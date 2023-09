Hasta el mismo día de la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre, es conveniente que el elector interesado en participar introduzca sus datos (número de cédula y fecha de nacimiento) en el buscador para cerciorarse de su lugar de votación.

La razón es que pueden producirse cambios por disponibilidad de los centros de votación, especialmente los ubicados en casas de familia. Este 12 de septiembre, la Comisión Nacional de Primaria confirmó sin precisar números, que a la fecha han habido cambios en centros de votación pero que han sido la excepción y no la regla.

El periodista especializado en el tema electoral Eugenio Martínez indicó que se trata de 27 centros de votación «porque los privados, que se habían comprometido a ceder sus espacios, han desistido de hacerlo».

De acuerdo con Martínez, de 3.010 centros de votación, 908 están ubicados, entre otros, en casas de particulares; 891 en plazas o parques; 260 en comercios; 246 en la calle; 150 próximos a centros usados por el Consejo Nacional Electoral (CNE); 105 en clubes sociales; 90 tienen categoría de centros sociales; 86 en iglesias y el mismo número en estacionamientos.

Asimismo, 32 centros de votación funcionarán en gremios; 31 en sedes de partidos políticos; 22 en condominios y 18 en instituciones educativas que vale acotar podrían verse impedidas de prestar la sede por alguna limitante impuesta por el Ministerio de Educación.

Cambios son «normales»

Una fuente interna de la Comisión de Primaria comentó a Efecto Cocuyo que los cambios involucran a 3 % del total de casas de familia, pero si se toma en cuenta la cifra de 3.010 centros para el 22 de octubre, no llega a 0,9 %, por lo que no cree que sea un tema por el que haya que preocuparse hasta ahora.

«No llega al 3 % y algunos (cambios) se produjeron antes de los ataques públicos (contra la primaria); siempre ocurre esto, no solo por los ataques, al arreciar estos, seguro impactará, pero hasta ahora no se ve un efecto muy grande. ¿Exceso de optimismo? Quizás, pero ese es el trabajo», sostuvo la fuente.

Indica que no es la primera vez que se utilizan casas de familia para un proceso de primaria, aunque sí lo es para una de tipo presidencial y reiteró que no hubo opción porque el CNE nunca respondió a la solicitud de los centros de votación, luego se produjo la renuncia masiva de los rectores y la Comisión tuvo que optar por una primaria autogestionada para evitar retrasos en el cronograma.

«Se tuvo que buscar lugares próximos a esos centros en donde instalar los de la primaria; los partidos, no tienen muchas casas, así que se recurrió a las casas de familia de los militantes de partidos políticos, porque en los sectores populares de las ciudades y en los pueblos en el interior del país todos se conocen, todos saben con quién está cada quien, conviven allí, y no tienen miedo; por supuesto que habrá algunas amenazas, y a lo mejor algunos, por otras razones o por temor, deciden no continuar, pero no es lo que ha ocurrido», aseguró la fuente.

¿Cuál es el plan de contingencia?

La Comisión apuesta al voluntariado que el día de la votación apoyará tanto en los puntos como a la movilización de la gente para que acuda a votar. Cada centro de votación contará con tres miembros por mesa con sus respectivos suplentes, un cordinador de centro y un monitor. Se insiste además en que sí habrá medidas de seguridad pero que no serán reveladas .

Se estima que la Comisión necesita más de 52.213 mil voluntarios el día de la primaria. En lo cual se incluye a 46.197 personas que deben ser adiestradas, entre testigos, monitores y coordinadores que prestarán labores en cada centro de votación y 5.133 mesas electorales.

«Fundamentalmente contamos con la gente, porque en el país se ha perdido el miedo y por eso la campaña de atemorizacion arrecia y se va a hacer más intensa en la medida en que nos acerquemos al 22 de octubre y se den cuenta de qué no van a poder parar la primaria», agregó la fuente.

«Preocupación» porque 38 % de los centros de votación estén ubicados en casas de familias y locales privados, expresó la exvicepresidenta de la Comisión de Primaria, María Carolina Uzcátegui, el pasado 7 de septiembre en rueda de prensa. Se preguntó qué plan de contingencia se tiene planteado si quienes están prestando sus espacios actualmente desisten en último momento.

«Estas personas están siendo sometidas al escarnio público. He conversado con personas que dicen sentir temor sobre su integridad física. Esto nos puede llevar a que muchas, horas antes, decidan retractarse y no participar en el proceso», advirtió.

Uso del Registro Electoral

Desde la Comisión de Primaria también se desestiman los recursos legales que habrían introducido un grupo de ciudadanos en tribunales de Apure, Vargas, Lara, Miranda, Yaracuy, Táchira y Trujillo contra el uso del Registro Electoral (RE) por parte de la Comisión de Primaria.

Al respecto, uno de los integrantes de la Comisión, Ismael Pérez Vigil, recalcó que el padrón electoral es público y es entregado con regularidad a los partidos políticos registrados y reconocidos por el CNE, por lo que cree que tales acciones deberían ser desechadas. Recordó a quienes «atacan» la primaria o no están de acuerdo, que por el solo hecho de aparecer en el buscador, si introduce sus datos, no quiere decir que estén en la obligación de votar en la consulta.

«Quienes reclaman por la supuesta ‹revelación› de sus datos, les informamos que el “buscador” protege más la identidad del elector que el del CNE (…) mientras que cualquier persona en el buscador del CNE puede introducir cifras de seis, siete u ocho números e ir encontrando electores y su centro de votación, eso no es posible hacerlo en el buscador de la primaria; pues se le solicita al elector su fecha de nacimiento, que es un dato que solo él conoce, y si no coincide la cédula, los datos no aparecerán», escribió Pérez Vigil en su blog el 9 de septiembre.

Llamó a no caer en «campañas de desinformación, de intimidación o de confusión» a las que «los enemigos de la primaria» recurren para impedir que se concreten o tenga éxito.

