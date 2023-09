Dudas con los centros de votación. A unos les toca al frente de tal o cual colegio, a otros en una plaza y a algunos en un galpón. Los centros de votación para la elección primaria opositora son diversos y creativos. Al no poder contar con la mayoría de los centros educativos como recintos electorales, la Comisión Nacional de Primaria (CNP) designó una buena cantidad de centros de votación en zonas pocos comunes para el electorado venezolano.

La plaza Bolívar de Chacao es uno de los puntos habilitados en el municipio homónimo del este del Área Metropolitana de Caracas. En El Hatillo la situación es similar, mientras que en Baruta hay colegios privados que aparecen habilitados como centros de votación. No obstante, al no contar con autorización por parte del Ministerio de Educación, no es seguro que los colegios y centros educativos puedan ser empleados para la elección primaria.

De los más de 3000 centros habilitados, 30% de ellos están dispuestos en espacios privados. Esto quiere decir casas y hasta locales comerciales. Apenas 2.8% de los centros educativos que aparecen habilitados coinciden con los que están en la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Centros de votación alternativos, una respuesta autogestionada

Al no contar con el apoyo del CNE para realizar la elección primaria, la CNP decidió que el proceso electoral sería manual y autogestionado. Esto es, básicamente, que las organizaciones políticas y la propia CNP deben asumir la responsabilidad plena de la organización del proceso electoral. “Necesariamente los centros se deben nuclear. Algunos se movieron cerca de los originales, pero otros están más lejos”, dijo a Efecto Cocuyo una fuente de la CNP.

Es por esto que si usted se busca en la plataforma dispuesta por la Comisión Nacional de Primaria, existen altas posibilidades de que su centro de votación no sea el que usted acostumbra ir en elecciones anteriores. Si corre con suerte, dicho punto no estará tan lejos. “Yo voto en la Escuela Municipal Andrés Bello (Chacao), pero me busqué y me toca votar en la plaza Bolívar”, comentó Andrea González, de 32 años de edad. Ella ha votado en ocasiones anteriores en este recinto educativo, pero para la primaria opositora tendrá que cruzar la calle y sufragar en la plaza.

Este es el buscador oficial de la Elección Primaria. Entra en este link y consulta dónde te corresponde votar el próximo 22 de octubre 👇🏼https://t.co/2o8nkIRaSp pic.twitter.com/szkl7RVBHX — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) September 3, 2023

Sin embargo, no todos los casos son así. Quienes votan en el Colegio Santo Tomás de Aquino de Las Mercedes (Baruta) todavía aparecen en este centro, por lo que podría ser que el 22 de octubre este espacio esté habilitado. “Si llegase el día y no se habilita el colegio, las personas seguramente tendrán una opción nucleada en su municipio”, explicó la fuente de la CNP.

Las dudas en temas logísticos y de seguridad

Ante estos movimientos surgen varias dudas. Especialmente en el tema logístico, pues muchas personas pueden estar confundidas sobre los centros de votación habilitados o no para la primaria opositora. Para ayudar al electorado, en teoría hay al menos 20.000 personas que serán voluntarias el día de las elecciones.

“Yo voto en El Hatillo y el centro que aparece en el buscador me queda relativamente cerca, pero este es un municipio con distancias bastante largas”, comentó Lucía Andrade, habitante de El Hatillo, que tiene dudas sobre cómo podrán hacer las personas que no tengan carro y necesiten moverse a puntos más lejanos que lo acostumbrado.

Otra de las interrogantes que se generan son referidas a la seguridad. Pues tener un punto de votación al aire libre, en una plaza o estacionamiento, no es del todo seguro para el proceso ni para el electorado. Cerca de 29% de los centros de votación estarán ubicados en plazas y parques. La ausencia del CNE también trae la ausencia del Plan República, que tradicionalmente es el encargado de proteger los espacios dispuestos para la votación y el material electoral.

“Me queda la duda sobre los espacios privados. Si alguien en una casa empieza a recibir amenazas quizá ya no querrá prestarse para la primaria”, comentó el motorizado Rafael López, que no sabía ni siquiera como buscarse en la plataforma de la CNP. “Yo pensaba que me tocaba mi centro de siempre”, agregó el conductor.

