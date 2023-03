Psuv destituye a Hugbel Roa como enlace territorial en Nueva Esparta

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó que el diputado de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Hugbel Roa fue destituido como enlace territorial de la tolda roja en el estado Nueva Esparta.

Roa, legislador por el Psuv, electo en el estado Trujillo, permanece detenido desde hace más de una semana, por estar implicado con una red de corrupción en Pdvsa, con vinculaciones con otras instituciones públicas y empresarios privados.

«Hemos tomado decisiones en el Psuv, hemos designado como enlace territorial de Nueva Esparta al compañero Giuseppe Alessandrello», dijo Cabello en rueda de prensa del Psuv, el 27 de marzo.

El legislativo con mayoría del chavismo allanó la inmunidad parlamentaria de Roa el 21 de marzo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que no procede antejuicio de mérito por incurrir en supuesta «flagrancia» y autorizó su enjuiciamiento en tribunales ordinarios.

Alessandrello también es diputado de 2020 por el Psuv y presidió el Comité de Postulaciones Judiciales que en abril de 2022 designó a un nuevo TSJ.

«Traidores a la patria»

En nombre de la Dirección Nacional del Psuv, reunida este lunes, Cabello se refirió de nuevo al reciente escándalo de corrupción en Pdvsa que hasta ahora lleva 21 detenidos, para condenar las vinculaciones de funcionarios y empresarios, el daño al patrimonio público y al pueblo venezolano. Aseguró que la lucha contra los ilícitos es una línea de acción dentro de la llamda revolución y recalcó que la corrupción no es parte del socialismo sino del capitalismo y la acumulación de riquezas.

Felicitó la marcha del día sábado, convocada por el gobierno nacional y el Psuv contra la corrupción hasta la sede de Pdvsa La Campiña y dijo haber visto a gente con «mucha rabia y resentimiento» porque a estas alturas se descubran irregularidades en el manejo de los dineros públicos tal como en la «cuarta república», pero aseguró que a diferencia de esa época, el Ejecutivo y las instituciones actuales sí castigan.

«Toda la Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos) era usada para el desfalco a la nación por eso constitueye traición a la patria, porque la situación en la que está Venezuela debería obligar a todos los que están en funciones de servicio al público, tener una clara ética y moral, todos deben ser sancionados según la ley y la Constitución, pero no hay duda que son traidores a la patria» fustigó.

«Bandera rota» apoya a Guaidó

Cabello reconoció que el Ejecutivo viene usando los criptoactivos como estrategia para burlar las sanciones internacionales que afectan a Pdvsa y que se «seguirán usando hasta donde se pueda» pero sin permitir que «sea un nido de corrupción».

Hasta aseguró que la lucha contra la corrupción en Venezuela debe generar confianza entre los inversionistas internacionales porque hay «cero tolerancia» contra la corrupción.

Prometió también que escucharán a las bases del Psuv en la lucha contra la corrupción en un despliegue nacional de la Dirección Nacional y llamó a dar la batalla . «con moral y ética revolucionaria».

«Podemos perder una batalla electoral pero si tenemos ética y moral, nos levantamos, sacudimos y seguimos adelante. Podemos tener derrotas militares pero no podemos permitir que lo hagan moralmente, eso sí acabaría con la revolución», advirtió.

El alto vocero del chavismo también aludió al anunciado apoyo de la dirigencia de Bandera Roja a la candidatura de Juan Guaidó a la primaria presidencial del 22 de octubre.

«De bandera rota (Bandera Roja) no queda nada, no es nuevo, antes andaban con María Corina Machado y parece que ahora le pagan más, bien bueno que se alineen con quien deben estar, vendieron estudiantes, los torturaron y desaparecieron, que estén al lado de Juanito alimaña no nos extraña, que les vaya bien, seguro encontrarán valores y principios», dijo.