Psuv se toma su tiempo para bajar líneas electorales a la dirigencia de base

Tras el referendo consultivo del 3 de diciembre sobre el Esequibo y el asueto navideño, la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se toma su tiempo para comenzar a bajar líneas sobre lo que será la estrategia electoral para este 2024, año en el que deben convocarse comicios presidenciales.

Al consultarse con dirigentes parroquiales de las parroquias La Pastora, 23 de Enero San Juan y Lagunillas del estado Zulia, la respuesta fue la misma: se están planificando las actividades de carnaval (comparsas y elección de la reina), en el caso de las parroquias de Caracas y las relacionadas con el trabajo social en las comunidades (recuperación de centros educativos y de salud).

Todavía no se habla de estrategia

«Desde que comenzó el año hemos tenido dos reuniones. Una para hacer balance del trabajo político y social de 2023 y otra planificar trabajo social y de temas de salud en los sectores que han estado más desasistidos. Sobre las elecciones, en la segunda reunión se habló muy por encima, no hay líneas todavía, solo se dijo que debemos duplicar esfuerzos y dar el todo por el todo cuando llegue el momento», comentó a Efecto Cocuyo, el integrante del equipo municipal del Psuv de Lagunillas, Carlos Olivares.

En San Juan, municipio Libertador, en un gupo de Whatsapp, una de las voceras del equipo político parroquial insta a recolectar 10 dólares por cabeza para organizar las actividades de carnaval de la localidad para que sean «las mejores» de Caracas.

«Todavía no se habla de lleno de elecciones, tendremos una reunión de trabajo con Noris Herrera (exministra de Comunas) que es la responsable del circuito 2 con las comisiones de los equipos políticos este 19 de enero y allí quizás se trate el tema, pero no tenemos mayor información», indicó Jesús López dirigente de base.

Tanto López como Olivares creen que sí habrá elecciones presidenciales este año y que el candidato será Nicolás Maduro, aunque manifiestan que no se opondrían a un cambio de nombre. Sobre rumores y escenarios de una eventual suspensión de los comicios o sobre la fecha en caso de realizarse y el mismo cambio de candidatura, señalan que son solo eso «rumores» y aguardan por las directrices de la cúpula del Psuv, encabezada por Diosdado Cabello.

«Sí me causa extrañeza que no se haya abordado el tema de las elecciones desde estos primeros días por todo lo que podría venir este año, quizás se piense que aún es muy temprano, apenas arrancamos el año y todavía no hay fecha, hay negociaciones, pero eso no debería demorar, debería haber pronto un plan claro, una estrategia, deben estar planificando todavía para bajarlo a los equipos», añadió Olivares.

Cabello insiste en que están listos

En una entrevista difundida el 1 de enero, el gobernante Maduro indicó que aún era «muy temprano» para hablar de candidatura presidencial del Psuv. Luego en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (AN) de 2020, hizo promesas sociales y económicas para este año electoral pero también lo que sería un nuevo período presidencial 2025-2030, cuando aseguró se llegaría a la meta de 5 millones de viviendas.

2024 si el gobierno no cambia de estrategia salarial, estará en peligro la victoria del PSUV en las elecciones presidenciales… — El Chamo de Maracay (@lobochavista) January 14, 2024

«Por ahora se está en modo carnaval», dice la dirigente de base de La Pastora, Maritza Casanova.

«Ya elegimos reina de carnaval del adulto mayor, ahora en todas las parroquias se está haciendo el reinado juvenil e infantil», apuntó Legna Serrano desde el 23 de Enero, para luego asegurar que de estrategia para las elecciones no se ha hablado.

Cabello, durante su programa semanal por VTV, este 17 de enero, recalcó que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ponga la fecha, el Psuv estará listo.

«La fecha la pone el CNE, cuando sea ahí estaremos nosotros. Si el CNE dice que las elecciones son en marzo, a estos bichos les da un ataque, se ponen malitos» ironizó.

Para analistas consultados por Efecto Cocuyo, posterior a la consulta del 3 de diciembre, el gobierno de Maduro y el Psuv sufrieron un duro golpe desde el punto de vista del apoyo popular, tanto en las primarias como en el referendo consultivo sobre el Esequibo.

Sostuvieron que quedó en evidencia la desconexión entre el Psuv y sus bases y aunque el CNE dijo que votaron 10 millones de electores, los centros electorales lucieron vacíos a lo largo de la jornada del referendo. De allí que deben estar haciendo una revisión interna de lo sucedido y a partir de allí tomar correctivos en aspectos como la movilización de electores para las presidenciales. entre otros.

Lo que NO HICISTE HACE 3 AÑOS durante tu gestión y que el pueblo te exigió y reclamó, no pretendas ahora hacerlo en víspera de elecciones presidenciales para GANAR VOTOS.



Esa politiquería barata adeca copeyana no funciona. ¿Oíste PSUV?. El daño está hecho. Perdiste aceptación — manuvene2021 (@manuvene2021) January 14, 2024

¿En qué anda la alta dirigencia?

El poder político a través del Psuv, la AN de 2020 y los poderes judicial y moral parecen más concentrados por ahora en apagar focos de protestas en el país en año electoral. La detención del dirigente gremial educativo Víctor Venegas en Barinas, acusado de conspiración para derrocar a Maduro, tras las manifestaciones por bajos salarios del 15 de enero y la amenaza de nuevas detenciones, son la muestra.

Desde la AN también se retomó la ley para fiscalizar y regular a las ONG, llamada «ley antisociedad» por organizaciones civiles nacionales e internacionales que denuncian que con la normativa se quieren callar las voces que denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Este 18 de enero, Cabello junto al enlace regional del Psuv, Jorge Arreaza, encabezaron una marcha en el estado Barinas «contra la conspiración», en respuesta a las protestas de maestros y trabajadores por mejores salarios y para avalar la detención del dirigente gremial del sector educativo, Víctor Venegas, acusado por conspiración.

«El que ande en conspiración le caerá tum tum, llame como se llame», amenazó Cabello desde una tarima al final del recorrido.

Entre tanto, la oposición mayoritaria anunció el «Comité Operativo Electoral 600k» que consiste en organizar a 600 mil voluntarios para la defensa del voto en las presidenciales. Mientras, puja por la habilitación de la candidatura de la ganadora de las primarias, María Corina Machado, ante el Tribunal Supremo de Justicia que continúa retardando un pronunciamiento y las negociaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related