Cabello a EEUU y la oposición: Lo que va a pasar ya pasó, no nos importan las amenazas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió que no permitirán hechos de violencia este 19 de octubre, día fijado para la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

En la rueda de prensa semanal de la tolda roja, también dijo acompañar la denuncia que intenta transmitir a Estados Unidos el jefe de las negociaciones designado por Miraflores, Jorge Rodríguez, sobre supuestos planes para atentar contra la sede diplomática de ese país en Caracas y que permanece inactiva por la ruptura de relaciones diplomáticas. Sostuvo que todo forma parte de un mismo plan que busca derramar sangre.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desestimó lo que consideran amenazas contra la estabilidad del país y la administración de Maduro a partir del despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y acciones que insistió, intenta el liderazgo de Maria Corina Machado a lo interno.

“Dejen al pueblo tranquilo con su fe, nada de llamar a violencia ese día ante el fracaso de otras fechas, no van a poder tampoco el 19 de octubre y llamarán a prepararse para otra fecha, es el desespero (…) La guerra psicológica los está dañando a ellos, mientras el pueblo no se rinde, ellos están encerrados, cayéndole a coba a su gente, están desorientados, lo que va a pasar ya pasó, quedaron reducidos a la nada, no nos importan las amenazas”, sostuvo.

“Quieren sangre”

Este domingo, Rodríguez indicó que han intentado por tres vías advertir a EE. UU. sobre un supuesto plan de colocar explosivos en la sede diplomática en Venezuela, del que responsabiliza a la oposición liderada por Machado con la ayuda de “grupos extremistas”. Al respecto, Cabello dijo que no es la primera vez que desarticulan planes de violencia y que todos han “revelado” vínculos con Machado y el comisario y ex-preso político, Ivan Simonovis, actualmente en EE. UU.

“Se denunció porque los únicos que se benefician de eso son los extremistas, quieren sangre. Acompañamos a Jorge Rodríguez, que está al frente de esta misión para que estos hechos sean neutralizados, ellos van a seguir y no les importa aliarse con quien sea, han traído hasta la mafia albanesa, terroristas”, dijo.

A los seguidores del chavismo también les recordó que la paz hay que crearla y construirla, por lo que deben estar vigilantes y reportar todo hecho que consideren sospechoso en cualquier lugar del país. Aseguró que tres de las fortalezas de la administración de Maduro y las “fuerzas revolucionarias” para seguir “resistiendo” y enfrentando las amenazas son la “unidad de comando” (uno solo que da las instrucciones y los demás siguen); “control” (un solo plan a ejecutar) y “comunicación” (administración de la información que se hace llegar).

“Los que añoran una invasión se van a quedar con las ganas. Habrá Navidad, gaita y alegría. Nos amenazan desde enero y ya estamos en octubre (…) que nos sigan amenazando; quiere decir que estamos en el camino correcto”, dijo.