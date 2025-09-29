Cabello a quienes se oponen a decreto de conmoción exterior: “Están en estado general de sospecha” 

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió a quienes se oponen a un eventual decreto de conmoción exterior, asomado por el líder chavista, Nicolás Maduro hace una semana, que están en “estado general de sospecha”.

“Quien se oponga a que Venezuela se defienda como sea, está en estado general de sospecha (…) a los traidores no los quiere nadie, a los cobardes tampoco”, expresó Cabello durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja, transmitida por VTV.

Consultado al respecto, el también ministro del Interior y Justicia rechazó un comunicado de la organización Unión y Cambio que lidera el diputado electo Henrique Capriles, en el que criticó la creación del ‘Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz‘, instalado a propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El temor de un ataque directo de EEUU en territorio venezolano también ha llevado a Maduro a evaluar un decreto de conmoción exterior que permite restringir garantías constitucionales.

“Los cobardes son así, ellos siempre están acomodados, están cazando güire, se ponen por allá, solitos, esperando que les pasen la pelota, pero Venezuela está en un momento de definición y la mayoría se ha alineado con la defensa de la patria. Los cobardes de Unión y Cambio y los que quieren entregar el país, están reducidos, Maduro les ha demostrado cómo se dirige un país en situaciones de crisis, asedio y agresión” fustigó.

Unión y Cambio, organización política que participó en los procesos electorales de 2025, señaló a Miraflores de pretender evadir con “propaganda las verdaderas responsabilidades de un Gobierno que ha destruido la paz interna y la soberanía” venezolana.

“Son unos lavaperros, flojos y cobardes, no tienen idea de nada. A los cobardes no los respeta nadie”, recalcó.

Informe de la ONU sobre DDHH: “Pura coba”

El número dos del chavismo también se refirió al informe que la Misión de Determinación de Hechos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra como “pura coba”.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo el pasado 22 de septiembre, que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas».

La instancia expresó especial preocupación por detenciones de niños y adolescentes y la persistencia y profundizacion de los delitos de tortura y desapariciones forzadas.

“Pura coba los informes de la ONU, son cosas que les pasa María (Corina) Machado en su locura y ellos lo dan por cierto y lo reproducen, son unos manipuladores, no se van a pronunciar por lo que hace EEUU porque ellos les pagan el sueldo. La ONU tiene que soltar las amarras, es una organización esclavizada, tienen años votando porque se levante el bloqueo contra Cuba y nada ha pasado”, dijo.

De la 80 Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, dijo que mientras algunos países como Colombia dieron “discursos dignos”, otros aprovecharon el espacio “para arrastrarse”.

“Somos críticos de la ONU porque no hay acción ni respuesta para los problemas del mundo, la prueba es la masacre del sionismo contra el pueblo palestino, pero si pasa algo en Venezuela sacan en seguida un comunicado, atacando a Venezuela”, se quejó.

Invitó a los adversarios a seguir subestimando a la Milicia y a la organización del chavismo para defenderse de una eventual agresión externa porque, aseguró, serán derrotados.

“Sigan cayéndose a coba, sigan subestimando, que no les irá bien, hoy día Venezuela, poder popular, Fuerza Armada, policías, Psuv, Gran Polo Patriótico, estamos sólidamente amalgamados, en una sola fuerza, los hemos derrotado durante 26 años y les auguro 50 años más de derrota y me quedo corto”, agregó.