tienen respuestas claras.

Apenas hubo algunos comentarios sobre una eventual investigación. El fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, Tarek William Saab, asomó algo sobre este tema el 25 de marzo de 2023, cuando indicó que estaba “en una fase de investigación bien importante”.

La renuncia de El Aissami se produjo en el contexto de decenas de personas detenidas y procesadas por las autoridades venezolanas, por una trama de corrupción conocida como Pdvsa-critpto, en la que, según la versión oficial, se perdieron miles de millones de dólares, debido a la corrupción de diversos funcionarios cercanos al entorno del para entonces ministro de Petróleo en Venezuela.

El paradero de Tareck El Aissami, una constante en el chavismo

No es la primera vez que figuras prominentes desaparecen del chavismo de un momento para otro. Sin embargo, podría decirse que, en los últimos años, la presencia de El Aissami era constante en la parte más alta del gobierno de Nicolás Maduro y, además, era el responsable de la empresa más importante del Estado venezolano: Pdvsa.

El Aissami también fue vicepresidente ejecutivo, gobernador de Aragua y diputado de la Asamblea Nacional, entre otros cargos.

En el pasado desaparecieron de la escena pública figuras como Elías Jaua, Rafael Ramírez, Rafael Isea y Andrés Izarra, entre otros. Personas que tenían participación constante en actos del chavismo y que tenían cierto peso en las estructuras del gobierno y, de repente, dejaban de participar.

En el caso de Isea, Ramírez e Izarra terminaron por irse del país y, una vez afuera, expresaron su desacuerdo con Nicolás Maduro y su gobierno.

Diosdado Cabello ha evitado hablar sobre el caso de El Aissami

Sin embargo, la desaparición de El Aissami tiene un componente adicional: los miles de millones de dólares que “desaparecieron” en el esquema de corrupción que se gestó mientras él era responsable de Pdvsa. Sobre esto habló Diosdado Cabello en 2023, pero lo hizo de forma cautelosa.

“La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación, no nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido”, dijo Cabello semanas después de la renuncia de El Aissami.

La confirmación de una investigación a El Aissami

El diputado chavista Jesús Faría fue, quizá, un poco más enfático al confirmar que El Aissami estaba siendo investigado.

“Está siendo investigado por las diferentes instancias del Poder Judicial y toda esa investigación. No solamente él, sino múltiples funcionarios y hombres de mucho peso del sector económico. Eso es lo que ha arrojado y nosotros actuaremos”, comentó el parlamentario en una entrevista radial.

Desde el momento de su renuncia por redes sociales, El Aissami no ha sido visto en público y los rumores apuntaron a distintas direcciones. Sin embargo, ha pasado ya casi un año y el Ministerio Público no ha ofrecido más detalles sobre si había o no vinculación de El Aissami en la trama de corrupción que, habría desfalcado más de 5.000 millones de dólares en Pdvsa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...