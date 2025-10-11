Psuv y la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe: ¿cuál es la polémica?

La Conferencia Permanente de Partidos Politicos de America Latina y el Caribe (Copppal), creada el 12 de octubre de 1979, es un foro de encuentro entre 70 organizaciones partidistas democráticas y progresistas de 30 países, donde se debaten temas trascendentales para la región -con foco en soberanía y equilibrio internacional – se evalúan propuestas y se presentan a los parlamentos de las naciones.

La existencia de este foro partidista – considerado el más importante de Latinoamérica-, y donde convergen organizaciones de centro derecha e izquierda, ocupó titulares en varios medios de comunicación por la anunciada expulsión del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), por parte del presidente de la Copppal y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. La razón esgrimida es “falta grave a la democracia”, a raíz del denunciado fraude electoral de las presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

¿Qué implica para la tolda roja, presidida por Nicolás Maduro, una sanción de este tipo? De acuerdo con miembros venezolanos de la Copppal, consultados por Efecto Cocuyo, más allá de la pérdida de la membresía, es una sanción moral y política y proyecta una imagen negativa en lo internacional.

Pero el tema no ha quedado en el anuncio de Moreno, quien aseguró que la petición de tres partidos de Perú, Ecuador y Costa Rica ya fue evaluada y llevó a la expulsión. Sin embargo, se le señala de no apegarse a los procedimientos establecidos en la Conferencia para la toma de decisiones, al adelantarse a un veredicto que no ha sido votado en la plenaria de la Copppal, prevista entre el 15 y el 30 de noviembre en República Dominicana.

Lo que sí hay es lobby, admiten integrantes, entre quienes estarían a favor o en contra de la sanción de expulsión para tratar de influir en la votación, sin embargo, se espera que lo anunciado por Moreno sea ratificado.

¿Quiénes promovieron la expulsión del Psuv y por qué?

Tres partidos: Izquierda Democrática de Ecuador, Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Perú y Liberación Nacional de Costa Rica, hicieron la solicitud de exclusión ante la secretaría ejecutiva, de acuerdo con el procedimiento previsto en los estatutos.

Los argumentos contra la tolda roja son: elecciones fraudulentas (28 de julio de 2024) y falta de transparencia electoral; persecución política contra la oposición venezolana; supresión de participación de partidos opositores mediante la justicia y órganos electorales y situación crítica de presos políticos y violaciones de derechos humanos, documentadas por la oposición y organismos internacionales.

“El Psuv ha dejado de reflejar los valores plasmados en la declaración fundacional de Oaxaca y en el Consenso Copppal 2020, donde todos los partidos miembros coincidimos en defender la democracia y rechazar el autoritarismo”, declaró Moreno el pasado fin de semana.

Recalcó que la Conferencia redoblará esfuerzos en la construcción de la democracia social “como alternativa frente al populismo autoritario”. Un detalle no menor es que los partidos solicitantes de la expulsión son de izquierda.

“En la Copppal no hay cabida para nadie que no tenga un compromiso claro con la democracia social. Hoy ratificamos nuestro pacto interno y comenzamos una nueva etapa de acción política regional y global”, agregó.

Desde la Conferencia se asegura además que se solicitó tanto al Psuv como a la administración de Maduro responder a los señalamientos y “transparentar” los resultados electorales del 28 de julio (pruebas de la reelección), pero no fueron atendidos.

El Psuv es dirigido por Maduro como presidente, quien fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como Jefe de Estado reelecto sin mostrar las actas de votación y sin realizar las auditorías correspondientes para demostrar los resultados anunciados. De acuerdo con 85% de las actas publicadas por la oposición, Edmundo Gonzalez Urrutia venció en las urnas a Maduro con 67% de los votos.

El ministro del Interior y Justicia y considerado el “número dos del chavismo”, Diosdado Cabello, es el primer vicepresidente. Ha sido señalado por organismos internacionales, como la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU), como uno de los brazos ejecutores de la represión política en Venezuela. Ninguno ha emitido comentarios sobre la anunciada expulsión.

¿Cuál es la polémica?

De acuerdo con el representante del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Copppal, Jorge Mirabal, la secretaria ejecutiva de la Copppal debe evaluar la propuesta y emitir un informe con recomendaciones que va a la plenaria para la toma de decisiones y que incluye el mecanismo a seguir.

“Puede darse una votación simple para la expulsión, de segundo grado, puede designarse una comisión de trabajo, puede adoptarse una suspensión temporal o un receso decidido por el mismo partido, pero es posible que el Psuv sea finalmente expulsado”, señaló Mirabal.

El dirigente advirtió que independientemente de que las razones para solicitar la sanción contra la tolda roja sean de peso, la crítica va dirigida a que Moreno se saltó el tema normativo.

El representante del partido venezolano Avanzada Progresista (AP) ante la Copppal, Bruno Gallo, secundó a Mirabal: “Es una propuesta de exclusión del Psuv para ser discutida en la plenaria de noviembre”.

“La Copppal es una organización que tradicionalmente ha sido dirigida por el PRI mexicano y no es ajena a la polarización que vive la política universal. En esas circunstancia se produce la propuesta de tres partidos de que se excluya al Psuv”, comentó el también diputado suplente de la Asamblea Nacional (AN).

Mirabal y Gallo coinciden en que expulsar al Psuv en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, por el despliegue militar en el Caribe, puede ser interpretado como un apoyo de la Copppal a las acciones de la Casa Blanca, sin tomar en cuenta que Washington ha violado el derecho internacional con la voladura de lanchas rápidas y amenaza con incursiones en territorios. Una de las premisas de la Conferencia, recordó Mirabal, es el respeto a la soberanía de los Estados integrantes.

“No estaría claro si sería una política democrática de excluir partidos políticos autoritarios o un aval a la política norteamericana de asedio a Venezuela, de tal manera que me parece que es una política incorrecta desde el punto de vista histórico del momento que estamos viviendo. Se cometió además un error de procedimiento, lo que procedía en primer lugar era consultar a los partidos políticos venezolanos miembros y no se hizo”, acotó Gallo.

“Sanción política, moral y pública”

La abogada defensora de DDHH, Tamara Suju, resaltó el tema de las violaciones de derechos fundamentales entre las consideraciones para la expulsión del Psuv, anunciada por el presidente de la Copppal.

“El mensaje es claro: Maduro y su partido pierden legitimidad internacional y son reconocidos como un actor autoritario dentro de la región”, es la opinión del politólogo Esteban Oria en su cuenta de la red X.

“Es una sanción política, moral y publica, una crítica a la conducción del Psuv. También es un revés a su imagen internacional, Venezuela no está en su mejor momento, Maduro y el Psuv no están en su mejor momento”, sostuvo Mirabal.

Para Gallo, la conclusión sobre la sanción es clara: cualquier partido que sea expulsado de la Copppal no reúne las condiciones que se requieren para formar parte de una organización de partidos políticos democráticos y progresistas.

Otras organizaciones venezolanas que forman parte de la Copppal son el ala de Acción Democrática (AD) controlada por Bernabé Gutiérrez, con representación de la diputada de la AN, Anyelit Tamayo; Cambiemos, de Timoteo Zambrano, que además es el vicepresidente de la región andina, además del MAS y el Psuv, representado por el también parlamentario Roy Daza.

AD judicializada, Cambiemos y AP forman parte de la “oposición aliada” a Miraflores, con representación en el Parlamento, dominado por el Psuv. Reconocen a Maduro como presidente, se oponen a sanciones internacionales y se han alineado con la narrativa oficial de la defensa a la soberanía y contra la injerencia de EEUU.

El MAS, por su parte, fue invalidado por el CNE para postular candidaturas desde los comicios presidenciales de 2024, una medida calificada por su dirigencia como expres y arbitraria». Pese a ello, la tolda naranja apoyó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia y, posteriormente, la participación en los procesos electorales regionales, parlamentarios y municipales de 2025, a través de la tarjeta Unión y Cambio, de Henrique Capriles.

Gallo indicó que las toldas venezolanas presentarán una posición conjunta en la plenaria de noviembre sobre el tema. Al respecto, Mirabal aclaró que el MAS hará una consulta en el país con organizaciones políticas que integran o no la Copppal para igualmente llevar una postura. Acotó que en su caso, asumirá la línea que fije la dirigencia masista.

“Mi opinión personal es que no es el momento de tomar una decisión como esa (expulsión). No se pueden quemar los espacios de diálogo, para el encuentro, dirimir las diferencias y hacer recomendaciones políticas”, acotó Mirabal.