Manuel Rosales: No me voy a lanzar (a primarias) para enredar más eso

El gobernador del estado Zulia Manuel Rosales explicó los motivos que lo llevaron a no presentarse como candidato a las primarias de la oposición, previstas para el próximo 22 de octubre.

En una rueda de prensa que ofreció este miércoles en Maracaibo, el mandatario zuliano dijo que había muchos candidatos y reiteró su responsabilidad al frente de la Gobernación zuliana.

“¿Quién no quiero ser presidente? pero dije: 14 candidatos. Si algo hemos defendido es el respeto a la unidad, ¿Me voy a lanzar yo también para enredar más eso?. Tengo una responsabilidad con el Zulia”, expresó Rosales al reiterar la posición de su partido, Un Nuevo Tiempo, que no presentó candidatos y retiró la postulación que había inscrito como “guardapuesto” a finales de julio.

Rosales insistió sobre el tema: “A mí me eligieron como gobernador y voy a estar donde me corresponde”, explicó. También desechó los rumores sobre su supuesta negociación con el chavismo.

“Me acusan y dicen que Rosales está entregado en una negociación, no sé a quién. Hay que acusarlo de algo, no puede salir bien el tipo. No se va a postular a candidato presidencial porque anda en una cosa, y si me postulo dicen que esto está arreglado para que sea el candidato de la unidad”.

Propuesta a Maduro

Defendió su participación en los actos oficiales del 24 de julio en la Vereda del Lago, donde entregó una propuesta al gobierno de Maduro para crear una zona económica especial para el estado Zulia.

“Cómo que no iba a ir, allí iba a estar yo. Allí le presente a Maduro, a Delcy Rodríguez una propuesta de una zona económica especial importantísima para el Zulia. Aproveché para eso”, resaltó en una alocución.

Aseguró que la silla de la gobernación zuliana no iba a estar vacía que no saldría corriendo y siempre, mientras dure su mandato, cumplirá con sus labores como gobernador.

“Mi silla no va a estar vacía y voy a ir donde tenga que ir. No voy a salir corriendo, no le tengo miedo a nadie. No soy Superman, pero asumí una responsabilidad”, dijo.

Qué dijo UNT sobre primarias

Durante meses se esperaba que Rosales fuese uno de los candidatos a las primarias de la plataforma unitaria de la oposición. Sin embargo, no hubo desde UNT una inscripción oficial en el lapso correspondiente. En cambio colocaron el nombre de un dirigente del partido, que finalmente retiraron en julio cuando cerró el lapso de postulaciones.

“Nosotros creemos que el proceso debe ser transparente y confiable. Esto se trata de que nosotros no queremos ser un factor de perturbación más. Creemos que lo conveniente es que se decante un proceso de primarias y que la fuerza se logre alrededor de una persona”, expresó Luis Emilio Rondón el pasado 20 de julio en una rueda de prensa sobre si UNT apoyaba o no las primarias.

