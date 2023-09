Analistas coinciden en que después de muchos años de desatención hacia la disputa con Guyana por el territorio Esequibo «el problema le explota en la cara» al gobierno de Nicolás Maduro, no solo por las licitaciones en la zona para la explotación petrolera que adelanta la gestión de dicho país, sino por un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción desconoce Venezuela.

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 convocó a un referendo para consultar a la población sobre la defensa del Esequibo, con la intención aparente de que todos los venezolanos, sin distinción política, ratifiquen en una sola voz que 160.000 kilómetros de territorio son de Venezuela y no de Guyana.

Asimismo, desde Maduro para abajo, los voceros del chavismo se han esforzado por promover un sentimiento nacionalista en torno al Esequibo con sus discursos y juran que se hará lo posible por defender el territorio, pero no ha faltado quien recuerde posiciones pasadas, tanto del expresidente Hugo Chávez como del mismo Maduro en su larga época como canciller.

A continuación un resumen de dichas posturas públicas y cómo se llega al juicio en la CIJ:

1999

Recién llegado al poder, Chávez expresó el 3 de octubre de 1999 en su programa Aló, Presidente: “No vamos a dejar dormir esa reivindicación. Seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos, como se lo he dicho a las autoridades de Guyana cada vez que he podido y ahora reiteramos”.

Con los años dicha posición se fue suavizando en la búsqueda de aliados internacionales para impulsar su proyecto socialista y ganar protagonismo en la región.

2004

El presidente Chávez en rueda de prensa conjunta con el presidente (1999-2011) de Guyana, Bharrat Jagdeo, en Georgetown:

«Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana, primero que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes (…) como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la comisión binacional de alto nivel y buscarle viabilidad».

Chávez y Bharrat Jagdeo, En la búsqueda de alianzas en el Caribe, Chávez privilegió buenas relaciones con Guyana

Durante esa misma visita a Guyana, Chávez fue recibido en el Parlamento de ese país, donde pronunció un discurso como invitado especial. En otras alocuciones en Georgetown también llegó a expresar que el conflicto territorial era promovido por Estados Unidos.

«Llegaba a plantearse abiertamente que nosotros teníamos que invadir el Esequibo, y tomar a Georgetown. Nos pusieron a hacer planes de guerra contra un hermano pueblo como el de Guyana», señaló.

Esta gira en Guyana fue considerada un «punto de inflexión» en la postura histórica de defensa del Esequibo que había mantenido Venezuela.

«Eso (declaraciones de Chávez) sí tiene impacto (proceso en la CIJ) y no tienen cómo revertirlo. El referendo es una medida efectista, lo que busca es nuclear a la población venezolana en torno a una posición, pero Venezuela tiene cuesta arriba una decisión favorable en la Corte debido a muchos años de indiferencia sobre el tema. Se privilegió la búsqueda de apoyo ideológico de países a través de Petrocaribe, sobre la defensa del territorio», dijo a Efecto Cocuyo la internacionalista Giovanna de Michele.

Luego (2005) se fundó por iniciativa del gobierno venezolano, Petrocaribe, la alianza con países del Caribe para la compra de crudo venezolano a precios preferenciales, en la que Guyana tuvo participación.

2006

En reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Chávez acordó con Jagdeo congelar la disputa con Guyana para obtener los votos del grupo caribeño para que Venezuela obtuviera un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.

2008

El 7 de marzo durante discurso en la XX Cumbre de Río, en República Dominicana, Chávez ofreció una versión histórica del reclamo sobre el Esequibo:

«Ahora, después de 20 o 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana en nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Burnham, un hombre de izquierda. Está en documentos, pero yo lo viví cuando Burnham gobernaba Guyana, y casi vamos a la guerra por una vieja reclamación territorial que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales. Está en documentos, el hoy presidente Bharrat Jagdeo, incluso, consiguió unos papeles allá que evidencian la complicidad de guyaneses de la derecha».

21 de julio de 2010

«Nosotros Guyana y Venezuela que tenemos este diferendo, ustedes saben que esto es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad, de buena vecindad (…) No podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos, de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos (…)», expresó Chávez durante visita de Jagdeo al Palacio de Miraflores para firmar acuerdos de cooperación.

Delante de algunos militares venezolanos, mientras señalaba un mapa el territorio en disputa, Chávez también dijo al mandatario guyanés que hacía gestos de aprobación: «A nosotros nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros ¡imagínate tú! Y somos hermanos. Entonces esto es una buena demostración de cómo dos gobiernos a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos, hermanados».

Los acuerdos suscritos tuvieron que ver con el intercambio de arroz, suministro de 4.000 toneladas métricas anuales de urea perlada (fertilizante) a la empresa Guyana Sugar Corporation y el suministro de combustible jet-A1 de Venezuela a Guyana.

Venezuela y Guyana reclaman soberanía sobre 160.000 kilómetros de territorio

29 de septiembre de 2011

Chávez fue consultado en rueda de prensa con medios internacionales sobre por qué no mencionó el tema de la defensa del Esequibo durante su discurso en la Asamblea General de la ONU de ese año.

«El tema de Guyana lo manejamos nosotros como lo sabemos manejar, con un país hermano, ahí no hay ningún drama, ahí no hay ninguna crisis, no hay ninguna tragedia (…) el mundo vive una tragedia ¿Qué esperaban, que nosotros llegáramos allá a denunciar a Guyana? ¿Qué dirían? Que Guyana nos arrebató el territorio del Esequibo. Ese fue el imperio británico que le quitó las Malvinas a Argentina y todavía está allí y no se las quiere devolver y se niega a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas ¿alguien dirá eso?», respondió.

Sin embargo, aludió a una reunión de cancilleres de Guyana y Venezuela en el contexto de la Asamblea de la ONU para tratar el tema, enfatizó, «de manera diplomática y como buenos vecinos». Mencionó la presencia del buen oficiante Norman Girban (designado en 2010, por el secretario General de la ONU Ban Ki-moon para mediar en las conversaciones), por lo que no había necesidad, reiteró, de plantearlo en su discurso ni caer en «provocaciones» de «factores imperialistas» a los que señaló de querer atizar el conflicto.

«Es bueno que revisen bien los distintos procedimientos que están allí señalados, el Protocolo de Puerto España, Naciones Unidas, el buen oficiante y cómo hemos venido llevando ese diferendo pues», acotó.

¿Cómo varió la postura de Maduro?

El actual gobernante Maduro se desempeñó como canciller de los gobiernos de Chávez desde 2006 hasta 2013.

2009

El canciller Maduro recibió del embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandi un documento en el que advirtió que las pretensiones limítrofes de ese país (ampliar la plataforma continental a 350 millas) implicaría cerrarle a Venezuela su salida al Atlántico con graves perjuicios económicos.

En una entrevista al Estímulo en 2018, Morandi, quien fue despedido posteriormente, reveló que Maduro ignoró el documento, lo que fue aprovechado e interpretado por Guyana como «falta de interés»,

El gobierno de Chávez respondió en 2012 con una carta al secretario general de la ONU para que se pronunciara. Ese año se presupuestó un plan para delimitar el territorio nacional que fijaba frontera con Guyana sin tomar en cuenta la reclamación.

Morandi defendió la postura de Chávez frente a Guyana y aseguró que fue mal interpretado, puesto que la intención era bajarle el tono a la disputa territorial, pensando en la población del Esequibo de 250.000 personas, sin abandonar el reclamo de Venezuela.

2013

Agosto. Ya como presidente de la República tras la muerte de Chávez, Maduro hizo su primera visita oficial a Guyana en el que no mencionó concesiones petroleras otorgadas por el gobierno de ese país a las transnacionales frente a la zona en reclamación.

Lo que sí dijo en Georgetown fue que el Acuerdo de Ginebra fue suscrito entre «el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela» como parte de una campaña «de preparación psicológica, a través del desprecio, el racismo, para invadir Guyana».

2015

La postura del gobierno venezolano varió cuando ese año, la Exxon Mobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, que equivale a dos tercios de Guyana, lo que profundizó el reclamo territorial entre Venezuela y ese país. Maduro denunció una «conspiración» entre la petrolera estadounidense y el gobierno guyanés para apropiarse de las riquezas de Venezuela.

Ese año Maduro decretó la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima Insular (Zodimain) para la salvaguarda de los espacios marítimos en el océano Atlántico, posterior a denunciar la injerencia de los Estados Unidos de América, a través de ExxonMobil.

Guyana lanzó en diciembre de 2022 la primera ronda de licitaciones para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas y otros tres en aguas profundas y ultraprofundas, por parte de trasnacionales, alegando derechos soberanos sobre el territorio en disputa, acción que fue rechazada por el gobierno venezolano.

Presidente Irfaan Ali, basta ya de mentiras y de intentar ocultar la verdad histórica que pesa sobre la controversia por el territorio Esequibo, cuya única vía de resolución, usted bien lo sabe, es el Acuerdo de Ginebra de 1966.



2023

«Los pasos que está dando su gobierno violan la legalidad internacional y ponen en riesgo la paz de la región. Si es genuino y sincero su interés por la paz le propongo una reunión promovida por el Caricom para retomar el Acuerdo de Ginebra de 1966» expresó Maduro dirigiéndose al presidente guyanés Irfann Ali este 23 de septiembre, en una nueva escalada del conflicto.

En su cuenta de la red X, Maduro prosiguió: «Presidente Irfaan, no permita que la ExxonMobil por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto. No permita que el Comando Sur convierta a su país en una base militar contra la Venezuela de Bolívar».

Pero el Caricom consideró «amenazas» las advertencias del gobierno venezolano sobre tomar las medidas necesarias para defender el territorio Esequibo, sin esperar una resolución de la CIJ. Previamente el subsecretario de EEUU, Brian Nichols, se pronunció a favor del «derecho» de Guyana a explotar sus recursos, a lo que el chavismo respondió con el llamado a referendo.

Caso en la CIJ

El 8 de abril de 2024 el gobierno de Venezuela debe presentar ante la CIJ su contestación con sus argumentos y pruebas, en respuesta a la demanda presentada por la República Cooperativa de Guyana para que se valide el laudo arbitral de París de 1899, que le concede dominio sobre el territorio Esequibo.

En 2018, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decidió enviar el caso de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana para que se resolviese en CIJ. Guyana solicitó al tribunal que se declarase competente, mientras que Venezuela, que no se presentó a las reuniones convocadas previamente, no reconoce la competencia de la Corte e insiste en apelar al Acuerdo de Ginebra de 1966 para lograr una solución pacífica y satisfactoria a la controversia.

En diciembre de 2020, la CIJ se declaró competente.

«Hay un dicho popular que reza, el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda y es lamentablemente lo que ha ocurrido con el Esequibo. En lugar de estar llamando a referendo, el Ejecutivo, que es quien tiene poder de decisión, ha debido enviar desde hace tiempo a la Fuerza Armada a ocupar por lo menos las islas que son de Venezuela y que están en territorio Esequibo», dijo el abogado constitucionalista Gustavo Manzo a Efecto Cocuyo.

