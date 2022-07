Primarias abiertas y sin el CNE proponen el Cepyg-Ucab y Creemos Alianza Ciudadana

Creemos Alianza Ciudadana y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bellos (Cepyg-Ucab) proponen la organización de unas primarias abiertas en la que todo ciudadano pueda participar, que sean organizadas por la sociedad civil y sin el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El director del Cepyg, Benigno Alarcón, presentó la propuesta junto Judith Brazón y Pedro Rivas, coordinadores de la agrupación ciudadana. El planteamiento será presentado formalmente ante la Plataforma Unitaria.

Alarcón explicó por qué considera inconveniente que el CNE forme parte del proceso y por qué, en su opinión, debe ser una elección manual.

“Para el gobierno es muy atractivo que el CNE organice la primaria porque le ayuda a escoger a su contrincante, puede decidir que quienes están inhabilitados no participan. Lo que queremos es que sean los venezolanos los que escojan a su liderazgo y no que sea el gobierno quien decida quien nos va a representar”, declaró en rueda de prensa, este miércoles 7 de julio.

Destacó también la falta de confianza que está asociada al Poder Electoral. “El árbitro debe ser válido para todos”, dijo.

De igual modo recordó que las primarias opositoras de 2011 también se hicieron de forma manual y los organizadores del proceso destruyeron los cuadernos de votación para salvaguardar los datos de los electores. “La mayoría de la gente no tiene desconfianza en los procesos manuales, yo no la tengo sobre los procesos automatizados, pero de lo que se trata es de evitar a toda costa que el CNE sea quien imponga las reglas”.

El profesor subrayó que ninguna organización de la sociedad civil tiene la capacidad logística para lograr la realización de unas primarias a escala nacional, lo que implica que distintas organizaciones se articulen para tal fin. Para este objetivo puso a disposición el Cepyg, pero también mencionó a la asociación civil Súmate.

En cuanto a la participación de los venezolanos en el exterior, afirmó que “es un derecho y poder ejercelo depende de lo fáctico, de que los venezolanos seamos capaces de organizarnos”.

Primaria de dos vueltas

Sobre la propuesta de convocar unas primarias que tengan dos vueltas, Alarcón manifestó que “operativamente es difícil por un tema de recursos económicos y de organización y tiempo” y señaló que una primaria con selección múltiple, en la que los ciudadanos puedan escoger a más de una persona, resulta más viable.

Esta posibilidad de elegir a más de un candidato también puede ser una solución ante inhabilitaciones sobrevenidas.

El profesor considera, apoyado en un reciente estudio de opinión, que los venezolanos quieren escoger a su liderazgo y que todo aquel dirigente que pretenda postularse por fuera de las primarias cometería un “suicidio político”.

“Lanzarse sin haber pasado por las primarias, si es que el proceso reúne las condiciones necesarias, va a ser que esta persona quede aislada. Es difícil que alguien pretenda lanzarse de forma unilateral y burlar la mayoría que participaría en este proceso”, declaró.

Negociación en México

También se refirió al proceso de negociación de México que se mantiene paralizado. A su juicio, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene intención de llegar a un acuerdo porque no le interesa reducir su control político y se encuentra en una posición de mayor fuerza.

“Hoy las condiciones para una negociación no están dadas, no porque no se estén haciendo los esfuerzos necesarios, el problema está en lo que sucede fuera de la mesa que es la ausencia de un liderazgo fuerte que le pueda plantar cara de tú a tú y una sociedad desmovilizada”, expresó.

Para Alarcón, las primarias son una oportunidad para reactivar a la sociedad venezolana: “Los procesos de cambio político son procesos sociales, si la sociedad no se mueve no hay nada que hacer. Lo fundamental es que la sociedad venezolana se reactive y las primarias son una forma de hacerlo. Con un liderazgo al frente y una sociedad movilizada, las posibilidades de negociar son mucho más altas”.