El poder político en Venezuela apostó al fracaso de las primarias realizadas el 22 de octubre, pese a intentos por la vía judicial, de no dejarlas correr.

También se jugó al éxito del referendo consultivo sobre el Esequibo del 3 de diciembre, especialmente para tratar de borrar los efectos de la elección opositora en la que ganó María Corina Machado con 92% de los votos, con una participación cercana en ese proceso, tanto dentro como fuera del país, a 2.500.000 electores.

Imágenes con centros de votación vacíos fueron la constante en las redes sociales de medios informativos, periodistas, políticos y ciudadanos en general que registraron la jornada del referendo consultivo sobre el Esequibo. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirma que votaron 10.431.907 personas.

Para analistas consultados por Efecto Cocuyo, el gobierno de Nicolás Maduro ha sufrido un duro golpe desde el punto de vista del apoyo popular, tanto en las primarias como en el referendo consultivo. De allí, resaltan, que tiene una serie de retos por delante si desde el chavismo quieren una victoria limpia en 2024, lo cual pasa, aunque lo consideran poco probable, por una «revisión» de la candidatura del actual gobernante para la reelección.

¿Por qué debe revisarse candidatura de Maduro?

Tanto el politólogo Piero Trepiccione como el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, coinciden en que al ser el chavismo una «estructura vertical» y el Psuv un partido «centralizado», en el que una cúpula toma las decisiones, temas como la «sucesión» se convierten en un problema.

«La primera vez fue forzado por la muerte de (Hugo) Chávez, pero él mismo, al saber que ya no estaría, preparó todo y lo resolvió, dejando directamente a Maduro, pero esta vez cómo se legítima esa sucesión, cuál es la forma de hacerlo, porque Chávez cohesionaba pero ahora el chavismo no es monolítico», sostuvo Seijas.

Una de las razones por la que Seijas ve «complicado» que se decida una candidatura distinta a Maduro, a quien le reconoce haber sabido mantener cierto equilibrio entre las corrientes de poder, es que las elecciones presidenciales se aproximan y es «muy poco tiempo» para plantear una sucesión, aunque aclaró, no es imposible.

Para Trepiccione, quizás dependería más de que el mismo Maduro haga una «lectura correcta» del momento político y él mismo se haga a un lado para permitir una «candidatura más potable».

Otra opción, sugiere, es que la estructura del Psuv demostrara una fuerza propia que le permitiera seguir adelante y tomar los correctivos necesarios, en lugar de seguir acoplada al hasta ahora máximo líder.

«Hay que juntar los eventos del 22 de octubre y el 3 de diciembre, el Psuv bajo el liderazgo de Maduro no es el mismo, la consecuencia debería ser una faceta de revisión, darle más poder a los líderes regionales y locales, descentralizar para garantizarle un futuro al movimiento (…) No está fácil el escenario porque Maduro no da muestras de querer hacer la lectura correcta ni la estructura del Psuv de querer promover a otra persona», expresó.

Manifestó estar seguro de que el chavismo a lo interno, está muy consciente de la situación y se ha discutido el tema, aunque no se manifieste públicamente. Seijas añadió que los «bajos números» de Maduro sin duda, abren la puerta para que se hagan cuestionamientos a lo interno, aunque de momento no parezcan derivar en el descarte de la candidatura a la reelección.

Centros electorales vacíos fueron una constante este 3Dic. Foto: Iván Reyes

La desconexión mata maquinaria

«No creo que podamos concluir que fue un éxito (el referendo), pero al menos se hizo el trabajo, nosotros movimos la maquinaria, los que no votarían fueron los que se han replegado, los que no quieren ya votar por el gobierno», señaló un dirigente parroquial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de Caracas a Efecto Cocuyo, al admitir que la participación del 3 de diciembre no fue la esperada.

Antes de ir a un reunión en la que se haría un balance de la jornada electoral, el dirigente, que prefirió no ser identificado, atribuyó el la falta de apoyo popular al «bloqueo económico» promovido principalmente por Estados Unidos, aunque reconoce que Miraflores y el Psuv deben tomar correctivos.

«Estados Unidos está cumpliendo su propósito de destruir la revolución con el bloqueo, lo económico es el verdadero puñal que se ha metido, bajos salarios, la gente no vivía antes esta situación, todo eso afecta», dijo.

Ajustes necesarios en el chavismo

Para los analistas consultados, el pasado 3 de diciembre quedó en evidencia la desconexión entre el Psuv con sus bases «blandas» y no solo de la ciudadanía en general, pese a que se trataba del tema del Esequibo y de nacionalismo.

«En las elecciones de la Asamblea Nacional (2020) y en las regionales de 2021 ya hubo signos de debilidad del Psuv para movilizar a sus bases, luego hicieron elecciones internas pero no favoreció mucho, y con el referendo fue mucho más evidente. Las alarmas siguen encendidas porque las primarias salieron bien y despertaron el entusiasmo electoral de la gente», indicó Seijas.

Sin embargo, no descarta que el Psuv, basado en la baja participación del domingo, aunque el CNE diga lo contrario, hará los ajustes que crea necesario en la maquinaria y en sus estructuras de base, aunque advirtió, será todo un reto ante la falta de recursos económicos para alimentar el «clientelismo». Aunado a ello, subrayó, «lo utilitario depende de la confianza»; es decir, la gente no «solo necesita que le den» sino que le garanticen que esa «ayuda» continuará.

Trepiccione apuntó que la crisis de las maquinarias partidistas no solo afectan al Psuv sino también a la oposición y a las organizaciones políticas en países como Argentina. Recordó que en las primarias, Machado no contó con maquinarias y aún así ganó holgadamente tal como lo vaticinaron las encuestas.

¿Sin rectificación, qué queda?

Si persiste la candidatura de Maduro como escenario más probable, Trepiccione señaló que tendrá más oportunidades de triunfo en elecciones con mínimas garantías que es lo que se quiere lograr con las negociaciones, el bando político que cometa menos errores. Insistió en que para el chavismo la mejor opción sería prescindir de Maduro.

«Una reingeniería pasaría por una candidatura más potable para un esquema de relanzamiento ante la opinión pública, mostrar otro rostro y una mayor apertura del Psuv a la sociedad», añadió.

Seijas señaló que si no hay otros ajustes más allá de intentar levantar la maquinaria, el chavismo-madurismo tratará por todos los medios dividir a la oposición y desmovilizar el voto del antichavismo de cara a 2024 con acciones como lo ocurrido con los resultados electorales del referendo sobre el Esequibo.

«La gente siente que hay un esfuerzo unitario para el cambio político, el gobierno necesita darle un golpe a eso de cualquier forma, luego tratar de desmovilizar el voto como lo ha venido haciendo», acotó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related