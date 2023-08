¿Qué implica posible alianza Capriles-Rosales? Lo que opinan analistas

Desde hace rato se viene hablando de una posible alianza entre Manuel Rosales y Henrique Capriles con miras a que cualquiera de los dos pueda convertirse en el candidato presidencial para 2024.

La foto entre ambos, junto al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, parece confirmar el «pacto» que aún no formalizan ni explican públicamente, pero que el gobernador zuliano llamó: «construcción de la unidad ganadora, rumbo a la primaria del 22 de octubre».

¿Qué hay detrás de esta alianza y cuál es su alcance? Analistas consultados por Efecto Cocuyo lo ven como un «pacto natural» entre dos visiones que coinciden sobre cómo debería ocurrir el cambio político en el país, que apunta a la moderación y buscar canales de conversaciones con Miraflores más allá de México, para lograr garantías democráticas para 2024, fuera de los extremos políticos.

Asimismo, de cara a las primarias, contrarrestar la intención de voto mayoritaria (más de 50%) que exhibe la candidatura de María Corina Machado (MCM) y lograr que gane Capriles con la incorporación de la maquinaria y votos de Un Nuevo Tiempo (UNT), especialmente en el Zulia.

Apuntan al elector «moderado»

«El alcance de una alianza Rosales – Capriles es significativo, tomando en cuenta el contexto de las primarias. Creo que Capriles y Rosales han ido viendo una situación que está desde el principio en las primarias y es que la orientación del voto de manera espontánea está muy orientada hacia María Corina Machado y por ende esta es una especie de respuesta a ella», expresó el consultor político, Luis Peche Arteaga.

El analista considera que el apoyo de UNT al exgobernador de Miranda para las primarias le aporta en lo que se refiere a organización y estructura electoral, dada la presencia de la tolda que preside Rosales, especialmente en el Zulia, para unirla con la gente que mueve Primero Justicia (PJ) en estados como Miranda y en general el eje central del país.

Existen dudas sobre si Vente Venezuela tiene la estructura y la capacidad de canalizar la intención de voto a favor de MCM, por lo que podría ser una batalla entre maquinarias partidistas versus voto espontáneo.

«Engloban (Rosales y Capriles) al votante más moderado de la oposición, a las personas que buscan más temas de negociación, salidas intermedidas, un espacio para el diálogo en el cual no vaya tan de frente un tema existencial entre chavismo y oposición, sin embargo la preferencia de votos está orientada a MCM y será interesante ver como en las próximas semana se mueve esto y falta ver, de concretarse esa alianza, en qué terminos sería», apuntó el analista.

Cartas sobre la mesa

Para la politóloga, Stefanía Vitale, no debe ser la primera vez que los excandidatos presidenciales y los dirigentes de ambos partidos conversan, por lo que hacerlo público esta vez, tiene a su juicio, una carga simbólica.

«Envían (Capriles y Rosales) algunos mensajes. El primero es que la coordinación opositora es clave para enfrentar los retos que están por delante, otro es que el Zulia es un estado decisivo para primarias y presidenciales y que en ellos puede descansar la interlocución con Nicolás Maduro en función de lograr elecciones competitivas para 2024», sostuvo.

Vitale destaca que ante el tema de las inhabilitaciones, que recordó son inconstitucinales, ambos dirigentes buscan poner las cartas sobre la mesa, es decir, qué hacer si un inhabilitado gana las primarias y si finalmente no se puede inscribir como candidato para 2024. Allí ve muy probable que entre Rosales en escena, pero resaltó que debe ser una decisión que tome toda la oposición en conjunto.

«A MCM también se le envía un mensaje y es ese, que las decisiones políticas no se pueden tomar de manera unilateral, sino en conjunto, con reglas. Hay temor a la unilateralidad de María Corina», aseguró.

Confiada en que obtendrá el triunfo en las primarias, Machado ha asegurado que irá «hasta el final» con su candidatura presidencial. Otros candidatos como Delsa Solórzano han insistido en que debe haber un «plan b» en caso de que persistan las inhabilitaciones, pero los aspirantes a Miraflores no han logrado un acuerdo frente a este y otros obstáculos.

En la construcción de la unidad ganadora, rumbo a la primaria del 22 de octubre. pic.twitter.com/Qlamuczhcl — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) August 27, 2023

Considera que los intentos de negociar de Capriles y Rosales, siempre que sean para conquistar mejores garantías electorales, son positivos, así como haberse logrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) una composición «parecida» a la del Poder Electoral en 2021, pese a que la presidencia la ostenta el excontralor general de la República, Elvis Amoroso que busca, afirmó, «inhabilitar» el voto opositor.

«Si Rosales y Capriles pueden activar canales de interlocución y tienen influencia en el CNE es positivo porque estamos ante una autocracia y no se puede tener un CNE imparcial, la experiencia electoral de Aimé Nogal no se puede desmeritar, pero la oposición tiene que cohesionarse, articularse, activar a la gente, movilizarla en la calle y también en coordinación con aliados internacionales como Estados Unidos, se ha perdido mucho tiempo», advirtió.

Prevenido Carlos Prosperi

Si Un Nuevo Tiempo (UNT) anuncia que su candidato a las primarias es Capriles tiene hasta el 12 de octubre para consignar ante la Comisión Nacional de Primaria su manifestación de apoyo por escrito.

En un escenario en que Capriles gane las primarias, la apuesta es que logre levantarse la inhabilitación política en su contra (por 15 años desde 2017) por la vía de negociaciones y si no lo consigue, tener una base de respaldo popular para respaldar a un candidato que no esté inhabilitado que sería Rosales, pese a que no compite en la primaria opositora.

«El centro del acuerdo entre Capriles y Rosales gira en torno a la inhabilitación. Capriles ha buscado el levantamiento por vías de negociaciones internas e internacional y Rosales está en la gobernación sin correr riesgo, por ahora, de ser inhabilitado. Capriles apela quizás a seguir siendo moderado para que el chavismo no le ponga la cruz como a Machado y en ese escenario UNT apoyará su candidatura presidencial, a cambio de que PJ respalde la reelección de Rosales como gobernador», dijo.

En caso contrario, sostuvo el analista, está la posibilidad de que Rosales sea el candidato aún si MCM gana las primarias pero siga inhabilitada. Advirtió que todavía falta un trecho por recorrer entre las primarias y las elecciones presidenciales para que se concrete la candidatura unitaria, pero están abiertas varias posibilidades.

Pero Peche Arteaga y otros analistas creen que otro candidato a las primarias, actualmente habilitado, como lo es Carlos Prosperi, de Acción Democrática (AD), pudiera entrar en el juego de la alianza.

«Creo que hay una especie de competencia entre los votantes moderados, entre esta posible alianza Rosales-Capriles con el electorado adeco de Carlos Prosperi que ha mantenido un discurso bastante moderado, que apela a la movilización de la maquinaria adeca y no se puede descartar que pudiera haber incluso una triple alianza entre el llamado G3 para nuclearse alrededor de una candidatura», sostuvo.

¿Qué juega en contra de Rosales y Capriles?

Una de las razones para el ascenso de MCM entre las preferencias electorales de los venezolanos que quieren un cambio de gobierno es el rechazo a los partidos tradicionales de la oposición, a los que ella misma señala de «cartel» que negocia con el madurismo.

«Hay un desgaste de la imagen pública porque estamos hablando de personas que tienen 20 años, haciendo política nacional. Hay también un tema con la confianza, en comparación con MCM que si bien ha estado en la escena política no ha tenido cargos de dirección similares. Hay un electorado que yo dudo que sea proactivo a participar en caso de que Capriles o Rosales sean candidatos pero estos apelan a que el movimiento de las estructuras de sus partidos les permita alzarse con el triunfo en las primarias», añadió.

Vitale coincide en que como gobernadores y excandidatos presidenciales, tanto Rosales como Capriles, que no están tan mal en las encuestas, no se puede desestimar el liderazgo que, pese a las críticas, todavía tienen. Lo que sí reprochó es que la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez y dirigentes de UNT como Nora Bracho no estuvieran en la reunión como muestra de que las mujeres tienen peso en las discusiones y toma de decisiones.

De acuerdo con la encuestadora Delphos, Capriles estaba de tercero en intención de voto para el mes de junio con 21,8% por debajo de MCM y Benjamin Rausseo y Rosales de cuarto con 19,3%.

